https://tr.sputniknews.com/20211215/greenpeaceten-yunanistanin-hidrokarbon-aramasina-tepki-bolgedeki-memeliler-icin-tehdit-1051805959.html

Greenpeace'ten Yunanistan'ın hidrokarbon aramasına tepki: Bölgedeki memeliler için tehdit

Greenpeace'ten Yunanistan'ın hidrokarbon aramasına tepki: Bölgedeki memeliler için tehdit

Çevre örgütü Greenpeace, Yunanistan'ın doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerinin bölgedeki biyoçeşitliliği tehdit ettiğini açıkladı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T19:08+0300

2021-12-15T19:08+0300

2021-12-15T19:11+0300

hidrokarbon

yaşam

yunanistan

greenpeace

doğalgaz

petrol

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Greenpeace'ten yapılan açıklamada, bilim insanlarının Akdeniz'de yaptığı araştırmalar sonucu elde edilen rapora göre, bölgede üç farklı yunus balığı ve bir kambur balina türünün tespit edildiği duyuruldu.Açıklamada, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında ExxonMobil, Total Energies ve Hellenic Petroleum şirketlerine verdiği doğal gaz ve petrol arama izninin, planlanan faaliyetlerin gerçekleşmesi halinde oluşacak gürültü ve kirlilik nedeniyle bölgedeki memeli canlılar için büyük bir tehlike oluşturacağı ifade edildi.‘Bölgenin biyoçeşitliliğini korumak acil bir hal aldı’Raporun, Akdeniz'i deniz hayatı için kritik bir ekosistem olarak tanımladığı açıklandı:Açıklamada, iklim krizinin olumsuz sonuçlarını yaşayan Akdeniz'de bu tür bir faaliyetin daha da büyük sorunlara yol açacağı vurgulandı:

https://tr.sputniknews.com/20211126/misir-ve-israil-bolgede-gaz-tedarikini-artirma-konusunda-birlikte-calisacak-1051164864.html

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hidrokarbon, yunanistan, greenpeace, doğalgaz, petrol