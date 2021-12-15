İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda, Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşayan Ahmet Telli adlı tankere müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-10, Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 botu ve kılavuz kaptan yönlendirildi. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alındı.
İstanbul Boğazı, tanker arızası nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.
İstanbul Boğazı'nda, Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşayan Ahmet Telli adlı tankere müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-10, Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 botu ve kılavuz kaptan yönlendirildi.
Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alındı.