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Hekimler özlük hakları için tek günlük grevde
Hekimler özlük hakları için tek günlük grevde
TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddelerin yeniden görüşülmek üzere kanun teklifinden çıkarılmasına... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T11:55+0300
2021-12-15T12:06+0300
türkiye
grev
doktor
istanbul üniversitesi çapa tıp fakültesi
hekim
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TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ihdas edilen doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren maddeler Sanayi, Ticaret, ilde Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na geri çekildi. Bunun üzerine 81 ilde iş bırakacağını açıklayan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) grevi başladı. Grevi, Eczacılar Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası da destekliyor. Gün boyunca hastanelerin acil servisleri ise hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda, Ankara'da TTB'nin açıklaması öncesinde hastanelerde hastalara bildiri dağıtıldı.İstanbul'da ise saat 11.45 civarında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde hekimler "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganıyla bir araya gelmeye başladı.
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grev, doktor, istanbul üniversitesi çapa tıp fakültesi, hekim

Hekimler özlük hakları için tek günlük grevde

11:55 15.12.2021 (güncellendi: 12:06 15.12.2021)
© Sputnik / Burcu okutanHekimler - grev
Hekimler - grev - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Burcu okutan
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TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddelerin yeniden görüşülmek üzere kanun teklifinden çıkarılmasına tepki gösteren hekimler, ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.
TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ihdas edilen doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren maddeler Sanayi, Ticaret, ilde Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na geri çekildi.
Bunun üzerine 81 ilde iş bırakacağını açıklayan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) grevi başladı. Grevi, Eczacılar Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası da destekliyor. Gün boyunca hastanelerin acil servisleri ise hizmet vermeye devam edecek.
Bu kapsamda, Ankara'da TTB'nin açıklaması öncesinde hastanelerde hastalara bildiri dağıtıldı.
© Sputnik / Osman Nuri CeritAnkara'da hekimler hastalara bildiri dağıttı
Ankara'da hekimler hastalara bildiri dağıttı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
Ankara'da hekimler hastalara bildiri dağıttı
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
İstanbul'da ise saat 11.45 civarında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde hekimler "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganıyla bir araya gelmeye başladı.
© Sputnik / Burcu okutanÇapa Tıp Fakültesi'nde grev için bir araya gelen hekimler
Çapa Tıp Fakültesi'nde grev için bir araya gelen hekimler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
Çapa Tıp Fakültesi'nde grev için bir araya gelen hekimler
© Sputnik / Burcu okutan
© Sputnik / Burcu okutanÇapa Tıp Fakültesi'nde grev için bir araya gelen hekimler
Çapa Tıp Fakültesi'nde grev için bir araya gelen hekimler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
Çapa Tıp Fakültesi'nde grev için bir araya gelen hekimler
© Sputnik / Burcu okutan
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