Fransız Bakan: Paris'teki Tesla kazasında teknik hata tespit edilemedi

Fransa Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari bugün yaptığı açıklamada, Tesla'nın 3. model araçlarından biriyle gerçekleşen olaya dair ilk incelemelerde, kazanın teknik bir hatadan kaynaklandığına dair bir bulguya ulaşamadıklarını belirtti.Kazaya karışan Tesla aracının bağlı olduğu öncü Fransız taksi şirketi G7, sağladığı taksicilik hizmetlerinde Tesla araçlarının kullanımını askıya aldıklarını duyurmuştu.Tesla konuya ilişkin açıklama yapmadı.RMC Radyosuna konuşan Bakan Djebbari kazanın ardından Avrupa'daki Tesla yönetimiyle temas kurduğunu, Tesla yetkililerinin söz konusu araçlara dair bir güvenlik uyarısının bulunmadığını söylediğini aktardı. Djebbari, "Kazanın teknik bir sorundan kaynaklandığını gösteren herhangi bir bulgu yok" dedi.Taksi sürücüsünün çalışma saatleri dışında ailesini restorana götürürken kaza yaptığını açıklayan taksi şirketi G7, sürücünün frene basmasına rağmen aracın yavaşlamak yerine hızını arttırdığını bildirmişti. Tesla aracındaki otomatik pilot özelliğinin kaza sırasında devrede olup olmadığı ise bilinmiyor.
Paris'te bir kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı trafik kazasına ilişkin Fransız yetkililerden açıklama geldi.
Fransa Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari bugün yaptığı açıklamada, Tesla'nın 3. model araçlarından biriyle gerçekleşen olaya dair ilk incelemelerde, kazanın teknik bir hatadan kaynaklandığına dair bir bulguya ulaşamadıklarını belirtti.
"Paris: serious road accident involving a Tesla taxi, at least 7 seriously injured"..."He could no longer brake and shouted for people to brace themselves...'The first elements of the investigation indicated that the accelerator would have remained stuck" https://t.co/oiamFZGyiWpic.twitter.com/tjPeL8kxas
Kazaya karışan Tesla aracının bağlı olduğu öncü Fransız taksi şirketi G7, sağladığı taksicilik hizmetlerinde Tesla araçlarının kullanımını askıya aldıklarını duyurmuştu.
Tesla konuya ilişkin açıklama yapmadı.
RMC Radyosuna konuşan Bakan Djebbari kazanın ardından Avrupa'daki Tesla yönetimiyle temas kurduğunu, Tesla yetkililerinin söz konusu araçlara dair bir güvenlik uyarısının bulunmadığını söylediğini aktardı. Djebbari, "Kazanın teknik bir sorundan kaynaklandığını gösteren herhangi bir bulgu yok" dedi.
Taksi sürücüsünün çalışma saatleri dışında ailesini restorana götürürken kaza yaptığını açıklayan taksi şirketi G7, sürücünün frene basmasına rağmen aracın yavaşlamak yerine hızını arttırdığını bildirmişti.
Tesla aracındaki otomatik pilot özelliğinin kaza sırasında devrede olup olmadığı ise bilinmiyor.