https://tr.sputniknews.com/20211215/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altun-en-temel-amacimiz-turkiye-markasini-guclendirmek-1051807368.html

İletişim Başkanı Altun: En temel amacımız Türkiye markasını güçlendirmek

İletişim Başkanı Altun: En temel amacımız Türkiye markasını güçlendirmek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, en temel amaçlarının Türkiye markasını güçlendirmek olduğunu belirterek, yürüttükleri çalışmalarla Türkiye'nin gücünü... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T19:33+0300

2021-12-15T19:33+0300

2021-12-15T19:33+0300

türkiye

fahrettin altun

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

iletişim başkanlığı

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığında düzenlenen "Çeviride Söylem Birliği ve Ortak Dilin İnşası" temalı "İletişim ve Çeviri Çalıştayı"nın açılışında konuştu.Çevirinin, küresel alanda ve anlamda karşılıklı etkileşimi içeren, dinamik, kültürler arası müzakereyi, entelektüel dünyanın zenginleşmesini temin eden hayati bir iletişim çalışması olduğunu belirten Altun, bu yönüyle sadece yıkıcı etkileriyle öne çıkan değil, aynı zamanda pozitif yönleriyle öne çıkan, kültürel anlamda inşa özellikleri olan iletişim çalışmalarıyla da ilgili olduklarını söyledi.İletişimin, kültürel dünyaları zenginleştiren boyutuyla yakından ilgilendiklerini, bu konuyu toplumun gündemine daha fazla taşımaya çalıştıklarını dile getiren Altun, bu kapsamda birçok çalışmaya imza attıklarını aktardı.Hazırladıkları "Engelsiz Erişim ve İletişim" çalışmasının, toplumun farklı kesimlerinin iletişimine gösterdikleri ilgiye bir örnek olduğunu ifade eden Altun, bununla Hacettepe Üniversitesi'nin katkısıyla gerek görme engelliler gerekse işitme engelliler için iletişimin nasıl toplumsal dünyada kolaylaştırılabileceğiyle ilgili bir çerçeve oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.Çalıştayın, bütüncül iletişim stratejisinin gereği olarak Türkiye'ye, kültür dünyasına ve entelektüel dünyaya çok olumlu katkılarda bulunacağını düşündüklerini dile getiren Altun, "İletişim Başkanlığı olarak yürüttüğümüz çalışmalarda her şeyden önce bütüncül iletişim stratejisini bir yaklaşım olarak benimsiyoruz ve gerek kamu diplomasisi gerek halkla ilişkiler gerek basın alanında yürüttüğümüz çalışmalarda bu bütüncül iletişim stratejisini benimsemeye çalışıyoruz" dedi.Fahrettin Altun, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde bu iletişim çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek şöyle konuştu:"Türkiye" ibaresi kullanın çağrısıİletişim Başkanı Altun, "Kamu Terim Bankası" isimli önemli bir çalışmalarının daha olduğunu aktararak farklı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla 7 bin terimle başladıkları çalışmayı 10 bin terime çıkardıklarını söyledi. Kamu diplomasisinden hukuk alanına, siyaset biliminden ekonomi ve sosyolojiye 11 alt kategoride temel terimlerin ortak bir perspektif ve kavramsal çerçeveye oturtulmasıyla ilgili önemli bir gayret ortaya koyduklarını anlatan Altun, çalışmaya katkı verenleri tebrik etti.Kamu diplomasisi adına, bir süredir Türkiye'nin adının uluslararası platformlarda Türkiye olarak kullanımına yönelik çalışmalar yaptıklarına işaret eden Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle Türkiye'nin kurum ve kuruluşlarının diğer devletlerle, uluslararası kurumlarla sürdürdükleri iletişim faaliyetlerinde "Türkiye" ibaresinin kullanılacağını hatırlattı.Akademi dünyasına, sivil toplum kuruluşlarına, kamu personellerine, medya mensuplarına, stratejik düşünce kuruluşlarına, bütün uluslararası platformlarda ürettikleri metinlerde, yazışmalarda "Türkiye" ibaresini kullanmaları çağrısında bulunan Altun, böylece Türkiye'nin isminin uluslararası platformlarda doğru şekilde telaffuz edileceğinin altını çizdi. Fahrettin Altun, bu konunun, Türkiye markasının daha da güçlendirilmesi ve söylem birliği adına önemli olduğunu vurguladı.Türkiye markasının daha da güçlendirilmesi için yürüttükleri bir başka projenin ise Yunus Emre Enstitüsü ile Türkiye'deki uluslararası medya mensuplarına verdikleri Türkçe eğitimi olduğunu kaydeden Altun, 9 ay süren bu eğitimle Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası medya mensuplarının Türkçe öğrenmelerini temin ettiklerini belirtti. Altun, basın mensuplarının, Türkiye'yi Türkçe takip etmelerini önemsediklerini, böylece kültürel anlamda yakınlık temin ederek Türkiye'yi doğru bir şekilde dünyaya aktarabileceklerini ifade etti.Bu kapsamda İstanbul Bölge Müdürlüğünde eğitimi başarıyla tamamlayan uluslararası basın mensuplarına sertifikalarını verdiklerini dile getiren Altun, burada son derece olumlu bir etkileşimin olduğunun altını çizdi.'Türkiye, barışa önemli katkıda bulunan bir ülke'Çalıştayla iletişim ve diğer diplomasi alanlarında çeviri faaliyetlerine dair farkındalığı artırmak, kamu kurumlarındaki çeviri süreçlerinde yaşanan sorunları tespit ederek çözüm önerileri geliştirmek istediklerini aktaran Altun, burada konuşulacak konuların politikaya dönmesi için gayret edeceklerini söyledi.Türkiye'nin bölgesinde kendi aleyhine kurulan stratejik oyunları bozma kapasitesine sahip, güçlü bir bölgesel aktör olduğuna dikkati çeken Fahrettin Altun, şöyle konuştu:'Dilimizi korumak en önemli vazife'Türkiye'nin kültürel zenginliğinin bütün dünyaya anlatılmasının önemine işaret eden Altun, İletişim Başkanlığı olarak kamu diplomasisi stratejik iletişim aygıtları aracılığıyla bunu yapmaya çalıştıklarını kaydetti.Çeviri faaliyetlerinin bu noktada önemli olduğunun altını çizen Altun, "Çeviri faaliyetinin en önemli unsuru dil. Bu noktada dilimizi korumak, yaşatmak, dilimizin daha da muhkemleşmesini temin etmek hiç kuşkusuz kültür insanlarının en önemli vazifelerinden bir tanesi" dedi.Fahrettin Altun, geçmişte olduğu gibi dile yönelik ideolojik kaynaklı, sosyal mühendislik projelerinden arındırılmış, yabancı dillerin istilasına yönelik güçlü bir koruma kalkanı oluşturulmuş bir şekilde Türkçenin korunması yönünde gayretlerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.Çalıştayın, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin pekiştirilmesi, çeviri bilim alanının, iletişim çalışmalarının daha da zenginleştirilmesi adına önemli bir kazanım olduğunu belirten Altun, katılımcılara teşekkür etti.

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