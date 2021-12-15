https://tr.sputniknews.com/20211215/dolarda-yukselis-suruyor-1460-seviyesinde-1051783514.html
Dolarda yükseliş sürüyor: 14.60 seviyesinde
Dolarda yükseliş sürüyor: 14.60 seviyesinde
Dolar/TL, salı günü 13,83'ten 14,40'a kadar yükseldikten sonra çarşamba günü sabah saatlerinde yükselişini sürdürerek 14,50'nin üzerine tırmandı. Dolar kuru... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T10:44+0300
2021-12-15T10:44+0300
2021-12-15T10:42+0300
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Dolar/TL pazartesi günü rekor tazeledikten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın müdahalesiyle 14 seviyesinin altına geri çekilmişti. Salı günü öğleden sonra yeniden yükselişe geçen dolar kuru çarşamba günü sabah saatlerinde yeniden 14.50’nin üzerine tırmandı.Dolar/TL Kasım ayında yüzde 40’a yakın yükseliş kaydettikten sonra Aralık başından bu yana da yüzde 8 civarında yükseldi. Türk lirası dolar karşısında sene başından bu yana yüzde 95 değer kaybederken en son 2001 yılında yıllık bazda bu kadar büyük bir değer kaybı yaşanmıştı.Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 523 baz puan seviyesinde bulunurken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 21,95 civarında seyrediyor.Bloomberg HT'nin haberine göre Dolar/TL'nin 3 aylık ima edilen oynaklığı Aralık başında 47.55'e kadar yükselirken 1 aylık ima edilen oynaklığı da 3 yılın zirvesine tırmanmıştı.TCMB'nin son müdahalesi en büyüğü olduTCMB’nin 1 Aralık tarihindeki ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki ikinci müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki üçüncü müdahalesi ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindeydi. TCMB’nin dördüncü ve 2.5 milyar dolarlık son müdahalesi ile birlikte toplam tutar yaklaşık 4 milyar seviyesine yükseldi.Küresel piyasalar Fed toplantısına odaklandıYatırımcılar Fed’in kararını 15 Aralık akşamı açıklayacağı Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı. Fed Başkanı Jerome Powell halihazırda daha hızlı bir varlık alımı azaltımına hazır olduğunu belirtmiş ve enflasyonun artık geçici olduğunu düşünmediklerini vurgulamıştı.Bloomberg ekonomistleri Fed politika yapıcılarının varlık alımı azaltma hızını iki katına çıkarabileceğini ve faiz artırımları için daha dik bir patika belirleyeceğini düşünüyor. Faizlerin yükselmesi de faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı oluşturarak altın fiyatlarının düşmesine neden olabilir.Singapur Değerli Metal Borsası CEO’su Victor Foo, Fed’in parasal teşvikleri beklenenden erken azaltmasının faizlerin de daha erken artıracağı anlamına geldiğini belirterek, “Dolar bu haberlerle halihazırda güçleniyor ve altın fiyatlarında aşağı yönlü bir trend bekliyoruz” dedi.
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dolar, dolar/tl, döviz kuru
Dolarda yükseliş sürüyor: 14.60 seviyesinde
Dolar/TL, salı günü 13,83'ten 14,40'a kadar yükseldikten sonra çarşamba günü sabah saatlerinde yükselişini sürdürerek 14,50'nin üzerine tırmandı. Dolar kuru TCMB'nin dördüncü müdahalesiyle pazartesi 13,66'ya kadar gerilemişti.
Dolar/TL pazartesi günü rekor tazeledikten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın müdahalesiyle 14 seviyesinin altına geri çekilmişti. Salı günü öğleden sonra yeniden yükselişe geçen dolar kuru çarşamba günü sabah saatlerinde yeniden 14.50’nin üzerine tırmandı.
Dolar/TL Kasım ayında yüzde 40’a yakın yükseliş kaydettikten sonra Aralık başından bu yana da yüzde 8 civarında yükseldi. Türk lirası dolar karşısında sene başından bu yana yüzde 95 değer kaybederken en son 2001 yılında yıllık bazda bu kadar büyük bir değer kaybı yaşanmıştı.
Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 523 baz puan seviyesinde bulunurken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 21,95 civarında seyrediyor.
Bloomberg HT'nin haberine göre Dolar/TL'nin 3 aylık ima edilen oynaklığı Aralık başında 47.55'e kadar yükselirken 1 aylık ima edilen oynaklığı da 3 yılın zirvesine tırmanmıştı.
TCMB'nin son müdahalesi en büyüğü oldu
TCMB’nin 1 Aralık tarihindeki ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki ikinci müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki üçüncü müdahalesi ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindeydi. TCMB’nin dördüncü ve 2.5 milyar dolarlık son müdahalesi ile birlikte toplam tutar yaklaşık 4 milyar seviyesine yükseldi.
Küresel piyasalar Fed toplantısına odaklandı
Yatırımcılar Fed’in kararını 15 Aralık akşamı açıklayacağı Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı. Fed Başkanı Jerome Powell halihazırda daha hızlı bir varlık alımı azaltımına hazır olduğunu belirtmiş ve enflasyonun artık geçici olduğunu düşünmediklerini vurgulamıştı.
Bloomberg ekonomistleri Fed politika yapıcılarının varlık alımı azaltma hızını iki katına çıkarabileceğini ve faiz artırımları için daha dik bir patika belirleyeceğini düşünüyor. Faizlerin yükselmesi de faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı oluşturarak altın fiyatlarının düşmesine neden olabilir.
Singapur Değerli Metal Borsası CEO’su Victor Foo, Fed’in parasal teşvikleri beklenenden erken azaltmasının faizlerin de daha erken artıracağı anlamına geldiğini belirterek, “Dolar bu haberlerle halihazırda güçleniyor ve altın fiyatlarında aşağı yönlü bir trend bekliyoruz” dedi.