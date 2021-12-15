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Hekimler özlük hakları için tek günlük grevde
11:55 15.12.2021 (güncellendi: 12:06 15.12.2021)
© Sputnik / Burcu okutanHekimler - grev
© Sputnik / Burcu okutan
TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddelerin yeniden görüşülmek üzere kanun teklifinden çıkarılmasına tepki gösteren hekimler, ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.
TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ihdas edilen doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren maddeler Sanayi, Ticaret, ilde Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na geri çekildi.
Bunun üzerine 81 ilde iş bırakacağını açıklayan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) grevi başladı. Grevi, Eczacılar Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası da destekliyor. Gün boyunca hastanelerin acil servisleri ise hizmet vermeye devam edecek.
Bu kapsamda, Ankara'da TTB'nin açıklaması öncesinde hastanelerde hastalara bildiri dağıtıldı.
© Sputnik / Osman Nuri CeritAnkara'da hekimler hastalara bildiri dağıttı
Ankara'da hekimler hastalara bildiri dağıttı
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
İstanbul'da ise saat 11.45 civarında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde hekimler "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganıyla bir araya gelmeye başladı.
Hekimler özlük hakları için tek günlük grevde https://t.co/aXv1JgFOQW pic.twitter.com/gIB59Z5hWw— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 15, 2021
© Sputnik / Burcu okutanÇapa Tıp Fakültesi'nde grev için bir araya gelen hekimler
Çapa Tıp Fakültesi'nde grev için bir araya gelen hekimler
© Sputnik / Burcu okutan
© Sputnik / Burcu okutanÇapa Tıp Fakültesi'nde grev için bir araya gelen hekimler
Çapa Tıp Fakültesi'nde grev için bir araya gelen hekimler
© Sputnik / Burcu okutan