Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211215/italya-futbol-federasyonu-suarezin-tartismali-dil-sinavina-iliskin-dosyayi-kapatti-1051796454.html
İtalya Futbol Federasyonu, Suarez'in tartışmalı dil sınavına ilişkin dosyayı kapattı
İtalya Futbol Federasyonu, Suarez'in tartışmalı dil sınavına ilişkin dosyayı kapattı
İtalya Futbol Federasyonu’na bağlı spor savcılığı, Suarez'in Perugia Yabancılar Üniversitesi'nde aldığı tartışmalı dil sınavına ilişkin, kendisini transfer... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T15:20+0300
2021-12-15T15:25+0300
luis suarez
spor
mahkeme
italya futbol federasyonu (figc)
dil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/13/1043434417_0:0:1700:957_1920x0_80_0_0_9db82e5c03130b231735f19276cdc9ae.jpg
İtalya Futbol Federasyonu’ndan (FIGC) yapılan açıklamada, federasyon spor savcısının, Uruguaylı golcü Luis Suarez'in 17 Eylül 2020'de Perugia'da aldığı tartışmalı dil sınavı meselesinde, Juventus'un sportif açıdan ceza almasını gerektirecek spor yasalarına aykırı bir davranışına dair herhangi bir kanıt bulamadığı ve bu nedenle dosyayı kapatarak rafa kaldırdığı belirtildi.‘Sportif açıdan herhangi bir riski kalmadı’Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport da FIGC'nin siyah-beyazlı kulübe yönelik dosyayı kapattığı haberini, ‘Juventus’un sportif açıdan herhangi bir riski kalmadı’ ifadeleriyle okuyucularına aktardı.Diğer yandan spor savcılığının, bu olaya müdahil olan Juventus'un o dönemki sportif direktörü Fabio Paratici başta olmak üzere yöneticilerle ilgili dosyaya ilişkin ise adli soruşturmayı sürdüren Perguia Cumhuriyet Savcılığı'ndan ek bilgiler istediği kaydedildi.Ne olmuştu?2020-2021 sezonu öncesinde o dönem İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen ve adı İtalya'nın Juventus takımıyla anılan Uruguaylı Luis Suarez'in İtalyan ekibine transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerekiyordu. Suarez, İtalyan vatandaşlığını, İtalyan eşi üzerinden almak amacıyla 17 Eylül 2020'de Perugia Yabancılar Üniversitesi'nin düzenlediği İtalyanca dil sınavına girmişti.Suarez'in Barselona'dan özel uçakla Perugia'ya gelip, kısa sürede sınava girip kentten ayrılması ve ardından da geçer not aldığının açıklaması kamuoyunun dikkatini çekmişti.Perugia Cumhuriyet Savcılığı, temel düzeyde İtalyanca bilgisi olan Suarez'e sınavda çıkacak konuların önceden kendisine verildiği iddiaları nedeniyle sınavına ilişkin soruşturma başlatmıştı.Söz konusu dil sınavının soruşturmaya konu olmasından kısa süre sonra Juventus, Suarez transferi konusunda herhangi bir adım atmamış, Uruguaylı golcü de Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olmuştu.Perugia Cumhuriyet Savcılığı adli soruşturmayı devam ettirmiş, daha önce Juventus'tan bazı yetkililerin sınav sürecini hızlandırmak için Perugia Yabancılar Üniversitesi ile üst düzeyde temasa geçtiğini tespit etmişti.Bu arada, Perugia Yabancılar Üniversitesi Rektörü Giuliana Grego Bolli ve diğer yetkililere 8 ay görevden uzaklaştırma cezası verilmiş, Rektör Bolli 14 Aralık 2020'de görevinden istifa etmişti.Savcılık, bu yıl Haziran ayında, Suarez'e sınavdan geçmesine yardımcı oldukları gerekçesiyle aralarında o dönemki rektör Bolli olmak üzere 4 üniversite yetkilisinin yargılanmasını talep etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210621/luis-suarezin-italyadaki-tartismali-dil-sinavina-iliskin-sorusturmada-4-kisinin-yargilanmasi-1044785455.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/13/1043434417_114:0:1650:1152_1920x0_80_0_0_df2b6bf645a7ecb597995c9a614f406f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
luis suarez, mahkeme, italya futbol federasyonu (figc), dil

İtalya Futbol Federasyonu, Suarez'in tartışmalı dil sınavına ilişkin dosyayı kapattı

15:20 15.12.2021 (güncellendi: 15:25 15.12.2021)
© REUTERS / Javier BarbanchoLuis Suarez
Luis Suarez - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / Javier Barbancho
Abone ol
İtalya Futbol Federasyonu’na bağlı spor savcılığı, Suarez'in Perugia Yabancılar Üniversitesi'nde aldığı tartışmalı dil sınavına ilişkin, kendisini transfer etmek isteyen Juventus kulübünü sportif açıdan cezalandırmayacak.
İtalya Futbol Federasyonu’ndan (FIGC) yapılan açıklamada, federasyon spor savcısının, Uruguaylı golcü Luis Suarez'in 17 Eylül 2020'de Perugia'da aldığı tartışmalı dil sınavı meselesinde, Juventus'un sportif açıdan ceza almasını gerektirecek spor yasalarına aykırı bir davranışına dair herhangi bir kanıt bulamadığı ve bu nedenle dosyayı kapatarak rafa kaldırdığı belirtildi.

‘Sportif açıdan herhangi bir riski kalmadı’

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport da FIGC'nin siyah-beyazlı kulübe yönelik dosyayı kapattığı haberini, ‘Juventus’un sportif açıdan herhangi bir riski kalmadı’ ifadeleriyle okuyucularına aktardı.
Diğer yandan spor savcılığının, bu olaya müdahil olan Juventus'un o dönemki sportif direktörü Fabio Paratici başta olmak üzere yöneticilerle ilgili dosyaya ilişkin ise adli soruşturmayı sürdüren Perguia Cumhuriyet Savcılığı'ndan ek bilgiler istediği kaydedildi.

Ne olmuştu?

2020-2021 sezonu öncesinde o dönem İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen ve adı İtalya'nın Juventus takımıyla anılan Uruguaylı Luis Suarez'in İtalyan ekibine transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerekiyordu. Suarez, İtalyan vatandaşlığını, İtalyan eşi üzerinden almak amacıyla 17 Eylül 2020'de Perugia Yabancılar Üniversitesi'nin düzenlediği İtalyanca dil sınavına girmişti.
Suarez'in Barselona'dan özel uçakla Perugia'ya gelip, kısa sürede sınava girip kentten ayrılması ve ardından da geçer not aldığının açıklaması kamuoyunun dikkatini çekmişti.
Perugia Cumhuriyet Savcılığı, temel düzeyde İtalyanca bilgisi olan Suarez'e sınavda çıkacak konuların önceden kendisine verildiği iddiaları nedeniyle sınavına ilişkin soruşturma başlatmıştı.
Söz konusu dil sınavının soruşturmaya konu olmasından kısa süre sonra Juventus, Suarez transferi konusunda herhangi bir adım atmamış, Uruguaylı golcü de Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olmuştu.
Perugia Cumhuriyet Savcılığı adli soruşturmayı devam ettirmiş, daha önce Juventus'tan bazı yetkililerin sınav sürecini hızlandırmak için Perugia Yabancılar Üniversitesi ile üst düzeyde temasa geçtiğini tespit etmişti.
Bu arada, Perugia Yabancılar Üniversitesi Rektörü Giuliana Grego Bolli ve diğer yetkililere 8 ay görevden uzaklaştırma cezası verilmiş, Rektör Bolli 14 Aralık 2020'de görevinden istifa etmişti.
Savcılık, bu yıl Haziran ayında, Suarez'e sınavdan geçmesine yardımcı oldukları gerekçesiyle aralarında o dönemki rektör Bolli olmak üzere 4 üniversite yetkilisinin yargılanmasını talep etmişti.
Luis Suarez - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2021
DÜNYA
Luis Suarez'in İtalya'daki tartışmalı dil sınavına ilişkin soruşturmada 4 kişinin yargılanması istendi
21 Haziran , 20:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:43Dakar Rallisi'nde ilk kez iki Suudi kadın sürücü yarışacak
16:36İnce: Memleketi 19 yılın sonunda duvara toslattılar, şimdi olağanüstü hali konuşuyorlar
16:36Sınıf öğretmeni 9 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltında
16:34Oscar ödüllü Parazit'in oyuncusu Park So-dam kanser oldu
16:34Nike, NFT ve Metaverse dünyasına adım attı
16:25Yeni Almanya Başbakanı, parlamentoda ilk önemli konuşmasını yaptı: Rusya ile yapıcı diyaloga hazırız
16:22Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim
16:20NTV Spor: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Pinheiro
16:06RTÜK'ten 'Konuşanlar' kararı: Bir bölüm kaldırıldı
16:06Karamollaoğlu: Arjantin modeline girdik, iflasın köşesine geldik
16:02İstanbul'da suya zam
15:59Tarkan: Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli, yanınızdayım
15:57ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güneydoğu Asya turunu yarıda kesti
15:54Viagra, Alzheimer tedavisinde kullanılabilir mi?
15:51Akşener: 5 maaş alan danışmanlar varken, 1600 lira emekli maaşı alan bir insan nasıl geçinir?
15:49Ankara Barosu yönetimi hakim karşısında: 'Açıklamada suç unsuru yok'
15:44Ryabkov: ABD, 'Doğu Avrupa'ya asker gönderme' açıklamasıyla Kiev'deki rövanşist duyguları körüklüyor
15:42Bakan Kurum: Döviz kuru üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmak isteyenlere izin vermeyeceğiz
15:35Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyerek bekledi, 3 dizüstü bilgisayar çaldı
15:29Formula 1 pilotu Hamilton şövalye oldu