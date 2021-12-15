https://tr.sputniknews.com/20211215/illere-gore-haftalik-vaka-haritasi-aciklandi-1051783292.html

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

koronavirüs

fahrettin koca

koronavirüs aşısı

vaka sayısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şu şekilde açıklandı: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane.

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koronavirüs, fahrettin koca, koronavirüs aşısı, vaka sayısı