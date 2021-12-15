Doğu Ekspresi 21 ay sonra seferlerine başladı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tarafından turizme katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Doğu Ekspresi, koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine geçen yıl mart ayında ara verdi. Seyahatseverlerin merakla beklediği Doğu Ekspresi, yaklaşık 21 ay sonra seferlerine yeniden başladı. Bugünkü sefer öncesi Ankara Tren Gar'ında uğurlama töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile davetliler katıldı. Bakan Karaismailoğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin Türkiye'nin saklı güzelliklerini ve zenginliklerini çok daha konforlu şekilde dünyaya tanıtmak üzere yola çıktığını söyledi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Tren Garı'nda düzenlenen törenle harekete geçen Doğu Ekspresi treniyle Ankara'nın Elmadağ ilçesine kadar seyahat etti. Vagonda gazetecilerle sohbet eden Karaismailoğlu, tren hakkında ve yapımı süren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı projeler ile ilgili bilgilendirmede bulundu.Ardından vatandaşların bulunduğu kompartımanları ziyaret edip fotoğraf çektiren Karaismailoğlu, Elmadağ İstasyonu'nda trenden inip yolcuları uğurladı.
Turistik Doğu Ekspresi, koronavirüs salgını nedeniyle, geçen yıl mart ayında ara verilen seferlerine yaklaşık 21 ay sonra yeniden başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, treni Ankara'dan Kars'a uğurladı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tarafından turizme katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Doğu Ekspresi, koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine geçen yıl mart ayında ara verdi.
Seyahatseverlerin merakla beklediği Doğu Ekspresi, yaklaşık 21 ay sonra seferlerine yeniden başladı. Bugünkü sefer öncesi Ankara Tren Gar'ında uğurlama töreni düzenlendi.
Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile davetliler katıldı. Bakan Karaismailoğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin Türkiye'nin saklı güzelliklerini ve zenginliklerini çok daha konforlu şekilde dünyaya tanıtmak üzere yola çıktığını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Tren Garı'nda düzenlenen törenle harekete geçen Doğu Ekspresi treniyle Ankara'nın Elmadağ ilçesine kadar seyahat etti. Vagonda gazetecilerle sohbet eden Karaismailoğlu, tren hakkında ve yapımı süren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı projeler ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
Ardından vatandaşların bulunduğu kompartımanları ziyaret edip fotoğraf çektiren Karaismailoğlu, Elmadağ İstasyonu'nda trenden inip yolcuları uğurladı.