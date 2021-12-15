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İran Dışişleri: Nükleer görüşmelerde taraflar ciddi şekilde etkileşime girerse ilerleme mümkün
İran Dışişleri: Nükleer görüşmelerde taraflar ciddi şekilde etkileşime girerse ilerleme mümkün
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Viyana'daki nükleer müzakerelerde tarafların ciddi şekilde etkileşime girmesi halinde önemli ilerlemeler... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T22:10+0300
2021-12-15T22:10+0300
dünya
iran
müzakere
görüşme
iran nükleer anlaşması
ali bakıri
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer müzakereleri değerlendirdi.Nükleer görüşmelerin hem uzmanlar hem üst düzey müzakerecilerin katılımıyla yoğun şekilde devam ettiğini ve kendisinin de İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği (AB) heyet başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Bakıri, "Uzmanlar, taslak anlaşma metinleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son birkaç gündeki gelişmeler, herkesin ciddiyetle etkileşime girmesi halinde ilerlemenin mümkün olacağını gösterdi" ifadelerini kullandı.İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından 29 Kasım'da, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora’nın başkanlığında, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran’dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılmıştı.Tarafların uzlaşamaması nedeniyle yaklaşık bir hafta ara verilen görüşmeler 9 Aralık'ta yeniden başlamıştı. İran ve Avrupalı diplomatlar, geçen haftaya göre son görüşmelerin daha olumlu olduğunu açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211215/iran-gazetesi-iran-fuzelerinin-vurabilecegi-hedeflerin-isaretlendigi-israil-haritasi-yayimladi--1051806085.html
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iran, müzakere, görüşme, iran nükleer anlaşması, ali bakıri

İran Dışişleri: Nükleer görüşmelerde taraflar ciddi şekilde etkileşime girerse ilerleme mümkün

22:10 15.12.2021
© AFP 2021 / JOE KLAMARİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / JOE KLAMAR
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Viyana'daki nükleer müzakerelerde tarafların ciddi şekilde etkileşime girmesi halinde önemli ilerlemeler kaydedileceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer müzakereleri değerlendirdi.
Nükleer görüşmelerin hem uzmanlar hem üst düzey müzakerecilerin katılımıyla yoğun şekilde devam ettiğini ve kendisinin de İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği (AB) heyet başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Bakıri, "Uzmanlar, taslak anlaşma metinleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son birkaç gündeki gelişmeler, herkesin ciddiyetle etkileşime girmesi halinde ilerlemenin mümkün olacağını gösterdi" ifadelerini kullandı.
İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından 29 Kasım'da, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora’nın başkanlığında, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran’dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılmıştı.
Tarafların uzlaşamaması nedeniyle yaklaşık bir hafta ara verilen görüşmeler 9 Aralık'ta yeniden başlamıştı. İran ve Avrupalı diplomatlar, geçen haftaya göre son görüşmelerin daha olumlu olduğunu açıklamıştı.
İran devletine bağlı olarak İngilizce yayın yapan Tehran Times gazetesi, baş sayfaya Tahran'ın saldırıya uğraması halinde vuracağı hedeflerin yer aldığı İsrail haritası bastı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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