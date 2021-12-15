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İmamoğlu duyurdu: Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı 21 Aralık’ta açılıyor
© AA / İstanbul Büyükşehir Belediyesiİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına 2016'da başlanan İkitelli-Ataköy Metro Hattı'nda rayların döşenmesine başlandı. Programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı.
© AA / İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun yeniden imal edilen 3 durağının 21 Aralık'ta tekrar hizmete gireceğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun yeniden imal edilen 3 durağının 21 Aralık’ta tekrar hizmete gireceğini açıkladı.
Twitter üzerinden açıklama yapan imamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu'nun yeniden imal ettiğimiz 3 durağı 21 Aralık'ta tekrar hizmete giriyor. 2016'da yapılan kısmında büyük risk barındıran bir imalat hatası yapıldığını fark ettiğimizden bu yana ciddi bir çalışmayla sorunu çözdük."
Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu'nun yeniden imal ettiğimiz 3 durağı 21 Aralık'ta tekrar hizmete giriyor. 2016'da yapılan kısmında büyük risk barındıran bir imalat hatası yapıldığını fark ettiğimizden bu yana ciddi bir çalışmayla sorunu çözdük. pic.twitter.com/M20HUMXdcl— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 15, 2021