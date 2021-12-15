https://tr.sputniknews.com/20211215/guney-koreli-sut-firmasindan-kadinlari-inek-olarak-gosteren-reklam-icin-ozur--1051783884.html
Güney Koreli süt firmasından kadınları inek olarak gösteren reklam için özür
Güney Koreli süt firmasından kadınları inek olarak gösteren reklam için özür
Güney Kore’nin en büyük süt ürünleri firması, kadınları inek olarak gösteren reklam filmi nedeniyle özür diledi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T10:53+0300
2021-12-15T10:53+0300
2021-12-15T10:55+0300
güney kore
kadın
süt
inek
video
özür
reklam
anne
gizli kayıt
molka
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Güney Kore'de Seul Süt firmasının reklam filminde, bir erkek yeşilliğin içinde daha sonra ineğe dönüşecek bir grup kadını kamerayla gizlice kayda alırken görülüyor. Kamuoyundan gelen yoğun tepkilerden sonra reklam filmi YouTube sayfasından kaldırıldı ancak internet kullanıcıları tarafından yeniden yüklenen video çok sayıda kişi tarafından izlendi. Söz konusu reklam filminde kadınların inek olarak tasvir edilmesi yoğun eleştirilere neden olurken, adamın kadınları gizlice kayda alması da Güney Kore'de yasa dışı kayda alma suçu olarak adlandırılan 'molka' olarak değerlendirildi. Seul Süt'ün şemsiye şirketi Seul Mandıra Kooperatifi'nin yayımladığı çevrim içi mesajda, "Süt reklamından rahatsız olan herkesten içtenlikle özür dileriz" ifadesi kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20191002/guney-kore-goruntuleri-gizlice-kaydedilen-kadin-intihar-etti-1040303970.html
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Güney Koreli süt firmasından kadınları inek olarak gösteren reklam için özür
10:53 15.12.2021 (güncellendi: 10:55 15.12.2021)
Güney Kore’nin en büyük süt ürünleri firması, kadınları inek olarak gösteren reklam filmi nedeniyle özür diledi.
Güney Kore'de Seul Süt firmasının reklam filminde, bir erkek yeşilliğin içinde daha sonra ineğe dönüşecek bir grup kadını kamerayla gizlice kayda alırken görülüyor.
Kamuoyundan gelen yoğun tepkilerden sonra reklam filmi YouTube sayfasından kaldırıldı ancak internet kullanıcıları tarafından yeniden yüklenen video çok sayıda kişi tarafından izlendi.
Söz konusu reklam filminde kadınların inek olarak tasvir edilmesi yoğun eleştirilere neden olurken, adamın kadınları gizlice kayda alması da Güney Kore'de yasa dışı kayda alma suçu olarak adlandırılan 'molka' olarak değerlendirildi.
Seul Süt'ün şemsiye şirketi Seul Mandıra Kooperatifi'nin yayımladığı çevrim içi mesajda, "Süt reklamından rahatsız olan herkesten içtenlikle özür dileriz" ifadesi kullanıldı.