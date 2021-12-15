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Hindistan'da uçakta uyuyakalan kargo işçisi, gözünü Birleşik Arap Emirlikleri'nde açtı
Hindistan'da uçakta uyuyakalan kargo işçisi, gözünü Birleşik Arap Emirlikleri'nde açtı
Hindistan'ın Mumbai kentindeki havaalanındaki bagaj yükleme bölümünde çalışan bir işçi, uçağın kargo bölümünde uyuyakaldı. Uyuyakaldığını Birleşik Arap... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T13:51+0300
2021-12-15T13:51+0300
dünya
hindistan
bae
abu dabi
uçak
kargo
mumbai
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Hndistan'da Mumbai'deki havaalanında bagaj yükleme bölümünde çalışan bir işçi, Indigo Airlines'a ait Abu Dabi uçuşunu gerçekleştirecek uçağın kargo bölümünde uyuyakaldı. Yorgunluktan uyuyakalan işçi gözünü açtığında uçak, Birleşik Arap Emirleri'ne çoktan iniş yapmıştı.Havayolu firması, kalkıştan iki saat sonra, uçak Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentine indiğinde işçinin varlığından haberdar oldu.Abu Dabi'deki yerel yetkililer işçiyi sağlık muayenesinden geçirip aynı uçakla Mumbai'ye geri gönderdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, işçinin görevine son verildi.
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hindistan, bae, abu dabi, uçak, kargo, mumbai

Hindistan'da uçakta uyuyakalan kargo işçisi, gözünü Birleşik Arap Emirlikleri'nde açtı

13:51 15.12.2021
© REUTERS / LOREN ELLIOTTUçak- Havalimanı
Uçak- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
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Hindistan'ın Mumbai kentindeki havaalanındaki bagaj yükleme bölümünde çalışan bir işçi, uçağın kargo bölümünde uyuyakaldı. Uyuyakaldığını Birleşik Arap Emirlikleri'ne iniş yaptıktan sonra anlayan çalışan, işinden oldu.
Hndistan'da Mumbai'deki havaalanında bagaj yükleme bölümünde çalışan bir işçi, Indigo Airlines'a ait Abu Dabi uçuşunu gerçekleştirecek uçağın kargo bölümünde uyuyakaldı. Yorgunluktan uyuyakalan işçi gözünü açtığında uçak, Birleşik Arap Emirleri'ne çoktan iniş yapmıştı.
Havayolu firması, kalkıştan iki saat sonra, uçak Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentine indiğinde işçinin varlığından haberdar oldu.
Abu Dabi'deki yerel yetkililer işçiyi sağlık muayenesinden geçirip aynı uçakla Mumbai'ye geri gönderdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, işçinin görevine son verildi.
Uçak - kokpit - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2020
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