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https://tr.sputniknews.com/20211215/ermenistanla-normallesme-sureci-kapsaminda-eski-buyukelci-kilic-temsilci-olarak-gorevlendirildi-1051809031.html
Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ermenistan özel temsilcisi olarak görevlendirildi
Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ermenistan özel temsilcisi olarak görevlendirildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan'la normalleşme süreci kapsamında eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın özel temsilci olarak görevlendirileceğini... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T20:55+0300
2021-12-15T20:55+0300
2021-12-15T21:17+0300
politika
ermenistan
serdar kılıç
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
büyükelçi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın, normalleşme süreci kapsamında Ermenistan özel temsilcisi olarak görevlendirildiğini bildirdi.Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14-15 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret için planlama yapıldığını da kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211215/turkiye-ermenistan-normallesmesi-rusyanin-arabulucugu-sayesinde-mumkun-oldu-1051773533.html
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ermenistan, serdar kılıç, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, büyükelçi
Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ermenistan özel temsilcisi olarak görevlendirildi 20:55 15.12.2021 (güncellendi: 21:17 15.12.2021)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan'la normalleşme süreci kapsamında eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın özel temsilci olarak görevlendirileceğini açıkladı
Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın, normalleşme süreci kapsamında Ermenistan özel temsilcisi olarak görevlendirildiğini bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın 14-15 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret için planlama yapıldığını da kaydetti.