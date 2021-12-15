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Çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor, haftalık 70 bin dolar kazanıyor: Çiçek yaprağı da koyuyorum
Çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor, haftalık 70 bin dolar kazanıyor: Çiçek yaprağı da koyuyorum
ABD'li Stephanie Matto, çıkardığı gazı kavanozlayıp satarak haftalık 70 bin dolar ( 1 milyon TL) kazanıyor. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T07:18+0300
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dünya
abd
gaz
satış
tiktok
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ABD'de yaşayan Stephanie Matto, farklı ülkelerden çiftlerin ilişkilerinde ve ABD hukuk sisteminde gezinmelerini izleyen bir belgesel dizisi olan '90 Day Fiance'ın birkaç sezonunda yer aldı.Ancak reality şovunda görünmesi ona ün kazandırmış olsa da, Stephanie'nin başlattığı ve ona ciddi para getiren şey başka bir girişim.Stephanie, yetişkinlere yönelik içerik satan kendi abonelik web sitesini çalıştırmanın yanı sıra, çıkardığı gazları bir kavanozda satmaya başladı.Bu durumu normal ve standart bir iş olarak algılayan Matto, rutin olarak gaz çıkartabilmek için sık sık gaz yapan yiyecekler tüketiyor.Matto, çıkarttığı gazı küçük kavanozlar halinde paketliyor. Paketlemesinin kendisine özel olduğunu ifade eden Matto, "Çiçek yaprağı da koyuyorum. Bu aslında kokuyu tuttuyor ve daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Sonunda kavanozla işim bittiğinde kişisel bir not ekliyorum" diye konuştu.İşini ve detaylarını anlattığı TikTok videosunda Matto, çoğu insanın 'gerçekten iyi bir kişiliğe sahip olduğu için ve ayrıca çekici olduğu için' kendisinden bu ürünü aldığını dile getirdi.
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abd, gaz, satış, tiktok

Çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor, haftalık 70 bin dolar kazanıyor: Çiçek yaprağı da koyuyorum

07:18 15.12.2021
© InstagramÇıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor, haftalık 70 bin dolar kazanıyor
Çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor, haftalık 70 bin dolar kazanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Instagram
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ABD'li Stephanie Matto, çıkardığı gazı kavanozlayıp satarak haftalık 70 bin dolar ( 1 milyon TL) kazanıyor.
ABD'de yaşayan Stephanie Matto, farklı ülkelerden çiftlerin ilişkilerinde ve ABD hukuk sisteminde gezinmelerini izleyen bir belgesel dizisi olan '90 Day Fiance'ın birkaç sezonunda yer aldı.
Ancak reality şovunda görünmesi ona ün kazandırmış olsa da, Stephanie'nin başlattığı ve ona ciddi para getiren şey başka bir girişim.
Stephanie, yetişkinlere yönelik içerik satan kendi abonelik web sitesini çalıştırmanın yanı sıra, çıkardığı gazları bir kavanozda satmaya başladı.
Bu durumu normal ve standart bir iş olarak algılayan Matto, rutin olarak gaz çıkartabilmek için sık sık gaz yapan yiyecekler tüketiyor.
Matto, çıkarttığı gazı küçük kavanozlar halinde paketliyor. Paketlemesinin kendisine özel olduğunu ifade eden Matto, "Çiçek yaprağı da koyuyorum. Bu aslında kokuyu tuttuyor ve daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Sonunda kavanozla işim bittiğinde kişisel bir not ekliyorum" diye konuştu.
İşini ve detaylarını anlattığı TikTok videosunda Matto, çoğu insanın 'gerçekten iyi bir kişiliğe sahip olduğu için ve ayrıca çekici olduğu için' kendisinden bu ürünü aldığını dile getirdi.
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