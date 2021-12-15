https://tr.sputniknews.com/20211215/fransa-disisleri-bakani-driandan-ukrayna-konusunda-anlamli-diyalogu-surdurme-cagrisi-1051806741.html

Fransa Dışişleri Bakanı Drian'dan Ukrayna konusunda anlamlı diyaloğu sürdürme çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Drian'dan Ukrayna konusunda anlamlı diyaloğu sürdürme çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ukrayna'daki soruna siyasi bir çözüm bulmak için anlamlı diyaloğun yenilenmesi çağrısında bulundu. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T19:21+0300

2021-12-15T19:21+0300

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Fransız Senatosu'nda.konuşan Le Drian “Ukrayna'daki soruna siyasi bir çözüm bulmak için kapsamlı görüşmelere yeniden başlamak gerekiyor. Bunun için ‘Normandiya formatını’, Minsk Anlaşmalarının mantığını, Aralık 2019'da Paris'te imzalanan anlaşmaların mantığını yenilemek gerekiyor” dedi.Le Drian, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik olası bir saldırının büyük ölçekli stratejik sonuçları olacağına bir kez daha vurgu yaptı.Avrupa'da stratejik güvenlik parametrelerini belirlemek için Rusya ile diyalog kanallarının sürdürülmesi gerektiğini belirten Le Drian, “ Bu nedenle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de Brüksel’de bir araya gelecek” diye konuştu.Le Drian ayrıca, pazar günü Liverpool'da ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile, pazartesi günü ise Brüksel'de Avrupalı ortaklarla görüşeceğini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20211215/elysee-sarayi-macron-putin-ile-gorusmesinde-ukraynanin-egemenligine-olan-bagliligini-yineledi-1051776998.html

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