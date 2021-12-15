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Formula 1 pilotu Hamilton şövalye oldu
Formula 1 pilotu Hamilton şövalye oldu
İngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, İngiltere Prensi Charles tarafından resmen şövalye ilan edildi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T15:29+0300
2021-12-15T15:44+0300
yaşam
ingiltere
prens charles
lewis hamilton
şövalye
sir
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şövalye unvanına layık görülen 35 yaşındaki Formula 1 pilotu Lewis Hamilton nişanını aldı. Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende Prens Charles'ın kılıcıyla 'onurlandırılan' Hamilton'ın motor sporlarına katkısı nedeniyle bu unvanı elde ettiği belirtildi.'Sir' unvanı kazanan Hamilton'a törende annesi eşlik etti.İngiliz pilot Hamilton, 2008'de ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından motor sporlarındaki hizmetlerinden dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı'na da layık görülmüştü.Öte yandan Hamilton, Stirling Moss, Jackie Stewart ve Jack Brabham'ın ardından şövalye ilan edilen dördüncü Formula 1 pilotu oldu. Formula 1'in en fazla yarış kazanan ve en çok "pole" pozisyonu elde eden sürücüsü konumundaki Hamilton, aktif şekilde yarışırken şövalye unvanı kazanan ilk pilot olarak da tarihe geçti.
https://tr.sputniknews.com/20201231/f1-sampiyonu-lewis-hamiltona-sovalye-unvani-verildi-1043492294.html
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ingiltere, prens charles, lewis hamilton, şövalye, sir

Formula 1 pilotu Hamilton şövalye oldu

15:29 15.12.2021 (güncellendi: 15:44 15.12.2021)
© REUTERS / POOLİngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, İngiltere Prensi Charles tarafından resmen şövalye ilan edildi.
İngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, İngiltere Prensi Charles tarafından resmen şövalye ilan edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / POOL
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İngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, İngiltere Prensi Charles tarafından resmen şövalye ilan edildi.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şövalye unvanına layık görülen 35 yaşındaki Formula 1 pilotu Lewis Hamilton nişanını aldı.
Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende Prens Charles'ın kılıcıyla 'onurlandırılan' Hamilton'ın motor sporlarına katkısı nedeniyle bu unvanı elde ettiği belirtildi.
'Sir' unvanı kazanan Hamilton'a törende annesi eşlik etti.
İngiliz pilot Hamilton, 2008'de ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından motor sporlarındaki hizmetlerinden dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı'na da layık görülmüştü.
Öte yandan Hamilton, Stirling Moss, Jackie Stewart ve Jack Brabham'ın ardından şövalye ilan edilen dördüncü Formula 1 pilotu oldu.
Formula 1'in en fazla yarış kazanan ve en çok "pole" pozisyonu elde eden sürücüsü konumundaki Hamilton, aktif şekilde yarışırken şövalye unvanı kazanan ilk pilot olarak da tarihe geçti.
Lewis Hamilton - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2020
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F1 pilotu Hamilton'a şövalye unvanı
31 Aralık 2020, 12:40
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