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https://tr.sputniknews.com/20211215/formula-1-pilotu-lewis-hamilton-sovalye-oldu-1051796985.html
Formula 1 pilotu Hamilton şövalye oldu
Formula 1 pilotu Hamilton şövalye oldu
İngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, İngiltere Prensi Charles tarafından resmen şövalye ilan edildi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T15:29+0300
2021-12-15T15:29+0300
2021-12-15T15:44+0300
yaşam
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lewis hamilton
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şövalye unvanına layık görülen 35 yaşındaki Formula 1 pilotu Lewis Hamilton nişanını aldı. Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende Prens Charles'ın kılıcıyla 'onurlandırılan' Hamilton'ın motor sporlarına katkısı nedeniyle bu unvanı elde ettiği belirtildi.'Sir' unvanı kazanan Hamilton'a törende annesi eşlik etti.İngiliz pilot Hamilton, 2008'de ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından motor sporlarındaki hizmetlerinden dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı'na da layık görülmüştü.Öte yandan Hamilton, Stirling Moss, Jackie Stewart ve Jack Brabham'ın ardından şövalye ilan edilen dördüncü Formula 1 pilotu oldu. Formula 1'in en fazla yarış kazanan ve en çok "pole" pozisyonu elde eden sürücüsü konumundaki Hamilton, aktif şekilde yarışırken şövalye unvanı kazanan ilk pilot olarak da tarihe geçti.
https://tr.sputniknews.com/20201231/f1-sampiyonu-lewis-hamiltona-sovalye-unvani-verildi-1043492294.html
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ingiltere, prens charles, lewis hamilton, şövalye, sir
Formula 1 pilotu Hamilton şövalye oldu 15:29 15.12.2021 (güncellendi: 15:44 15.12.2021)
İngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, İngiltere Prensi Charles tarafından resmen şövalye ilan edildi.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şövalye unvanına layık görülen 35 yaşındaki Formula 1 pilotu Lewis Hamilton nişanını aldı.
Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende Prens Charles'ın kılıcıyla 'onurlandırılan' Hamilton'ın motor sporlarına katkısı nedeniyle bu unvanı elde ettiği belirtildi.
'Sir' unvanı kazanan Hamilton'a törende annesi eşlik etti.
İngiliz pilot Hamilton, 2008'de ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından motor sporlarındaki hizmetlerinden dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı'na da layık görülmüştü.
Öte yandan Hamilton, Stirling Moss, Jackie Stewart ve Jack Brabham'ın ardından
şövalye ilan edilen dördüncü Formula 1 pilotu oldu.
Formula 1'in en fazla yarış kazanan ve en çok "pole" pozisyonu elde eden sürücüsü konumundaki Hamilton,
aktif şekilde yarışırken şövalye unvanı kazanan ilk pilot olarak da tarihe geçti.