https://tr.sputniknews.com/20211215/galatasaray-baskani-burak-elmas-tff-gerekeni-yapmazsa-yayin-ihalesinden-cikacagiz-1051794157.html

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: TFF gerekeni yapmazsa yayın ihalesinden çıkacağız

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: TFF gerekeni yapmazsa yayın ihalesinden çıkacağız

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Sert açıklamalar yapan Elmas, TFF'yi istifaya davet etti. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T14:26+0300

2021-12-15T14:26+0300

2021-12-15T14:47+0300

spor

galatasaray

türkiye futbol federasyonu (tff)

yayın

galatasaray sk

burak elmas

futbol

mhk

havuz

açıklama

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Galatasaray'a 5 maç üst üste operasyon çekildiğini belirten Elmas, federasyonun ve kurullarının göreve devam etmesi halinde naklen yayın ihalesine girmemek için çalışma yaptıklarını ifade etti.Elmas'ın açıklamalarından satır başları şöyle: * Galatasaray Adası konusunda kazandığımız davanın sonrasında yapılan istinaf başvurusu reddedilmiştir. Bu davayla ilgili uğraş veren merhum başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetimine, istinaf davasıyla ilgilenen yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Süreç henüz tam sonuçlanmış değil, Yargıtay süreci olacak ancak onu da yakından takip ederek hakkımız olan adamızı yeniden kulübümüze kazandıracağımıza inanıyoruz.* Ben ve arkadaşlarım, birlikte çok şey başaracağız sloganıyla yola çıktığımızda bizleri motive eden şey paylaştığımız Galatasaray aşkı ve sorumluluk duygusuydu. Seçim dönemi boyunca üslubumuzu Galatasaray değerlerine göre yapacağımızı ifade ettik. Galatasaraylılık, sıradan konuşmaları kaldırmaz. Sesinin yüksekliği değil, sözünün değeri önemlidir Galatasaray'da. * Tek vücut olmuş Galatasaray camiasının önünde hiçbir art niyetli odak duramaz. Galatasaray tarih yazar, o odaklar da tarihin tozlu raflarında unutulur gider. Bu art niyetli odaklarla mücadeleye girdik. Kendi hırslarının çerçevesinde düzeysiz bir oyunun içine çekilmeye çalışıyoruz. Biz, sizler adına Galatasaray'ı yönetiyoruz. * Bugün desteğinize dünden daha çok ihtiyacımız var. Sözünü ettiğim odakların meseleyi kişiselleştirmeye çalıştığı bu durumda camiamızın kenetlenmiş gücünü onlara hissettirmeliyiz. Türk sporunun önüne koydukları şahsi çıkarların küçüklüğü, Galatasaray'ın ağırlığı altında ezilecektir. Bu kararlılığımızı sizlere açıkça ifade ediyorum.'İlk defa 5 maç üst üste, kasıtlı olarak bir camiaya operasyon yapıldığına şahit oldum'* Galatasaray'ın Türk sporunca aktif olması, birleştirici olması bazı kesimleri rahatsız etmektedir. Biz bu süreçte ayrıcalık talep etmedik. Sporun tüm bileşenlerinin menfaatlerini öne aldık. Oyun adil olduğunda Galatasaray kiminle oynarsa oynasın kazanmayı hedef alacaktır. Galatasaray'ın genetiğinde kazanmak vardır. Oyun adil olduğunda şanlı tarihimizde olduğu gibi kazanacaktır. Bugünkü şartlarda oyun adil değildir. Kendi makamlarından başka bir şey düşünmeyen insanların oyunlarına alet edilmektedir bugün Türk sporu.* 25 yıldır futbolun içerisindeyim. İlk defa 5 maç üst üste, kasıtlı olarak bir camiaya operasyon yapıldığına şahit oldum. Galatasaray işte burada büyük bir misyon üstlenmektedir. Bu kirli düzene Galatasaray'ın verecek cevabı vardır. Kitaplarından utancı çıkaranların artık utanma zamanı gelmiştir. * Değerlerimiz için bu mücadeleyi bugüne kadar verdik, tek kalsak da vereceğiz. Bizlerle aynı samimiyeti ve spor kültürünü vermek isteyen spor kulüplerini de paydaş olarak görüyoruz. Bizleri kendi bataklıklarına çekmeye çalıştıklarını gördük ve yaşadık. Buna misliyle karşılık verebilirdik. Sadece yapıcı olmak adına, Futbol yara almasın, zaten kaybettiği değer daha da azalmasın diye bunları önlerine dökmedik. Kendi koltuk sevdalarına bizi alet etmeye çalışanları gördük.'Yapamıyorsanız gideceksiniz'* Biz bu oyuna gelmedikçe adaletsizliklerini, küstahlıklarını ve çirkinliklerini daha da arttırdılar. Camiamızın sinir uçlarıyla oynamaya devam ettiler. Göreve geldiğimizden beri verdiğimiz sözleri gerçekleştirmekten bizleri alıkoymaya çalıştılar. Galatasaray bu ufak hesaplara alet olmayacak kadar değerlidir. Bataklıkta yapılacak mücadele kimseye fayda sağlamaz. Galatasaray'ın görevi bataklığı kurutmaktır. Onlara bir şans verdik ama TFF yöneticileri sadece bu bataklık düzenini sürdürmeye değil, Galatasaray'ın bu bataklığı kurutma isteğine, şeffaflık ve adalet talebine de karşı durmaktadır. TFF yöneticileri, hazin bir koltuk sevdasına kapılmakta ve Galatasaray'ı bu kirli mücadeleye çekmeye çalışmaktadır. Çözümsüzlük isteyenlerin verdiği mücadeledir bu. Türk sporunun yarınlarını düşünen zihniyetimizin karşısında olan bu insanların koltuk sevdası vardır.* Artık geri dönüşü olmayan bir mücadele içindeyiz. Bu mücadelemiz, ülkemizde futbolun değerini yükseltmek içindir. Avrupa'da ülkemizi daha iyi temsil etmek içindir. Bu zihniyet, futbolun ve Galatasaray'ın değerlerinden çalmaktadır. Biz cevabımızı Avrupa'da son 16'ya vererek göstereceğiz. Kendi aralarında girdikleri dalaşı kendileri verebilir. Yarından tezi yok, TFF'de bu işlerin ortağı ve paydaşı olan tüm kurullardaki üyelerin o koltuklara uygun davranmalarını, bunu yapacaklarını sanmıyoruz zaten. Aksi durumda o koltukları terk etmelerini Galatasaray olarak istiyoruz. Yapamıyorsanız, gideceksiniz.* TFF ise kurulların seçimleri acil şekilde yenilenmedikçe Türk futbolu için hayır yapmaya çalışıyorum. Bu çağrıyı, iyi niyetle çalışmaya çalışan, koltuk savaşını teessürle izlediklerini bildiğim bir avuç temiz üyeye sesleniyorum. Tüm bu yapılanlara rağmen orada oturmaya devam edecek olan Galatasaray üyesi insanlara da bir çağrım var. Önünüzde o koltuklarda oturmaya devam etmek ve Galatasaray'a ters düşmek şeklinde iki seçenek var. Bu, Galatasaray başkanı olarak size son çağrımdır.* Galatasaray'ı gönülden bağlı olduğu Türkiye Cumhuriyeti devletiyle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bu oyunu Galatasaray'a karşı oynayamazsınız. Siyasetle asla ilgisi olmamış, devletinin her zaman yanında olmuş Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Galatasaray Spor Kulübü, sizin bu oyununuza büyük gelir. Bizim bir tek cumhuriyetimiz var, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Galatasaray'ı hile ile kontrol altına almak haddiniz değil. Sistematik bir Galatasaray düşmanlığı görüyoruz. Galatasaray'ı affetmediğinizi de görüyoruz. Siz hangi tezgahla karşımıza çıkarsanız çıkın sonuçta kazanan Galatasaray olur.'Geçmişteki gibi basit bir TFF-Galatasaray anlaşmazlığı değil'* TFF'nin bu tutumu devam ederse, önümüzdeki yayın ihalesinde kurumumuzun yer almamasıyla ilgili çalışmalarımızı yaptığımızı bildirmek isterim. TFF gerekeni yapmazsa, yayın havuzundan çıkacağımızı camiamıza açıklamak isteriz. Galatasaray'ın TFF tarafından içine çekilmeye çalışıldığı oyun, geçmişteki gibi basit bir TFF-Galatasaray anlaşmazlığı değildir.* Biz burada asla geri adım atmayacağız. Bizler de hatalar yapabiliyoruz ama bu hatalarımızı hızlı şekilde düzeltme çabasında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Ben ve arkadaşlarım, bu görevde olduğumuz sürece tüm kararlarımızı kendi popülaritemiz için değil, Galatasaray'ın menfaatleri için vereceğiz. Asla da geri adım atmayacağız. Biz büyüklerimizden böyle gördük. Üyelerimizin hiçbir şüphesi olmasın.

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