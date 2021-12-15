https://tr.sputniknews.com/20211215/hekimlerin-tek-gunluk-grevi-basladi-1051785396.html

Hekimler özlük hakları için tek günlük grevde

Hekimler özlük hakları için tek günlük grevde

TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddelerin yeniden görüşülmek üzere kanun teklifinden çıkarılmasına... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T11:55+0300

2021-12-15T11:55+0300

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türkiye

grev

doktor

istanbul üniversitesi çapa tıp fakültesi

hekim

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TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ihdas edilen doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren maddeler Sanayi, Ticaret, ilde Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na geri çekildi. Bunun üzerine 81 ilde iş bırakacağını açıklayan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) grevi başladı. Grevi, Eczacılar Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası da destekliyor. Gün boyunca hastanelerin acil servisleri ise hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda, Ankara'da TTB'nin açıklaması öncesinde hastanelerde hastalara bildiri dağıtıldı.İstanbul'da ise saat 11.45 civarında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde hekimler "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganıyla bir araya gelmeye başladı.

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grev, doktor, istanbul üniversitesi çapa tıp fakültesi, hekim