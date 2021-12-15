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İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
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2021-12-15T10:41+0300
koronavirüs
koronavirüs
fahrettin koca
koronavirüs aşısı
vaka sayısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şu şekilde açıklandı: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane.
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koronavirüs, fahrettin koca, koronavirüs aşısı, vaka sayısı

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

10:33 15.12.2021 (güncellendi: 10:41 15.12.2021)
© İHAvaka Türkiye, koronavirüs
vaka Türkiye, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© İHA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.
27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şu şekilde açıklandı: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane.
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