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Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu adı AK Parti'ye yarıyor
Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu adı AK Parti'ye yarıyor
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Ülkenin içinde bulunduğu duruma rağmen, AK Parti'nin oylarında bir artış var ise, bunun en önemli nedeni Kemal... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T17:29+0300
2021-12-15T17:29+0300
türkiye
ak parti
chp
kemal kılıçdaroğlu
seçim
erken seçim
açıklama
fatih altaylı
oy
artış
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Altaylı, ‘Kılıçdaroğlu adı AK Parti'ye yarıyor' başlıklı yazısında, CHP liderinin muhtemel adaylığına değindi.Altaylı, yazısında şunları kaydetti:"Millet İttifakı ne karar alır bilmiyorum. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına İyi Parti'nin onay vermesinin mümkün olmadığını, siyaseti bir satır bile okuyabilen herkesin Kemal Kılıçdaroğlu ile gidilecek bir seçimden Cumhur İttifakı'nın adayının kazanacağı sonucunu çıkaracağını biliyorum.Eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa, Meral Akşener de aday olacaktır. Ve böyle bir durumda ikinci tura kesinlikle Meral Akşener çıkar. Bunun için iddiaya bile girebilirim. Ama bence Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimini ağzına bile almadan ekonomik duruma ve ülke sorunlarına odaklanmalı. Çünkü hep söylediğim gibi, bu saatten sonra AK Parti iktidarının uzaması AK Parti'ye değil, CHP'nin yapması muhtemel hatalara bağlı." Fatih Altaylı, ‘Anlaşmadan çıkan enflasyon tahmini' başlıklı yazısında ise gazeteci Şeref Oğuz'un Katar ile uzatılan SWAP anlaşmasında 1 doların 22 Türk lirası olarak sabitlendiği iddiasını şöyle değerlendirdi:Altaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://tr.sputniknews.com/20211207/fatih-altayli-dogu-perincekten-ozur-diliyorum-1051545187.html
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ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, seçim, erken seçim, açıklama, fatih altaylı, oy, artış, cumhuriyet halk partisi (chp), adaylık

Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu adı AK Parti'ye yarıyor

17:29 15.12.2021
© Fotoğraf : TwitterFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Ülkenin içinde bulunduğu duruma rağmen, AK Parti'nin oylarında bir artış var ise, bunun en önemli nedeni Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının gündemde olmasıdır” düşüncesini dile getirdi.
Altaylı, ‘Kılıçdaroğlu adı AK Parti'ye yarıyor' başlıklı yazısında, CHP liderinin muhtemel adaylığına değindi.
Altaylı, yazısında şunları kaydetti:
"Millet İttifakı ne karar alır bilmiyorum. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına İyi Parti'nin onay vermesinin mümkün olmadığını, siyaseti bir satır bile okuyabilen herkesin Kemal Kılıçdaroğlu ile gidilecek bir seçimden Cumhur İttifakı'nın adayının kazanacağı sonucunu çıkaracağını biliyorum.
Eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa, Meral Akşener de aday olacaktır. Ve böyle bir durumda ikinci tura kesinlikle Meral Akşener çıkar. Bunun için iddiaya bile girebilirim. Ama bence Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimini ağzına bile almadan ekonomik duruma ve ülke sorunlarına odaklanmalı. Çünkü hep söylediğim gibi, bu saatten sonra AK Parti iktidarının uzaması AK Parti'ye değil, CHP'nin yapması muhtemel hatalara bağlı."
Fatih Altaylı, ‘Anlaşmadan çıkan enflasyon tahmini' başlıklı yazısında ise gazeteci Şeref Oğuz'un Katar ile uzatılan SWAP anlaşmasında 1 doların 22 Türk lirası olarak sabitlendiği iddiasını şöyle değerlendirdi:
“Şeref Oğuz bunu diyorsa bir bildiği vardır. Çünkü geçmişte AK Parti iktidarına ve o iktidarın ekonomi politikalarını arka planda da olsa hala belirleyen isimlere çok yakındı ve bu yakınlıklar bir günde kopmaz. Zaten Şeref Oğuz dostumun bu açıklaması hiçbir şekilde yalanlanmadı."
Altaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anlaşma 1 yıllık olduğuna göre, bu bilginin manası şu. Hükümet 1 yıl sonrası için dolar kurunu 22 TL olarak öngörüyor. Yine aynı hesapla, enflasyonun da yüzde 50'nin üzerinde olacağını öngördükleri ortaya çıkıyor. İktidarın son yıllardaki ekonomi tahminlerinin gerçekleşme oranındaki isabete bakarak, bu tahminin ne kadar sapacağını hesaplamak da olası, bu sapma gerçekleşmeden önce yaz aylarında bir erken seçim ihtimali çıkarmak da.”

Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
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