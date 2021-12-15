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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin kardeşi: MB kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin kardeşi: MB kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşi deneyimli iş insanı Seydullah Nebati "Yarınki Merkez Bankası toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T18:18+0300
2021-12-15T18:23+0300
ekonomi
faiz indirimi
nureddin nebati
merkez bankası
ekonomi
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B&amp;G Yönetim Kurulu Başkanı Seydullah Nebati yeni ekonomi modeli ve faiz ile ilgili yorumlarda bulundu.Bloomberg HT'de yer alan habere göre Seydullah Nebati, Merkez Bankası'nın (MB) yarınki toplantıyı pas geçmesi gerektiğini, bununla birlikte kanaatinin bir puanlık indirim olduğunu söyledi. Nebati, "Yarınki Merkez Bankası toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası'nın bence pas geçmesi lazım ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır" dedi.Seydullah Nebati şunları söyledi: "Küçük bir aralığımız kaldı demişti. Zaten enflasyonun altında bir reel faizle ilerliyoruz. Kaldı ki piyasada faizler inmedi. Sadece kısa vadeli faizler indi"Seydullah Nebati yeni ekonomi modeline ilişkin ise şunları söyledi: "Diyecek fazla bir şey bulamıyorum. Biz de yeni yeni tanıyoruz, anlıyoruz. Ben hükümete güveniyorum. Ellerinde bu kadar veri seti varken, Türkiye'nin bütün kurumlarından bilgi alırken ben hatalı bir program izleyeceklerine inanmıyorum. Ama anladığım kadarıyla kısa vadede zor olacak. Her zaman iyimser olmak zorundayız"
https://tr.sputniknews.com/20211203/selvi-hazine-ve-maliye-bakani-nureddin-nebati-zor-bir-donemde-atesten-gomlek-giydi-1051401513.html
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faiz indirimi, nureddin nebati, merkez bankası, ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin kardeşi: MB kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır

18:18 15.12.2021 (güncellendi: 18:23 15.12.2021)
© BloombergSeydullah Nebati
Seydullah Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Bloomberg
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşi deneyimli iş insanı Seydullah Nebati "Yarınki Merkez Bankası toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası'nın bence pas geçmesi lazım ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır" dedi.
B&G Yönetim Kurulu Başkanı Seydullah Nebati yeni ekonomi modeli ve faiz ile ilgili yorumlarda bulundu.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre Seydullah Nebati, Merkez Bankası'nın (MB) yarınki toplantıyı pas geçmesi gerektiğini, bununla birlikte kanaatinin bir puanlık indirim olduğunu söyledi. Nebati, "Yarınki Merkez Bankası toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası'nın bence pas geçmesi lazım ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır" dedi.
Seydullah Nebati şunları söyledi:

"Küçük bir aralığımız kaldı demişti. Zaten enflasyonun altında bir reel faizle ilerliyoruz. Kaldı ki piyasada faizler inmedi. Sadece kısa vadeli faizler indi"
Seydullah Nebati yeni ekonomi modeline ilişkin ise şunları söyledi:

"Diyecek fazla bir şey bulamıyorum. Biz de yeni yeni tanıyoruz, anlıyoruz. Ben hükümete güveniyorum. Ellerinde bu kadar veri seti varken, Türkiye'nin bütün kurumlarından bilgi alırken ben hatalı bir program izleyeceklerine inanmıyorum. Ama anladığım kadarıyla kısa vadede zor olacak. Her zaman iyimser olmak zorundayız"
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
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