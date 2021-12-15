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İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T22:56+0300
2021-12-15T22:56+0300
2021-12-15T23:05+0300
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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerine kar sulu bir şekilde etkili olmaya başladı.Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
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istanbul, kar, hava
İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı 22:56 15.12.2021 (güncellendi: 23:05 15.12.2021)
İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından
İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerine kar sulu bir şekilde etkili olmaya başladı.
Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.