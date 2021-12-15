Diyarbakır'da toplu taşımaya zam

Diyarbakır’da toplu taşıma hizmeti veren belediye otobüsü, minibüs, özel halk otobüsü ve taksi ücretlerine zam yapıldı. Diyarbakır Şoförler Odası Başkanlığı tarafında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan zam talebi doğrultusunda şehir içi ulaşıma zam yapıldı. Odanın talep ettiği zam ile Büyükşehir Belediyesi’nin önerisi üzerinden yapılan zam kararı kabul edildi. Yapılan zam bugün itibariyle uygulamaya konuldu.Yapılan zamlar ile şehir içi ulaşım ücretleri şöyle:
Diyarbakır’da şehir içi ulaşıma zam yapıldı. Belediye otobüsleri 2 liradan 2 lira 75 kuruşa, minibüsler 2 lira 50 kuruştan 3 lira 25 kuruşa yükseldi. Daha önce açılışı 3.5 TL olan taksimetre ise 4 TL’ye yükseldi.
Diyarbakır’da toplu taşıma hizmeti veren belediye otobüsü, minibüs, özel halk otobüsü ve taksi ücretlerine zam yapıldı.
Diyarbakır Şoförler Odası Başkanlığı tarafında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan zam talebi doğrultusunda şehir içi ulaşıma zam yapıldı. Odanın talep ettiği zam ile Büyükşehir Belediyesi’nin önerisi üzerinden yapılan zam kararı kabul edildi. Yapılan zam bugün itibariyle uygulamaya konuldu.
Yapılan zamlar ile şehir içi ulaşım ücretleri şöyle:
Belediye Otobüsü: Mevcutta 2 TL olan tam ücret 2.75 TL’ye, indirimli olan 1.25 TL ise 1.60 TL’ye yükseldi.
Minibüs: Mevcutta 2.5 TL olan tam ücret 3.25 TL’ye, indirimli olan 1.75 TL ise 2.25 TL’ye yükseldi.
Özel Halk Otobüsü: 2.25 TL olan tam ücret 3 TL’ye, indirimli olan 1.50 TL ise 2 TL’ye yükseldi.
Taksi: Daha önce açılışı 3.5 TL olan taksimetre 4 TL’ye yükseldi. KM başı ücret ise yine 3 TL’den 4 TL’ye yükseldi.
İlçeler arası ulaşım ücretleri: 2 TL olan tam ücret 2.5 TL’ye, 1.25 TL olan indirimli ise 1.75 TL’ye yükseldi.