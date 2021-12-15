https://tr.sputniknews.com/20211215/cumhurbaskani-erdogan-libya-temsilciler-meclisi-baskanvekili-el-nuveyriyi-kabul-etti-1051807941.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili El Nuveyri’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili El Nuveyri’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili Fevzi El-Nuveyri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T19:53+0300

2021-12-15T19:53+0300

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türkiye

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libya

tbmm

mustafa şentop

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili Fevzi El-Nuveyri ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.Görüşmede, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye- Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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recep tayyip erdoğan, libya, tbmm, mustafa şentop