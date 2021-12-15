https://tr.sputniknews.com/20211215/iran-gazetesi-iran-fuzelerinin-vurabilecegi-hedeflerin-isaretlendigi-israil-haritasi-yayimladi--1051806085.html

İran gazetesi, İran füzelerinin vurabileceği hedeflerin işaretlendiği İsrail haritası yayımladı

İran gazetesi, İran füzelerinin vurabileceği hedeflerin işaretlendiği İsrail haritası yayımladı

Büyük güçler ile Tahran arasında Viyana'da devam eden nükleer müzakereleri İran'ın nükleer tesislerine saldırı tehditleriyle sabote etmeye çalışan İsrail'e... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T19:29+0300

2021-12-15T19:29+0300

2021-12-15T19:29+0300

dünya

israil

iran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051806177_0:0:661:372_1920x0_80_0_0_75321e71aaf2ac4b7f7e604a0c66374c.jpg

İran devletine bağlı olarak İngilizce yayın yapan Tehran Times gazetesi, baş sayfaya Tahran'ın saldırıya uğraması halinde vuracağı hedeflerin yer aldığı İsrail haritası bastı.Haritanın İran füzelerinin vuracağı olası hedeflere işaret eden kırmızı noktalardan neredeyse görünmez halde olması dikkat çekti.Haritanın üzerine "Bir yanlış hareketinize bakar" manşetini atan Tehran Times, ara başlıkta "Tehdit ve baskılar İran'a işlemez" dedi. "İsrail'in İran'a yönelik askeri tehditlerini yoğunlaştırması, Siyonist rejimin İran'ın onları her yerden vurabilecek kapasitede olduğunu unuttuğunu gösteriyor" uyarısı yapılan haber analizde, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bagheri'nin şu sözleri aktarıldı:"Kuvvetlerimizin düşman tehdidini hiçbir zaman hafife almaz ve stratejik alandaki en küçük tehdide karşı hazırdır.""Stratejik düzeyde kimseyi vurmak niyetinde değiliz, ancak operasyonel ve taktik düzeyde kararlı bir yanıta ve düşmana karşı hızlı ve sert bir saldırıya hazırız."Habere göre Genelkurmay Başkanı Bagheri, İran'ın Ocak 2020'de Irak'ın batısındaki bir ABD üssüne balistik füze saldırısı ve Haziran 2019'da Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'nin Global Hawk tipi insansız hava aracını düşürmesinin Tahran'ın kabiliyetlerini kanıtladığını vurguladı.Viyana'da 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasını canlandırmaya yönelik görüşmelerin yeniden başlamasıyla İsrail'in faaliyetlerini yoğunlaştırdığına dikkat çeken Tehran Times, İsrail'in en çok endişe uyandıran hamlelerini şöyle sıraladı:"Cihatçı teröristlerle mücadelede Tahran'ın yardımına koştuğu Suriye'deki hedeflere yönelik İsrail hava saldırılarının sürmesi, İsrail ordusu ve istihbaratının İran'ın balistik füze programına aman vermemesi için ABD'ye baskı yaptığına dair haberler, İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırı simülasyonu yapacağı Akdeniz'deki planlanmış tatbikatları."Makalede tüm bunlardan İsrail'e atıfla "Ellerini çek" sonucuna varıldı.

israil

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, iran