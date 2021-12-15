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İnce: Memleketi 19 yılın sonunda duvara toslattılar, şimdi olağanüstü hali konuşuyorlar
İnce: Memleketi 19 yılın sonunda duvara toslattılar, şimdi olağanüstü hali konuşuyorlar
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. İzzet Özgenç'in 'ağır ekonomik... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T16:36+0300
2021-12-15T16:37+0300
politika
muharrem ince
ohal
açıklama
ekonomi
olağanüstü hal (ohal)
memleket partisi
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldi. Bir otelde basın mensupları ile bir araya gelen İnce, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım" sözlerini hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:'Kılıçdaroğlu’nun aday olması gerekir'“Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olması gerekir. Doğrusu odur. Ben Muharrem İnce olarak ve Memleket Partisi olarak biz ilkeli siyaseti savunuyoruz. Dün ne diyorsak bugün o. Genel başkanlar aday olmalı. Genel başkan aday olmuyorsa problem vardır. Bizim partimizde Muharrem İnce aday adayıdır. Biz sandığı koyacağız partimizin üyelerine. ‘Muharrem İnce sen aday olacak mısın?’ diye soruyorsanız, evet olacağım. Ama başka bir arkadaşımız daha olabilir. Onunla sandıkta yarışacağız. Delegeler oy kullanmayacak, üyeler oy kullanacak. Herkes sandığa gidecek. Sandıktan kim seçilirse, büyük ihtimal ben seçileceğim öyle görüyorum ama değişir yarın başka bir şey olur. Evet Memleket Partisi bu şekilde belirleyecek adayını. Genel başkanı aday olacak başkalarıyla da yarışacak. Sandıktan kim çıkarsa. Yani hiçbir şartta bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adaylığından geri durmaması lazım çünkü sistem ortada. Ülkeyi yöneteceksen cumhurbaşkanlığıyla yöneteceksin. Başbakanlık makamı yok şimdilik. Olmayan makama da aday olmaz.”'Olağanüstü hali konuşacağınıza olağanüstü tasarrufu konuşun'İnce, Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. İzzet Özgenç'in 'ağır ekonomik bunalım' gerekçesiyle OHAL ilan edilebileceğine yönelik sözlerine ilişkin şunları söyledi: '50+1'i alacakmış gibi çalışacağız, başaramazsak gereğini yaparız'"Olası bir ittifakta CHP ile ortak ittifakta yer almayı düşünür müsünüz?" sorusunu ise İnce, "Memleket Partisi olarak var gücümüzle seçimlere hazırlanacağız. Biz bu seçimde Cumhur İttifakı'nın da Millet İttifakı'nın da dışında bir yol izliyoruz. Biz diyoruz ki 'Ne cumhur ne millet, tek yol memleket' Biz bu çalışmayla devam edeceğiz. 20 yıllık yorulmuş, bitmiş, çökmüş bir iktidar var. Bu iktidardan da kurtulmak lazım. Biz son 3 aya kadar tek başımıza seçime girip 50+1'i alacakmış gibi çalışacağız ama son 3 ayda bunu başaramamışsak eğer gereğini yaparız" diye cevapladı.
https://tr.sputniknews.com/20211215/agir-ekonomik-bunalim-sebebiyle-ohal-ilan-edilebilir-diyen-prof-ozgenc-ozur-diledi-1051776270.html
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muharrem ince, ohal, açıklama, ekonomi, olağanüstü hal (ohal), memleket partisi

İnce: Memleketi 19 yılın sonunda duvara toslattılar, şimdi olağanüstü hali konuşuyorlar

16:36 15.12.2021 (güncellendi: 16:37 15.12.2021)
© DHA / SERDAR ŞAHİNMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce,
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© DHA / SERDAR ŞAHİN
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. İzzet Özgenç'in 'ağır ekonomik bunalım' gerekçesiyle OHAL ilan edilebileceğine yönelik sözleriyle ilgili "Memleketi 19 yılın sonunda duvara toslattılar. Şimdi olağanüstü hali konuşuyorlar” dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldi.
Bir otelde basın mensupları ile bir araya gelen İnce, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım" sözlerini hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

'Kılıçdaroğlu’nun aday olması gerekir'

“Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olması gerekir. Doğrusu odur. Ben Muharrem İnce olarak ve Memleket Partisi olarak biz ilkeli siyaseti savunuyoruz. Dün ne diyorsak bugün o. Genel başkanlar aday olmalı. Genel başkan aday olmuyorsa problem vardır. Bizim partimizde Muharrem İnce aday adayıdır. Biz sandığı koyacağız partimizin üyelerine. ‘Muharrem İnce sen aday olacak mısın?’ diye soruyorsanız, evet olacağım. Ama başka bir arkadaşımız daha olabilir. Onunla sandıkta yarışacağız. Delegeler oy kullanmayacak, üyeler oy kullanacak. Herkes sandığa gidecek. Sandıktan kim seçilirse, büyük ihtimal ben seçileceğim öyle görüyorum ama değişir yarın başka bir şey olur. Evet Memleket Partisi bu şekilde belirleyecek adayını. Genel başkanı aday olacak başkalarıyla da yarışacak. Sandıktan kim çıkarsa. Yani hiçbir şartta bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adaylığından geri durmaması lazım çünkü sistem ortada. Ülkeyi yöneteceksen cumhurbaşkanlığıyla yöneteceksin. Başbakanlık makamı yok şimdilik. Olmayan makama da aday olmaz.”

'Olağanüstü hali konuşacağınıza olağanüstü tasarrufu konuşun'

İnce, Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. İzzet Özgenç'in 'ağır ekonomik bunalım' gerekçesiyle OHAL ilan edilebileceğine yönelik sözlerine ilişkin şunları söyledi:
"Memleketi 19 yılın sonunda duvara toslattılar. Şimdi olağanüstü hali konuşuyorlar. Onlara Eskişehir'den tavsiyem şu olsun; olağanüstü hali konuşacağınıza olağanüstü tasarrufu konuşun, olağanüstü liyakati konuşun, olağanüstü ciddiyeti konuşun, olağanüstü bilimi konuşun, olağanüstü hukuku konuşun. Bunlar olursa memleket düzlüğe çıkar."

'50+1'i alacakmış gibi çalışacağız, başaramazsak gereğini yaparız'

"Olası bir ittifakta CHP ile ortak ittifakta yer almayı düşünür müsünüz?" sorusunu ise İnce, "Memleket Partisi olarak var gücümüzle seçimlere hazırlanacağız. Biz bu seçimde Cumhur İttifakı'nın da Millet İttifakı'nın da dışında bir yol izliyoruz. Biz diyoruz ki 'Ne cumhur ne millet, tek yol memleket' Biz bu çalışmayla devam edeceğiz. 20 yıllık yorulmuş, bitmiş, çökmüş bir iktidar var. Bu iktidardan da kurtulmak lazım. Biz son 3 aya kadar tek başımıza seçime girip 50+1'i alacakmış gibi çalışacağız ama son 3 ayda bunu başaramamışsak eğer gereğini yaparız" diye cevapladı.
İzzet Özgenç - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
TÜRKİYE
‘Ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilan edilebilir’ diyen Prof. Özgenç özür diledi
01:37
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