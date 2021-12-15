https://tr.sputniknews.com/20211215/gaziantepte-sahte-icki-3-can-aldi-7-kisi-tedavi-altinda--1051811065.html

Esenyurt'ta 6, Gaziantep’te 3 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

Esenyurt'ta 6, Gaziantep’te 3 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta dün bir kişinin sahte içkiden yaşamını yitirmesinin ardından bugün 6 kişi daha aynı nedenle hayatını kaybetti. Gaziantep'in Nizip... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T22:12+0300

2021-12-15T22:12+0300

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sahte içki

türkiye

gaziantep

zehirlenme

esenyurt

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde son iki gün içerisinde 10 kişi, zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedaviye alınan 10 kişinin yapılan incelemede sahte içki nedeniyle zehirlendikleri saptandı.Tedaviye alınan kişiler, zehirlenmelerine neden olan içkileri satın aldıkları 2 kişinin ismini verdi. Zehirlenen kişilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlatan polis, içkileri sattığı belirtilen 2 şüpheliyi, adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Hastanede tedavi gören 10 kişiden durumu ağırlaşan 3'ü bugün yaşamını yitirdi.Olayla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada halen hastanede tedavi gören 7 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:Esenyurt'ta sahte içkiden 6 kişi daha hayatını kaybettiİstanbul'da dün yaşanan sahte içki kaynaklı ölümlerden sonra harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çok sayıda adrese baskın düzenleyerek, yüklü miktarda sahte içki ve imalat malzemesine el koydu.Esenyurt'ta sahte içkiden bugün de 3'ü yabancı uyruklu 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Dün sahte içkiden yaşamını yitiren Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov'la birlikte Esenyurt'ta ölenlerin sayısı 7'ye yükselmiş oldu.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, hastanelerde de sahte içki zehirlenmesinden dolayı tedavi görenler olduğu ve ölü sayısının artabileceği öğrenildi.Bu arada, Avcılar'da da Yeşilkent Mahallesi'nde yaşayan İ.K sahte içkiden hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin gözaltına alınan tekel bayisi sahibi tutuklanmıştı.Polis ekiplerinin, yıl başı öncesinde sahte içkiye yönelik baskın ve operasyonları devam ediyor.

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sahte içki, gaziantep, zehirlenme, esenyurt