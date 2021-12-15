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Greenpeace'ten Yunanistan'ın hidrokarbon aramasına tepki: Bölgedeki memeliler için tehdit
Greenpeace'ten Yunanistan'ın hidrokarbon aramasına tepki: Bölgedeki memeliler için tehdit
Çevre örgütü Greenpeace, Yunanistan'ın doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerinin bölgedeki biyoçeşitliliği tehdit ettiğini açıkladı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T19:08+0300
2021-12-15T19:11+0300
hidrokarbon
yaşam
yunanistan
greenpeace
doğalgaz
petrol
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Greenpeace'ten yapılan açıklamada, bilim insanlarının Akdeniz'de yaptığı araştırmalar sonucu elde edilen rapora göre, bölgede üç farklı yunus balığı ve bir kambur balina türünün tespit edildiği duyuruldu.Açıklamada, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında ExxonMobil, Total Energies ve Hellenic Petroleum şirketlerine verdiği doğal gaz ve petrol arama izninin, planlanan faaliyetlerin gerçekleşmesi halinde oluşacak gürültü ve kirlilik nedeniyle bölgedeki memeli canlılar için büyük bir tehlike oluşturacağı ifade edildi.‘Bölgenin biyoçeşitliliğini korumak acil bir hal aldı’Raporun, Akdeniz'i deniz hayatı için kritik bir ekosistem olarak tanımladığı açıklandı:Açıklamada, iklim krizinin olumsuz sonuçlarını yaşayan Akdeniz'de bu tür bir faaliyetin daha da büyük sorunlara yol açacağı vurgulandı:
https://tr.sputniknews.com/20211126/misir-ve-israil-bolgede-gaz-tedarikini-artirma-konusunda-birlikte-calisacak-1051164864.html
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hidrokarbon, yunanistan, greenpeace, doğalgaz, petrol

Greenpeace'ten Yunanistan'ın hidrokarbon aramasına tepki: Bölgedeki memeliler için tehdit

19:08 15.12.2021 (güncellendi: 19:11 15.12.2021)
© REUTERSGreenpeace, doğal gaz, petrol arama
Greenpeace, doğal gaz, petrol arama - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© REUTERS
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Çevre örgütü Greenpeace, Yunanistan'ın doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerinin bölgedeki biyoçeşitliliği tehdit ettiğini açıkladı.
Greenpeace'ten yapılan açıklamada, bilim insanlarının Akdeniz'de yaptığı araştırmalar sonucu elde edilen rapora göre, bölgede üç farklı yunus balığı ve bir kambur balina türünün tespit edildiği duyuruldu.
Açıklamada, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında ExxonMobil, Total Energies ve Hellenic Petroleum şirketlerine verdiği doğal gaz ve petrol arama izninin, planlanan faaliyetlerin gerçekleşmesi halinde oluşacak gürültü ve kirlilik nedeniyle bölgedeki memeli canlılar için büyük bir tehlike oluşturacağı ifade edildi.

‘Bölgenin biyoçeşitliliğini korumak acil bir hal aldı’

Raporun, Akdeniz'i deniz hayatı için kritik bir ekosistem olarak tanımladığı açıklandı:
"Yunan sularında tespit edilen dört tür hassastır ve tehdit altındadır. Sonuç olarak, bölgenin biyoçeşitliliğini korumamız ve Yunan hükümeti tarafından desteklenen fosil yakıt madenciliği planlarına son vermemiz artık her zamankinden acil bir hal almıştır."
Açıklamada, iklim krizinin olumsuz sonuçlarını yaşayan Akdeniz'de bu tür bir faaliyetin daha da büyük sorunlara yol açacağı vurgulandı:
"İklim için devasa bir tehdit, Akdeniz'de bulunan balina ve yunus balıkları için düzeltilemeyecek bir zarar."
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