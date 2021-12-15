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https://tr.sputniknews.com/20211215/fed-faiz-kararini-acikladi-1051810820.html
Fed faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarını azaltma hızını artırdı
Fed faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarını azaltma hızını artırdı
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Fed'in medyan tahmini 2022'de 3 faiz artışı, 2023'te 3 faiz... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T22:02+0300
2021-12-15T22:51+0300
ekonomi
fed
faiz
büyüme
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Fed, piyasanın beklentilerini doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Noktasal grafikten 2022 için üç faiz artışı beklentisi çıktı.Fed hazine kağıtları alımlarını aylık 20 milyar dolar, ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını 10 milyar dolar azaltacak.Fed, ABD ekonomisinin 2021 büyüme tahminini yüzde 3.8'den yüzde 4'e yükseltti. ABD Merkez Bankası, Amerikan ekonomisini uzun vadeli büyüme beklentisini yüzde 1.8'de korudu.Fed'in kararı oybirliği ile alındı. Karar metninde enflasyonun pandemi ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldiği ifade edildi. Metinden enflasyonun geçici olduğu yönündeki ifadelerin de çıkarıldığı görüldü.Açıklamada, enflasyonun bir süredir yüzde 2'yi aşmasıyla birlikte iş gücü piyasası koşullarının Komitenin maksimum istihdam değerlendirmeleriyle uyumlu seviyelere ulaşana kadar bu hedef aralığını sürdürmenin uygun olacağı aktarıldı.Varlık alımlarını azaltma hızının aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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fed, faiz, büyüme

Fed faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarını azaltma hızını artırdı

22:02 15.12.2021 (güncellendi: 22:51 15.12.2021)
© REUTERS / Leah MillisABD Merkez Bankası - Fed
ABD Merkez Bankası - Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / Leah Millis
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Fed'in medyan tahmini 2022'de 3 faiz artışı, 2023'te 3 faiz artışı oldu. Fed varlık alımlarını aylık 30 milyar dolar azaltacak.
Fed, piyasanın beklentilerini doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Noktasal grafikten 2022 için üç faiz artışı beklentisi çıktı.
Fed hazine kağıtları alımlarını aylık 20 milyar dolar, ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını 10 milyar dolar azaltacak.
Fed, ABD ekonomisinin 2021 büyüme tahminini yüzde 3.8'den yüzde 4'e yükseltti. ABD Merkez Bankası, Amerikan ekonomisini uzun vadeli büyüme beklentisini yüzde 1.8'de korudu.
Fed'in kararı oybirliği ile alındı. Karar metninde enflasyonun pandemi ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldiği ifade edildi. Metinden enflasyonun geçici olduğu yönündeki ifadelerin de çıkarıldığı görüldü.
Açıklamada, enflasyonun bir süredir yüzde 2'yi aşmasıyla birlikte iş gücü piyasası koşullarının Komitenin maksimum istihdam değerlendirmeleriyle uyumlu seviyelere ulaşana kadar bu hedef aralığını sürdürmenin uygun olacağı aktarıldı.
Varlık alımlarını azaltma hızının aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Enflasyon gelişmeleri ve iş gücü piyasasındaki daha fazla iyileşme ışığında, Komite, net varlık alımlarının aylık hızını hazine tahvilleri için 20 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler için 10 milyar dolar düşürmeye karar verdi. Ocak ayından itibaren Komite, hazine tahvillerini ayda en az 40 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleri ayda en az 20 milyar dolar artıracak."
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