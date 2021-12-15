https://tr.sputniknews.com/20211215/heyetinde-koronavirus-vakasi-cikan-abd-disisleri-bakani-blinken-guneydogu-asya-turunu-yarida-kesti-1051798157.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güneydoğu Asya turunu yarıda kesti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güneydoğu Asya turunu yarıda kesti

Bir süredir Güneydoğu Asya ülkelerine ziyaretlerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in heyetindeki bir kişide koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T15:57+0300

2021-12-15T15:57+0300

2021-12-15T15:58+0300

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Güneydoğu Asya turu kapsamında Malezya'da bulunan Bakan Blinken'in heyetinde bir koronavirüs vakasının teşhis edildiğini duyurdu.Sağlık ve güvenliğe öncelik vermek ve koronavirüs bulaşı riskini azaltmak için ABD Dışişleri Bakanı'nın turu yarıda kesmek zorunda kaldığını belirten sözcü, Blinken'in bir sonraki durağı olması planlanan Tayland'daki mevkidaşını arayarak gelişmeden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade ettiğini kaydetti. Heyetteki vaka, Blinken Malezya'dayken tespit edildi. ABD Dışişleri Bakanı, pazartesi ve salı günlerini tur kapsamında Endonezya'da geçirmişti.Bölgeyi ziyaret kapsamında ilk olarak Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya giden Blinken, burada yaptığı açıklamada Çin'e "saldırgan eylemleri durdurma çağrısı" yapmıştı. Çin'in bölgede 3 trilyon dolar değerindeki ticareti engellediğini ileri süren Blinken, "Washington, Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer özgürlüğünü sağlayacak" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20211214/blinken-olasi-abd-cin-catismasi-felakete-yol-acar-1051760793.html

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abd, endonezya, malezya, tayland, antony blinken, güneydoğu asya, koronavirüs