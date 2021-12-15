https://tr.sputniknews.com/20211215/fatih-altayli-kilicdaroglu-adi-ak-partiye-yariyor-1051802068.html

Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu adı AK Parti'ye yarıyor

Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu adı AK Parti'ye yarıyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Ülkenin içinde bulunduğu duruma rağmen, AK Parti'nin oylarında bir artış var ise, bunun en önemli nedeni Kemal... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T17:29+0300

2021-12-15T17:29+0300

2021-12-15T17:29+0300

türkiye

ak parti

chp

kemal kılıçdaroğlu

seçim

erken seçim

açıklama

fatih altaylı

oy

artış

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Altaylı, ‘Kılıçdaroğlu adı AK Parti'ye yarıyor' başlıklı yazısında, CHP liderinin muhtemel adaylığına değindi.Altaylı, yazısında şunları kaydetti:"Millet İttifakı ne karar alır bilmiyorum. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına İyi Parti'nin onay vermesinin mümkün olmadığını, siyaseti bir satır bile okuyabilen herkesin Kemal Kılıçdaroğlu ile gidilecek bir seçimden Cumhur İttifakı'nın adayının kazanacağı sonucunu çıkaracağını biliyorum.Eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa, Meral Akşener de aday olacaktır. Ve böyle bir durumda ikinci tura kesinlikle Meral Akşener çıkar. Bunun için iddiaya bile girebilirim. Ama bence Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimini ağzına bile almadan ekonomik duruma ve ülke sorunlarına odaklanmalı. Çünkü hep söylediğim gibi, bu saatten sonra AK Parti iktidarının uzaması AK Parti'ye değil, CHP'nin yapması muhtemel hatalara bağlı." Fatih Altaylı, ‘Anlaşmadan çıkan enflasyon tahmini' başlıklı yazısında ise gazeteci Şeref Oğuz'un Katar ile uzatılan SWAP anlaşmasında 1 doların 22 Türk lirası olarak sabitlendiği iddiasını şöyle değerlendirdi:Altaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20211207/fatih-altayli-dogu-perincekten-ozur-diliyorum-1051545187.html

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