Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211215/fransiz-bakan-paristeki-tesla-kazasinda-teknik-hata-tespit-edilemedi-1051786164.html
Fransız Bakan: Paris'teki Tesla kazasında teknik hata tespit edilemedi
Fransız Bakan: Paris'teki Tesla kazasında teknik hata tespit edilemedi
Paris'te bir kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı trafik kazasına ilişkin Fransız yetkililerden açıklama geldi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T12:05+0300
2021-12-15T12:05+0300
dünya
fransa
tesla
trafik kazası
can kaybı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051786051_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_8989ff991bf705a39521ede6344075e1.jpg
Fransa Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari bugün yaptığı açıklamada, Tesla'nın 3. model araçlarından biriyle gerçekleşen olaya dair ilk incelemelerde, kazanın teknik bir hatadan kaynaklandığına dair bir bulguya ulaşamadıklarını belirtti.Kazaya karışan Tesla aracının bağlı olduğu öncü Fransız taksi şirketi G7, sağladığı taksicilik hizmetlerinde Tesla araçlarının kullanımını askıya aldıklarını duyurmuştu.Tesla konuya ilişkin açıklama yapmadı.RMC Radyosuna konuşan Bakan Djebbari kazanın ardından Avrupa'daki Tesla yönetimiyle temas kurduğunu, Tesla yetkililerinin söz konusu araçlara dair bir güvenlik uyarısının bulunmadığını söylediğini aktardı. Djebbari, "Kazanın teknik bir sorundan kaynaklandığını gösteren herhangi bir bulgu yok" dedi.Taksi sürücüsünün çalışma saatleri dışında ailesini restorana götürürken kaza yaptığını açıklayan taksi şirketi G7, sürücünün frene basmasına rağmen aracın yavaşlamak yerine hızını arttırdığını bildirmişti. Tesla aracındaki otomatik pilot özelliğinin kaza sırasında devrede olup olmadığı ise bilinmiyor.
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051786051_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_74917916c8cc27f599a9ad85523c7640.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, tesla, trafik kazası, can kaybı

Fransız Bakan: Paris'teki Tesla kazasında teknik hata tespit edilemedi

12:05 15.12.2021
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIERTesla taksi
Tesla taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
Abone ol
Paris'te bir kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı trafik kazasına ilişkin Fransız yetkililerden açıklama geldi.
Fransa Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari bugün yaptığı açıklamada, Tesla'nın 3. model araçlarından biriyle gerçekleşen olaya dair ilk incelemelerde, kazanın teknik bir hatadan kaynaklandığına dair bir bulguya ulaşamadıklarını belirtti.
Kazaya karışan Tesla aracının bağlı olduğu öncü Fransız taksi şirketi G7, sağladığı taksicilik hizmetlerinde Tesla araçlarının kullanımını askıya aldıklarını duyurmuştu.
Tesla konuya ilişkin açıklama yapmadı.
RMC Radyosuna konuşan Bakan Djebbari kazanın ardından Avrupa'daki Tesla yönetimiyle temas kurduğunu, Tesla yetkililerinin söz konusu araçlara dair bir güvenlik uyarısının bulunmadığını söylediğini aktardı. Djebbari, "Kazanın teknik bir sorundan kaynaklandığını gösteren herhangi bir bulgu yok" dedi.
Taksi sürücüsünün çalışma saatleri dışında ailesini restorana götürürken kaza yaptığını açıklayan taksi şirketi G7, sürücünün frene basmasına rağmen aracın yavaşlamak yerine hızını arttırdığını bildirmişti.
Tesla aracındaki otomatik pilot özelliğinin kaza sırasında devrede olup olmadığı ise bilinmiyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:40Cem Yılmaz’ın son gösterisi, yılın son gününde Netflix’te
13:40Robert Pattinson'lı The Batman filminden bir fragman daha
13:34'Antalya Limanı’nı 2047’ye kadar Katar işletecek' iddiası
13:25Kesilen ağacın kovuğunda buldu: Biberonla beslediği yavru sincap 'Mamut'u yanından ayırmıyor
13:184 bin dolarlık bahşişi patronla paylaşmadığı için işinden oldu
13:14‘Batman’ kıyafetiyle su satıyor
13:12Ahmet Güneştekin: 'Hafıza Odası' sergimiz Kültür Bakanlığı’nın talebi üzerine sonlandırılıyor
13:10Ryabkov ve ABD'li mevkidaşı Donfried, Moskova'da Ukrayna'yı ve güvenlik garantilerini istişare etti
12:59Enerji Bakanı Dönmez: Rüzgar ekip enerji biçeceğiz
12:51Nebati'den iş dünyasına: Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun
12:48Jandarma kılığında girdikleri evden 200 bin TL değerinde altın ve para çaldılar
12:45THK Başkanı Cenap Aşçı’nın istifası kabul edildi
12:45BAE'de obeziteye karşı 'zayıflama yarışması': Verilen her kilo için 500 dirhem ödül
12:39AK Parti Amasya İl Başkanı görevinden istifa etti
12:21TikTok fenomeni olmak için 47 yıllık eşini terk etti: 'Kocanı fenomen yaptın, çatla patla'
12:21Kuzey Kore kurucu liderinin küçük kardeşi Kim Yong-ju öldü
12:1815 yıl cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz
12:17Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp yazışmaları delil sayıldı
12:15AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır
12:05Fransız Bakan: Paris'teki Tesla kazasında teknik hata tespit edilemedi