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İstanbul'da suya zam
İstanbul'da suya zam
İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 20.58 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T16:02+0300
2021-12-15T16:02+0300
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zam
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Olağanüstü Genel Kurulu, İBB Meclisi Aralık Ayı 2. Toplantısı'nda toplandı. Toplantıda, İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifi görüşüldü. 2022 yılında su fiyatlarına yüzde 20.58'lik zam yapılması kabul edildi.
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zam, istanbul, su, iski
İstanbul'da suya zam 16:02 15.12.2021 (güncellendi: 16:19 15.12.2021)
İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 20.58 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Olağanüstü Genel Kurulu, İBB Meclisi Aralık Ayı 2. Toplantısı'nda toplandı.
Toplantıda, İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifi görüşüldü.
2022 yılında su fiyatlarına yüzde 20.58'lik zam yapılması kabul edildi.