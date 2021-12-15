https://tr.sputniknews.com/20211215/cin-buyukelcisi-liu-shaobin-olimpiyatlarin-siyasallastirilmasina-karsi-cikiyoruz-1051801725.html
Çin Büyükelçisi Liu Shaobin: Olimpiyatların siyasallaştırılmasına karşı çıkıyoruz
Çin Büyükelçisi Liu Shaobin: Olimpiyatların siyasallaştırılmasına karşı çıkıyoruz
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Kış Paralimpik Oyunları’nı tanıtmak için Ankara’da bir sergi açtı. Serginin... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T17:14+0300
2021-12-15T17:14+0300
2021-12-15T17:14+0300
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“Birlikte Ortak Bir Geleceğe” adlı fotoğraf sergisinde 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Kış Paralimpik Oyunları’nı tanıtıldı. Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener’in de katıldığı etkinlikte konuşan Büyükelçi Liu Shaobin, bu olimpiyatlarda çevreciliği ön plana çıkaracaklarını belirterek, “Olimpiyatlarda kullanılacak bütün enerjiler %100 yenilenebilir enerji olacak” açıklamasında bulundu.Kovid-19’un birçok uluslararası olimpiyatları zorlaştırdığını kaydeden büyükelçi, “Kovid-19 önlemlerine çok büyük önem veriyoruz. Şu ana kadar 25 yarışma yeri tamamlandı. Pekin, 2022 kış olimpiyatları için her yönüyle hazır” dedi.ABD, insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından İngiltere de aynı şekilde diplomatik boykot kararı almıştı. Bu konu üzerine açıklamada bulunan Büyükelçi Liu Shaobin, “Kış olimpiyatlarını aslında tüm dünya sporcularının bir araya gelerek spor ruhunu göstermeleri için bir sahnedir. Bu yüzden kış olimpiyatlarının siyasallaştırılmasına kararlılıkla karşı çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.Büyükelçi, “Türk sporcuların Pekin’de en iyi performanslarını göstermesini dört gözle bekliyoruz. Umarım başarılar ile dönerler” sözlerini de ekledi.31 Temmuz 2015'te 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ev sahipliğini kazanan Pekin, Hem Yaz Olimpiyat Oyunları’na hem de Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan ilk şehir olacak. Olimpiyatlar 4-20 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
abd, ankara, çin, ingiltere, türkiye, pekin, pekin olimpiyatları, çin büyükelçiliği
Çin Büyükelçisi Liu Shaobin: Olimpiyatların siyasallaştırılmasına karşı çıkıyoruz
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Kış Paralimpik Oyunları’nı tanıtmak için Ankara’da bir sergi açtı. Serginin açılış töreninde konuşan Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin boykot kararını yorumlayarak, “Olimpiyatlar siyasallaştırılmamalıdır” dedi.
“Birlikte Ortak Bir Geleceğe” adlı fotoğraf sergisinde 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Kış Paralimpik Oyunları’nı tanıtıldı. Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener’in de katıldığı etkinlikte konuşan Büyükelçi Liu Shaobin, bu olimpiyatlarda çevreciliği ön plana çıkaracaklarını belirterek, “Olimpiyatlarda kullanılacak bütün enerjiler %100 yenilenebilir enerji olacak” açıklamasında bulundu.
Kovid-19’un birçok uluslararası olimpiyatları zorlaştırdığını kaydeden büyükelçi, “Kovid-19 önlemlerine çok büyük önem veriyoruz. Şu ana kadar 25 yarışma yeri tamamlandı. Pekin, 2022 kış olimpiyatları için her yönüyle hazır” dedi.
ABD, insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından İngiltere de aynı şekilde diplomatik boykot kararı almıştı. Bu konu üzerine açıklamada bulunan Büyükelçi Liu Shaobin, “Kış olimpiyatlarını aslında tüm dünya sporcularının bir araya gelerek spor ruhunu göstermeleri için bir sahnedir. Bu yüzden kış olimpiyatlarının siyasallaştırılmasına kararlılıkla karşı çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.
Büyükelçi, “Türk sporcuların Pekin’de en iyi performanslarını göstermesini dört gözle bekliyoruz. Umarım başarılar ile dönerler” sözlerini de ekledi.
31 Temmuz 2015'te 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ev sahipliğini kazanan Pekin, Hem Yaz Olimpiyat Oyunları’na hem de Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan ilk şehir olacak. Olimpiyatlar 4-20 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.