https://tr.sputniknews.com/20211215/edirnede-tava-cigeri-fiyati-43-lira-oldu--1051808533.html

Edirne’de tava ciğerin fiyatı 43 lira oldu

Edirne’de tava ciğerin fiyatı 43 lira oldu

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Aralık Ayı Meclis Olağan Toplantısı’nda ekmek, tava ciğer ve köfte satış fiyatlarını belirlendi. Buna göre 150 gram 'Edirne Tava... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

edirne

zam

tava ciğer

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Çoğunluğun katılımı ile gerçekleşen Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Aralık Ayı Meclis Olağan Toplantısı'nda ekmek, köfte ve Edirne Tava Ciğer ile otel konaklama tarifeleri hakkında güncelleme kararı alındı.Karar ile ekmek fiyatları 200 gram 2 lira, 250 ekmek gram 2 buçuk lira, 400 gram 4 lira, 1 kilogram ekmeğin fiyatı ise 10 lira olarak karar alındı. Ayrıca özel amaçlı unlu mamullerinde yeni fiyatları belirlendi. Köfte ve Edirne Tava Ciğer fiyatları ise 150 gram köfte ve 150 gram Edirne Tava Ciğer 43 lira olarak belirlendi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre konu ile ilgili üyelerin belirlenen onaylı fiyat tarifelerinin gerektiği şekilde bulundurulmasına ilişkin yapılan açıklamada, “Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’ndan teslim almaları ve bu tarifelerde belirlenen fiyatlara (5174 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik gereği)işyerlerinde tüketicilerin ve ilgililerin rahatlıkla görebileceği şekilde bulundurulmasına, ilgili kurum ve kuruluşların yapacağı denetlemelerde zor durumda kalınmaması için tarifelerdeki yazılı tüm hususlara uygun bir şekilde mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirmeleri, üyelerimiz ve kamuoyunun bilgilerine sunulur” denildi.

https://tr.sputniknews.com/20211215/adanada-halk-ekmek-kuyrugu-1051802994.html

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