https://tr.sputniknews.com/20211215/googleda-2021de-en-cok-arananlar-aciklandi-squid-game-iklim-degisikligi-ve-ruh-sagligi-1051779951.html

Google'da 2021'de en çok arananlar açıklandı: Squid Game, iklim değişikliği ve ruh sağlığı

Google'da 2021'de en çok arananlar açıklandı: Squid Game, iklim değişikliği ve ruh sağlığı

Google'ın her yıl düzenli olarak açıkladığı arama trendleri listesine göre 2021'de dünyada en çok aranan kelimeler ve sorular arasında Güney Kore yapımı Squid... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T08:48+0300

2021-12-15T08:48+0300

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Dünyanın en büyük internet arama motoru Google, 2021 yılında dünyada en çok aranan trendlerin ve konuların listesini açıkladı. Bu liste, tüm inişleri ve çıkışları ile 2021 yılına dair anılarımızı da tazeliyor.Zor bir yılCovid pandemisi tüm dünyayı sarsarken, 2021 yılında, dönemin ruhuna uygun bir şekilde en çok aranan kelimelerden biri 'Doomscrolling' (Felaket Kaydırması) oldu.Bu kavram, durmadan telefonumuzun ekranını aşağı kaydırırken maruz kaldığımızdan bile daha fazla kötü haber okuyacağımız beklentisinde olmamız anlamına geliyor.Google'dan yapılan açıklamaya göre, bu kavram dünyada 'daha önce hiç olmadığı kadar' arandı. Ocak ayında ise 'doomscrollingi'" aratanların sayısı zirveye ulaştı.Dünyanın dört bir yanında çok sayıda insan için bu yıl, belirsizlik ve stresle geçti. Birçok yerde sokağa çıkma yasağı hayata geçerken, ülkelerarası sınırlar kapatıldı ve uçuşlar da durduruldu.İnsanlar internette Covid virüsü ile ilgili en son bilgilere ulaşmaya çalışırken, birçoğu da tam olarak yapmakta oldukları şeyi Google'ın arama motoruna yazdı: DoomscrollingRuh sağlığı2021'de 'ruh sağlığı', dünyada ilk kez bu kadar fazla arandı.Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle birçok insan evlerine kapanırken, sevdikleri ve yakınları virüs nedeniyle yaşamını yitiren çok sayıda insan da yas tuttu. Yalnızlık ve izolasyon halinin insan psikolojisine olan etkisi nedeniyle, "Ruh sağlığı nasıl korunur?" ve "Nasıl iyileşilir?" gibi sorular, hiç olmadığı kadar fazla arandı.Öte yandan beden olumlama olarak bilinen "body positivity" kavramı ile olumsuz düşüncelerin üstesinden gelmeyi amaçlayan "telkin" (olumlama) kavramının da en çok arananlar arasında olması, geride bırakacağımız 2021 yılında ruh sağlığımıza daha çok dikkat ettiğimize işaretti.İklim değişikliğiBu yıl aklımızda sadece ruhumuzun sağlığı değil, gezegenimizin sağlığı da vardı.2021 yılı boyunca ABD'deki Ida Kasırgası'ndan tutun da Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkede yaşanan orman yangınlarına, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine bütün dünya tanık oldu.Google'ın verilerine göre, daha "yeşil" ve "daha iyi" bir yaşam mümkün mü diye merak ettik ve bunların yollarını internette eskisine göre çok daha fazla aradık. Örneğin dünya çapında "Nasıl korunur" ve "sürdürülebilirlik" trendleri, hiç olmadığı kadar fazla aratıldı.Metropollerden tropik adalara kadar dünyanın dört bir köşesinde "iklim değişikliğinin etkileri" şeklindeki arama trendi de, hiç bu kadar fazla aranmamıştı.Bu ifadelerin, dünyada iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fiji'de en çok aranmış olması, büyük bir sürpriz olmasa gerek.Para meseleleriPandeminin ekonomide yarattığı belirsizlikler sonucu, 2021'de birçok insan işini kaybetmekten enşideliydi.Dolayısıyla 'kendi patronu olmak' trendi de Google'ın listesinde başlarda yer aldı.BBC Türkçe'nin haberine göre, birçok insan girişimcilik fırsatlarını arattı ve arama motoruna "Kendi işimi nasıl kurarım?" yazdı. Bu ifade, arama trendleri arasında 'nasıl iş bulunur' sorusunun da önüne geçti.Nitekim resmi verilere göre sadece ABD'de Ekim ayında 4 milyondan fazla kişi istifa etti.Çok sayıda insan için pandemi, duraksayıp, hayattaki önceliklerini yeniden gözden geçirdikleri bir dönemdi. Birçok insan daha çok maaş alacakları ya da daha çok tatmin duyacakları kariyer fırsatlarını araştırmaya koyuldu.Söyle bana Google, NFT ne anlama geliyor?Para kazanma teması altında en çok aranan kelimelerden biri de, NFT oldu.Kripto para birimleri ile alınıp satılabilen NFT, dijital ortamda yer alan eserlerin varlığını ve gerçekliğini temsil eden sertifikalar olarak tanımlanıyor.NFT bu yıl ortaya çıkan bir kavram değil ancak Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in tarihin ilk tweet'ini 2.9 milyon dolara satması sonrası, NFT'ye olan merakımız da arttı."Nasıl yaratılır (ya da üretilir)" kavramının önüne en çok konan kelimeler arasında NFT, öne çıktı.İngiltere Kraliyet AilesiGeçen yıl İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki tüm görevlerinden çekildiklerini açıklayan Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle, Mart ayında ilk televizyon röportajını ünlü ABD'li sunucu Oprah Winfrey'e verdi.Meghan-Harry röportajı, "Google Trendleri arasında tarihte en çok aranan röportaj" oldu.Meghan Markle, Oprah'a verdiği röportajda Kraliyet Ailesi ve çevresinde oğulları Archie'nin ten rengi üzerinden bazı "ırkçı" yorumlar yapıldığını da ima etmiş ve bu, tüm dünyada manşet olmuştu. Çift, röportaj sırasında Kraliyet Ailesi ile yaşadıkları gerginliklere de değinmişti.Ancak 2021'ün en büyük televizyon olayı, bu değildi.Kore dizileriÇoğumuz pandemi kısıtlamaları nedeniyle dört duvar arasında zamanımızı geçirirken, arka arkaya dizi izleyecek vaktimiz de oldu.Netflix tarihinin en çok izlenen dizisi olarak da tarihe geçen Güney Kore dizisi Squid Game, dünyada en çok aranan televizyon dizisi oldu.Squid Game, para kazanmak için ölümcül bir hayatta kalma yarışına dahil olan bir grup insanın hikayesini anlatıyor.

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