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https://tr.sputniknews.com/20211215/diyarbakirda-toplu-tasimaya-zam-1051810341.html
Diyarbakır'da toplu taşımaya zam
Diyarbakır'da toplu taşımaya zam
Diyarbakır’da şehir içi ulaşıma zam yapıldı. Belediye otobüsleri 2 liradan 2 lira 75 kuruşa, minibüsler 2 lira 50 kuruştan 3 lira 25 kuruşa yükseldi. Daha önce... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T21:51+0300
2021-12-15T21:51+0300
görüş
diyarbakır
otobüs
taksi
toplu taşıma
minibüs
toplu ulaşım
diyarbakır şoförler odası
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Diyarbakır’da toplu taşıma hizmeti veren belediye otobüsü, minibüs, özel halk otobüsü ve taksi ücretlerine zam yapıldı. Diyarbakır Şoförler Odası Başkanlığı tarafında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan zam talebi doğrultusunda şehir içi ulaşıma zam yapıldı. Odanın talep ettiği zam ile Büyükşehir Belediyesi’nin önerisi üzerinden yapılan zam kararı kabul edildi. Yapılan zam bugün itibariyle uygulamaya konuldu.Yapılan zamlar ile şehir içi ulaşım ücretleri şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20210322/diyarbakir-buyuksehir-belediyesinden-isci-maaslarina-yuzde-47-zam-1044089814.html
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diyarbakır, otobüs, taksi, toplu taşıma, minibüs, toplu ulaşım, diyarbakır şoförler odası

Diyarbakır'da toplu taşımaya zam

21:51 15.12.2021
© Diyarbakır Büyükşehir BelediyesiDiyarbakır - toplu ulaşım - toplu taşıma - otobüs
Diyarbakır - toplu ulaşım - toplu taşıma - otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Diyarbakır’da şehir içi ulaşıma zam yapıldı. Belediye otobüsleri 2 liradan 2 lira 75 kuruşa, minibüsler 2 lira 50 kuruştan 3 lira 25 kuruşa yükseldi. Daha önce açılışı 3.5 TL olan taksimetre ise 4 TL’ye yükseldi.
Diyarbakır’da toplu taşıma hizmeti veren belediye otobüsü, minibüs, özel halk otobüsü ve taksi ücretlerine zam yapıldı.
Diyarbakır Şoförler Odası Başkanlığı tarafında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan zam talebi doğrultusunda şehir içi ulaşıma zam yapıldı. Odanın talep ettiği zam ile Büyükşehir Belediyesi’nin önerisi üzerinden yapılan zam kararı kabul edildi. Yapılan zam bugün itibariyle uygulamaya konuldu.
Yapılan zamlar ile şehir içi ulaşım ücretleri şöyle:
Belediye Otobüsü: Mevcutta 2 TL olan tam ücret 2.75 TL’ye, indirimli olan 1.25 TL ise 1.60 TL’ye yükseldi.
Minibüs: Mevcutta 2.5 TL olan tam ücret 3.25 TL’ye, indirimli olan 1.75 TL ise 2.25 TL’ye yükseldi.
Özel Halk Otobüsü: 2.25 TL olan tam ücret 3 TL’ye, indirimli olan 1.50 TL ise 2 TL’ye yükseldi.
Taksi: Daha önce açılışı 3.5 TL olan taksimetre 4 TL’ye yükseldi. KM başı ücret ise yine 3 TL’den 4 TL’ye yükseldi.
İlçeler arası ulaşım ücretleri: 2 TL olan tam ücret 2.5 TL’ye, 1.25 TL olan indirimli ise 1.75 TL’ye yükseldi.
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