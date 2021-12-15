https://tr.sputniknews.com/20211215/fed-faiz-kararini-acikladi-1051810820.html

Fed faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarını azaltma hızını artırdı

Fed faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarını azaltma hızını artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Fed'in medyan tahmini 2022'de 3 faiz artışı, 2023'te 3 faiz... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T22:02+0300

2021-12-15T22:02+0300

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ekonomi

fed

faiz

büyüme

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Fed, piyasanın beklentilerini doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Noktasal grafikten 2022 için üç faiz artışı beklentisi çıktı.Fed hazine kağıtları alımlarını aylık 20 milyar dolar, ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını 10 milyar dolar azaltacak.Fed, ABD ekonomisinin 2021 büyüme tahminini yüzde 3.8'den yüzde 4'e yükseltti. ABD Merkez Bankası, Amerikan ekonomisini uzun vadeli büyüme beklentisini yüzde 1.8'de korudu.Fed'in kararı oybirliği ile alındı. Karar metninde enflasyonun pandemi ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldiği ifade edildi. Metinden enflasyonun geçici olduğu yönündeki ifadelerin de çıkarıldığı görüldü.Açıklamada, enflasyonun bir süredir yüzde 2'yi aşmasıyla birlikte iş gücü piyasası koşullarının Komitenin maksimum istihdam değerlendirmeleriyle uyumlu seviyelere ulaşana kadar bu hedef aralığını sürdürmenin uygun olacağı aktarıldı.Varlık alımlarını azaltma hızının aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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2021

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fed, faiz, büyüme