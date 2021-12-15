https://tr.sputniknews.com/20211215/diyarbakirda-toplu-tasimaya-zam-1051810341.html

Diyarbakır'da toplu taşımaya zam

Diyarbakır'da toplu taşımaya zam

Diyarbakır’da şehir içi ulaşıma zam yapıldı. Belediye otobüsleri 2 liradan 2 lira 75 kuruşa, minibüsler 2 lira 50 kuruştan 3 lira 25 kuruşa yükseldi. Daha önce... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T21:51+0300

2021-12-15T21:51+0300

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görüş

diyarbakır

otobüs

taksi

toplu taşıma

minibüs

toplu ulaşım

diyarbakır şoförler odası

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Diyarbakır’da toplu taşıma hizmeti veren belediye otobüsü, minibüs, özel halk otobüsü ve taksi ücretlerine zam yapıldı. Diyarbakır Şoförler Odası Başkanlığı tarafında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan zam talebi doğrultusunda şehir içi ulaşıma zam yapıldı. Odanın talep ettiği zam ile Büyükşehir Belediyesi’nin önerisi üzerinden yapılan zam kararı kabul edildi. Yapılan zam bugün itibariyle uygulamaya konuldu.Yapılan zamlar ile şehir içi ulaşım ücretleri şöyle:

https://tr.sputniknews.com/20210322/diyarbakir-buyuksehir-belediyesinden-isci-maaslarina-yuzde-47-zam-1044089814.html

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diyarbakır, otobüs, taksi, toplu taşıma, minibüs, toplu ulaşım, diyarbakır şoförler odası