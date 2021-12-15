https://tr.sputniknews.com/20211215/diyanetten-personele-zorla-kitap-aldirilmasi-iddialariyla-ilgili-aciklama-kar-amaci-yoktur-1051776000.html

Diyanet’ten 'personele zorla kitap aldırılması' iddialarıyla ilgili açıklama: 'Kar amacı yoktur'

Diyanet’ten 'personele zorla kitap aldırılması' iddialarıyla ilgili açıklama: 'Kar amacı yoktur'

Diyanet İşleri Başkanlığı, personele zorla kitap aldırılması iddialarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T01:24+0300

2021-12-15T01:24+0300

2021-12-15T01:26+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

kitap

personel

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Diyanet İşleri Başkanlığı 'personele zorla kitap aldırılması' iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:'Proje çerçevesinde kar amacı güdülmemektedir'Proje çerçevesinde herhangi bir kar amacı güdülmediği, personele gönderildiği iddia edilen yazının telif ücreti almak suretiyle eser sahiplerine para kazandırmaya yönelik olmadığının açıkça anlaşıldığının belirtildiği açıklamada, “Proje çerçevesinde kitapların toplu basımı ve gönderimi; hedef kitlenin daha hızlı, rahat ve uygun maliyetlerle kitaplara ulaşabilmesini sağlamaya yönelik idari bir tedbirdir ve kar amacı güdülmemektedir. Proje hazırlık safhasında okunacak kitaplar belirlenirken yazarlara bilgi verilmemiştir. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Dr. Burhan İŞLİYEN ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim KALIN da bahsi geçen eserlerde telif ücreti almayarak “bila bedel” olarak eserlerini Başkanlığımıza devir ve temlik etmişlerdir. Bu sebeplerle, personele gönderildiği iddia edilen yazının telif ücreti almak suretiyle eser sahiplerine para kazandırmaya yönelik olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Projede okunacak kitapların içeriğinden Başkanlığımızca icra edilecek sınav ve mülakatlarda soru sorulması hususunun din görevlilerinin kitap okuma ve müzakerelerine katılımlarının teşvik edilmesi amacının dışında yorumlanması ise son derece üzücüdür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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diyanet işleri başkanlığı, kitap, personel