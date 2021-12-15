İmamoğlu duyurdu: Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı 21 Aralık’ta açılıyor

"Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu'nun yeniden imal ettiğimiz 3 durağı 21 Aralık'ta tekrar hizmete giriyor. 2016'da yapılan kısmında büyük risk barındıran bir imalat hatası yapıldığını fark ettiğimizden bu yana ciddi bir çalışmayla sorunu çözdük."