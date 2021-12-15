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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı, tanker arızası nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T11:58+0300
2021-12-15T12:02+0300
türkiye
istanbul
istanbul boğazı
gemi
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İstanbul Boğazı'nda, Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşayan Ahmet Telli adlı tankere müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-10, Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 botu ve kılavuz kaptan yönlendirildi. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alındı.
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60
istanbul, istanbul boğazı, gemi

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

11:58 15.12.2021 (güncellendi: 12:02 15.12.2021)
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İstanbul Boğazı, tanker arızası nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.
İstanbul Boğazı'nda, Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşayan Ahmet Telli adlı tankere müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-10, Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 botu ve kılavuz kaptan yönlendirildi.
Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alındı.
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