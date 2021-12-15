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Esenyurt'ta 6, Gaziantep’te 3 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti
Esenyurt'ta 6, Gaziantep’te 3 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti
İstanbul Esenyurt'ta dün bir kişinin sahte içkiden yaşamını yitirmesinin ardından bugün 6 kişi daha aynı nedenle hayatını kaybetti. Gaziantep'in Nizip... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T22:12+0300
2021-12-15T22:51+0300
sahte içki
türkiye
gaziantep
zehirlenme
esenyurt
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde son iki gün içerisinde 10 kişi, zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedaviye alınan 10 kişinin yapılan incelemede sahte içki nedeniyle zehirlendikleri saptandı.Tedaviye alınan kişiler, zehirlenmelerine neden olan içkileri satın aldıkları 2 kişinin ismini verdi. Zehirlenen kişilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlatan polis, içkileri sattığı belirtilen 2 şüpheliyi, adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Hastanede tedavi gören 10 kişiden durumu ağırlaşan 3'ü bugün yaşamını yitirdi.Olayla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada halen hastanede tedavi gören 7 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:Esenyurt'ta sahte içkiden 6 kişi daha hayatını kaybettiİstanbul'da dün yaşanan sahte içki kaynaklı ölümlerden sonra harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çok sayıda adrese baskın düzenleyerek, yüklü miktarda sahte içki ve imalat malzemesine el koydu.Esenyurt'ta sahte içkiden bugün de 3'ü yabancı uyruklu 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Dün sahte içkiden yaşamını yitiren Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov'la birlikte Esenyurt'ta ölenlerin sayısı 7'ye yükselmiş oldu.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, hastanelerde de sahte içki zehirlenmesinden dolayı tedavi görenler olduğu ve ölü sayısının artabileceği öğrenildi.Bu arada, Avcılar'da da Yeşilkent Mahallesi'nde yaşayan İ.K sahte içkiden hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin gözaltına alınan tekel bayisi sahibi tutuklanmıştı.Polis ekiplerinin, yıl başı öncesinde sahte içkiye yönelik baskın ve operasyonları devam ediyor.
türkiye
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sahte içki, gaziantep, zehirlenme, esenyurt

Esenyurt'ta 6, Gaziantep’te 3 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

22:12 15.12.2021 (güncellendi: 22:51 15.12.2021)
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© DHA
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İstanbul Esenyurt'ta dün bir kişinin sahte içkiden yaşamını yitirmesinin ardından bugün 6 kişi daha aynı nedenle hayatını kaybetti. Gaziantep'in Nizip ilçesinde ise, sahte içki içerek zehirlenen ve hastaneye kaldırılan 10 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Olayın ardından sahte içki üreterek sattığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde son iki gün içerisinde 10 kişi, zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedaviye alınan 10 kişinin yapılan incelemede sahte içki nedeniyle zehirlendikleri saptandı.
Tedaviye alınan kişiler, zehirlenmelerine neden olan içkileri satın aldıkları 2 kişinin ismini verdi. Zehirlenen kişilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlatan polis, içkileri sattığı belirtilen 2 şüpheliyi, adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Hastanede tedavi gören 10 kişiden durumu ağırlaşan 3'ü bugün yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada halen hastanede tedavi gören 7 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:
"13-15/12/2021 tarihleri arasında Nizip İlçemizde meydana gelen sahte alkole bağlı zehirlenme olayları kapsamında 10 vatandaşımızın zehirlendiği ,vatandaşlarımızın ilçemiz ve Gaziantep ilindeki hastanelerde tedavi altına alındıkları, 3 vatandaşımızın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği, 7 vatandaşımızın ise hayati tehlikelerinin devam ettiği olay kapsamında Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli tespit edilmiş ve gözaltına alınmıştır. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden E.G tutuklanmak üzere Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, yapılan sorgusu neticesinde tutuklanmıştır."

Esenyurt'ta sahte içkiden 6 kişi daha hayatını kaybetti

İstanbul'da dün yaşanan sahte içki kaynaklı ölümlerden sonra harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çok sayıda adrese baskın düzenleyerek, yüklü miktarda sahte içki ve imalat malzemesine el koydu.
Esenyurt'ta sahte içkiden bugün de 3'ü yabancı uyruklu 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Dün sahte içkiden yaşamını yitiren Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov'la birlikte Esenyurt'ta ölenlerin sayısı 7'ye yükselmiş oldu.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, hastanelerde de sahte içki zehirlenmesinden dolayı tedavi görenler olduğu ve ölü sayısının artabileceği öğrenildi.
Bu arada, Avcılar'da da Yeşilkent Mahallesi'nde yaşayan İ.K sahte içkiden hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin gözaltına alınan tekel bayisi sahibi tutuklanmıştı.
Polis ekiplerinin, yıl başı öncesinde sahte içkiye yönelik baskın ve operasyonları devam ediyor.
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