https://tr.sputniknews.com/20211215/gurdeniz-fransiz-senato-baskani-dogu-akdeniz-turk-denizi-degil-diyor-disisleri-meb-ilan-etmiyor-1051781925.html
Gürdeniz: Fransız Senato Başkanı 'Doğu Akdeniz Türk Denizi değil' diyor, Dışişleri MEB ilan etmiyor
Gürdeniz: Fransız Senato Başkanı 'Doğu Akdeniz Türk Denizi değil' diyor, Dışişleri MEB ilan etmiyor
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Fransız Senato Başkanı Larcher'in “Doğu Akdeniz Türk Denizi değildir” dediğini belirtti ve "Dışişlerimiz ısrarla Münhasır... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T10:09+0300
2021-12-15T10:09+0300
2021-12-15T10:09+0300
türkiye
fransa
doğu akdeniz
türkiye
münhasır ekonomik bölge
dışişleri bakanlığı
gerard larcher
cem gürdeniz
kıta sahanlığı
akdeniz
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Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, açıklamaları sosyal medya hesabından yaptı. Gürdeniz, "Fransız Senato Bşk. Larcher 'Doğu Akdeniz Türk Denizi değildir' diyor. Dışişlerimiz ısrarla MEB ilan etmiyor. Akdeniz Kalkanı Harekatına diğer Türk devletlerini gemi vererek çağırmıyor. Sismik ve sondaj yapmıyor. KKTC’de üs kurmuyor. Mavi Vatanı sahiplenin" ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211102/dogu-akdeniz-turkiyenin-gundeminden-cikti-mi-1050408038.html
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fransa, doğu akdeniz, türkiye, münhasır ekonomik bölge, dışişleri bakanlığı, gerard larcher, cem gürdeniz, kıta sahanlığı, akdeniz
Gürdeniz: Fransız Senato Başkanı 'Doğu Akdeniz Türk Denizi değil' diyor, Dışişleri MEB ilan etmiyor
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Fransız Senato Başkanı Larcher'in “Doğu Akdeniz Türk Denizi değildir” dediğini belirtti ve "Dışişlerimiz ısrarla Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan etmiyor. Mavi Vatanı sahiplenin" dedi.
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, açıklamaları sosyal medya hesabından yaptı.
Gürdeniz, "Fransız Senato Bşk. Larcher 'Doğu Akdeniz Türk Denizi değildir' diyor. Dışişlerimiz ısrarla MEB ilan etmiyor. Akdeniz Kalkanı Harekatına diğer Türk devletlerini gemi vererek çağırmıyor. Sismik ve sondaj yapmıyor. KKTC’de üs kurmuyor. Mavi Vatanı sahiplenin" ifadelerine yer verdi.