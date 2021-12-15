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https://tr.sputniknews.com/20211215/flort-uygulamasi-grindr-milyonlarca-euro-ceza-odeyecek-1051800939.html
Flört uygulaması Grindr milyonlarca euro ceza ödeyecek
Flört uygulaması Grindr milyonlarca euro ceza ödeyecek
Norveç'te LGBTİ bireylere yönelik flört uygulaması Grindr'a kullanıcı verilerini kişinin rızası dışında paylaştığı gerekçesiyle 6.3 milyon euro para cezası... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T17:08+0300
2021-12-15T17:08+0300
dünya
norveç
lgbti
flört
uygulama
kişisel veriler
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Norveç Veri Koruma Otoritesi, dünya çapında milyonlarca aktif kullanıcısı olan ve LGBTİ bireylere yönelik flört uygulaması Grindr'ı kullanıcılarının rızası olmadan kişisel verilerini paylaşması ve saklaması nedeniyle Veri Koruma Tüzüğü’ne aykırı oluşturduğu gerekçesiyle 6.3 milyon euro para cezasına çarptırdığını duyurdu. 2020 yılında Norveç Tüketici Konseyi’nin yapmış olduğu çalışmalara göre Norveç Veri Koruma Otoritesi, uygulamanın kullanıcılarının hassas içerikli kişisel verilerine eriştiği ve hukuka aykırı olarak işlendiğinin tespiti neticesinde şikayet aldıklarını belirtti.ABD'li şirket Grindr tarafından paylaşılan verilere göre, kullanıcıların IP adresleri, GPS konumları, yaşları ve cinsiyetleri gibi ayrıntıları içeriyordu.Söz konusu iddialarla ilgili şikayette bulunan Norveç Tüketici Konseyi Dijital Politika Direktörü Finn Myrstad alınan kararla ilgili olarak "Bu, ticari denetime tutulan tüm şirketlere güçlü bir sinyal veriyor. Kişisel verilerin yasal bir dayanağı olmaksızın paylaşılmasının ciddi sonuçları vardır. Dijital reklam sektörünü, tüketici haklarına saygı göstermek için köklü değişiklikler yapmaya davet ediyoruz” dedi.Sadece flört uygulaması olarak değil LGBTİ hakları, cinsel sağlık ve müzik paylaşımı konusunda da içeriklere sahip olan Grindr şirketinin bir sözcüsü ise şirketin yasal yollara başvurduğunu, söylenenlerin dayanaksız olduğunu belirtti. Söz konusu rapora göre, eşcinselliğin yasak olduğu ülkelerde bu tür verilerin paylaşılmasının kişinin güvenliğini tehlikeye alabilecek sonuçlar doğurabileceği de belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20210622/kadin-odakli-flort-uygulamasi-bumble-pandemi-yorgunu-calisanlara-tukenmislik-sendromuna-karsi-1044792103.html
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norveç, lgbti, flört, uygulama, kişisel veriler

Flört uygulaması Grindr milyonlarca euro ceza ödeyecek

17:08 15.12.2021
© REUTERS / Aly SongFlört uygulaması Grindr
Flört uygulaması Grindr - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / Aly Song
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Norveç'te LGBTİ bireylere yönelik flört uygulaması Grindr'a kullanıcı verilerini kişinin rızası dışında paylaştığı gerekçesiyle 6.3 milyon euro para cezası verildi. Söz konusu kararda veri paylaşımının LGBTİ ilişkilerin yasak olduğu ülkelerdeki kullanıcıların hayatını tehlikeye atabileceğine dikkat çekildi.
Norveç Veri Koruma Otoritesi, dünya çapında milyonlarca aktif kullanıcısı olan ve LGBTİ bireylere yönelik flört uygulaması Grindr'ı kullanıcılarının rızası olmadan kişisel verilerini paylaşması ve saklaması nedeniyle Veri Koruma Tüzüğü’ne aykırı oluşturduğu gerekçesiyle 6.3 milyon euro para cezasına çarptırdığını duyurdu.

2020 yılında Norveç Tüketici Konseyi’nin yapmış olduğu çalışmalara göre Norveç Veri Koruma Otoritesi, uygulamanın kullanıcılarının hassas içerikli kişisel verilerine eriştiği ve hukuka aykırı olarak işlendiğinin tespiti neticesinde şikayet aldıklarını belirtti.

ABD'li şirket Grindr tarafından paylaşılan verilere göre, kullanıcıların IP adresleri, GPS konumları, yaşları ve cinsiyetleri gibi ayrıntıları içeriyordu.

Söz konusu iddialarla ilgili şikayette bulunan Norveç Tüketici Konseyi Dijital Politika Direktörü Finn Myrstad alınan kararla ilgili olarak "Bu, ticari denetime tutulan tüm şirketlere güçlü bir sinyal veriyor. Kişisel verilerin yasal bir dayanağı olmaksızın paylaşılmasının ciddi sonuçları vardır. Dijital reklam sektörünü, tüketici haklarına saygı göstermek için köklü değişiklikler yapmaya davet ediyoruz” dedi.
Sadece flört uygulaması olarak değil LGBTİ hakları, cinsel sağlık ve müzik paylaşımı konusunda da içeriklere sahip olan Grindr şirketinin bir sözcüsü ise şirketin yasal yollara başvurduğunu, söylenenlerin dayanaksız olduğunu belirtti.
Söz konusu rapora göre, eşcinselliğin yasak olduğu ülkelerde bu tür verilerin paylaşılmasının kişinin güvenliğini tehlikeye alabilecek sonuçlar doğurabileceği de belirtildi.
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