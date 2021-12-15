https://tr.sputniknews.com/20211215/fenerbahce-beko-euroleaguede-ust-uste-ucuncu-galibiyetini-kazandi-1051778794.html

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de üst üste üçüncü galibiyetini kazandı

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de üst üste üçüncü galibiyetini kazandı

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 15. hafta maçında Maccabi Playtika’yı ağırladı. Üçüncü çeyrekte fark yaratan ve maçtan 90-79 galip ayrılan... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

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basketbol

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galibiyet

fenerbahçe beko

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Maça dış atışlardan bulduğu basketlerle başlayan konuk takıma hemen karşılık veren ve Booker ve Polonara’nın basketleriyle 21-15 öne geçen Fenerbahçe Beko, De Colo’nun basketiyle periyotu 23-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı koruyan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-37 öne girdi.Soyunma odasından basketlerle dönen Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre’in üçlüğüyle fark çift hanelere yükseltti. (50-39) P. Henry ile farkı 16 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, Vesely ile skoru 61-43’e taşıdı. Guduric ile farkı 21 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, çeyreği 70-51 önde tamamladı.Dördüncü çeyreğe konuk takım iyi başlasa da farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, mücadeleden 90-79 galip ayrıldı.Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında 16 Aralık Perşembe günü 20.45’te Bitci Baskonia’yı konuk edecek.

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basketbol, euroleague, galibiyet, fenerbahçe beko