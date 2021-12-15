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https://tr.sputniknews.com/20211215/imamoglu-duyurdu-mecidiyekoy-mahmutbey-metro-hatti-21-aralikta-aciliyor-1051809947.html
İmamoğlu duyurdu: Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı 21 Aralık’ta açılıyor
İmamoğlu duyurdu: Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı 21 Aralık’ta açılıyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun yeniden imal edilen 3 durağının 21 Aralık'ta tekrar hizmete gireceğini... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T21:28+0300
2021-12-15T21:28+0300
türkiye
istanbul
ibb
mecidiyeköy
ekrem imamoğlu
mahmutbey
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun yeniden imal edilen 3 durağının 21 Aralık’ta tekrar hizmete gireceğini açıkladı.Twitter üzerinden açıklama yapan imamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
türkiye
istanbul
mecidiyeköy
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istanbul, ibb, mecidiyeköy, ekrem imamoğlu, mahmutbey

İmamoğlu duyurdu: Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı 21 Aralık’ta açılıyor

21:28 15.12.2021
© AA / İstanbul Büyükşehir Belediyesiİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına 2016'da başlanan İkitelli-Ataköy Metro Hattı'nda rayların döşenmesine başlandı. Programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına 2016'da başlanan İkitelli-Ataköy Metro Hattı'nda rayların döşenmesine başlandı. Programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AA / İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun yeniden imal edilen 3 durağının 21 Aralık'ta tekrar hizmete gireceğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun yeniden imal edilen 3 durağının 21 Aralık’ta tekrar hizmete gireceğini açıkladı.
Twitter üzerinden açıklama yapan imamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu'nun yeniden imal ettiğimiz 3 durağı 21 Aralık'ta tekrar hizmete giriyor. 2016'da yapılan kısmında büyük risk barındıran bir imalat hatası yapıldığını fark ettiğimizden bu yana ciddi bir çalışmayla sorunu çözdük."
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