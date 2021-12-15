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İtalya'da 10 bin yıllık kız çocuğu mezarı bulundu: 'Süslenmesi dönemin eşitlikçi doğasının kanıtı'
İtalya'da 10 bin yıllık kız çocuğu mezarı bulundu: 'Süslenmesi dönemin eşitlikçi doğasının kanıtı'
İtalya'da arkeologlar, ‘Neve’ adı verilen ve yalnızca 40 günlükken ölen bir kız çocuğunun görkemli mezarını ortaya çıkardı. Yaklaşık 10 bin yıl önce ölen... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T17:04+0300
2021-12-15T17:12+0300
italya
yaşam
çocuk
mezar
kazı
tarihi eser
eşitlik
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İtalya'nın kuzeybatısında yer alan Arma Veirana mağarasında, ilk insanların toplumsal yaşamına dair önemli bir keşif yapıldı.Bir mağarada çalışan arkeologlar, Avrupa'da türünün en eskisi olan ve son derece süslü 10 bin yıllık bir kız bebek mezarını ortaya çıkardı.'Deniz kabukları ve kartal pençesi ile süslenmiş'Arkeolojik kazı ABD’de yer alan Denver Colorado Üniversitesi tarafından yapıldı. Araştırmacılar, ‘Neve’ lakaplı avcı-toplayıcı çocuğun mezarının deniz kabukları ve kartal pençesiyle süslendiğini belirtti.‘Çocukların gömülmesi, onların tam insan olarak kabul edildiğini gösterir’NTV’nin aktardığına göre, Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, “Arkeolojik kayıtlarda ortaya konduğu gibi, insanların ölülerini ne kadar erken gömdüğünün gelişimi muazzam kültürel öneme sahip. Cenaze pratiği, geçmiş toplumların yapısına ışık tutar. Örneğin, çocukların gömülmesi, onların tam insan olarak kabul edildiğini gösterir” açıklamasını yaptı.Alaska'daki 11 bin 500 yıllık mezarlara benziyorBununla birlikte arkeologlar, Neve'nin cenazesinin daha önce Alaska'daki Upward Sun River'da bulunan 11 bin 500 yaşındaki bebeklerinkine benzer olduğunu açıkladı.Bu durum, bebeklerin tam kişiler olarak tanınmasının kökeninin Avrupa ve Kuzey Amerika'ya göç eden halklar tarafından paylaşılan atalardan kalma bir kültüre sahip olabileceğini düşündürüyor.Diğer taraftan Arma Veirana, kuzeybatı İtalya'da sadece yerel aileler arasında değil, aynı zamanda kazıları sonucunda mağarayı ilk kez 2015 yılında arkeologların dikkatine sunan geç Buz Devri araçlarını açığa çıkaran yağmacılar arasında da popüler bir yer.Araştırmacılar, bu nedenle ilk iki yılı mağaranın ağzına yakın bir yerde çalışarak 50 bin yıl öncesine ait aletleri ortaya çıkararak geçirdiklerini söyledi. Ancak mağaranın derinliklerinden gelen tortular ilgileniri çekti. Bu tortu katmanlarını mağaranın derinliklerinde keşfetmeye başladıklarında, ekip bir dizi delinmiş deniz kabuğu ortaya çıkarmaya başladı ve bu da kısa süre sonra antropolog Claudine Gravel-Miguel tarafından Neve'nin mezarının bir kısmının keşfedilmesine yol açtı.Öldüğünde sadece 40-50 günlüktüGravel-Miguel, "Mezar alanının yakınındaki a meydanda kazı yapıyordum ve etrafıma bakıp ‘bu tuhaf bir kemik’ diye düşündüğümü hatırlıyorum. Baktığımız kafatasının çok küçük bir insana ait olduğu kısa sürede anlaşıldı. Oldukça duygusal bir gündü” dedi.Öte yandan, Neve'nin dişleri üzerinde yapılan araştırmalar, onun öldüğünde muhtemelen sadece 40-50 günlük olduğunu gösterdi. Aynı zamanda bilim insanları onun anne karnında stres yaşadını ve doğumdan 47 ile 28 gün önce dişlerinin gelişiminin geçiçi olarak durduğunu keşfetti.İnsanlığın geçmişini anlamak için önemli bir zaman dilimiAyrıca dişlerin karbon ve nitrojen analizleri, Neve'nin annesinin hamileyken karasal bir diyetle beslediğini gösterdi. Arkeologların Neve'nin yaklaşık 10 bin yıl önce yaşadığını belirleyebilmeleri ise kalıntıların radyokarbon tarihlemesi yoluyla oldu.Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden çalışmanın yazarı ve paleoantropolog Caley Orr, “Mezolitik dönem özellikle ilginç. Son Buz Çağı'nın sonunu takip ediyor ve Avrupa'da avcılık ve toplayıcılığın geçim sağlamanın birincil yolu olduğu son dönemi temsil ediyor. Yani, insanlığın geçmişini anlamak için gerçekten önemli bir zaman dilimi” değerlendirmesinde bulundu.
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italya, çocuk, mezar, kazı, tarihi eser, eşitlik

İtalya'da 10 bin yıllık kız çocuğu mezarı bulundu: 'Süslenmesi dönemin eşitlikçi doğasının kanıtı'

17:04 15.12.2021 (güncellendi: 17:12 15.12.2021)
© Jamie Hodgkinsİtalya'da bulunan 10 bin yıllık kız çocuğu mezarı
İtalya'da bulunan 10 bin yıllık kız çocuğu mezarı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Jamie Hodgkins
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İtalya'da arkeologlar, ‘Neve’ adı verilen ve yalnızca 40 günlükken ölen bir kız çocuğunun görkemli mezarını ortaya çıkardı. Yaklaşık 10 bin yıl önce ölen çocuğun mezarının kartal pençesi ve deniz kabuklarıyla özenli bir şekilde süslendiği görüldü.
İtalya'nın kuzeybatısında yer alan Arma Veirana mağarasında, ilk insanların toplumsal yaşamına dair önemli bir keşif yapıldı.
Bir mağarada çalışan arkeologlar, Avrupa'da türünün en eskisi olan ve son derece süslü 10 bin yıllık bir kız bebek mezarını ortaya çıkardı.

'Deniz kabukları ve kartal pençesi ile süslenmiş'

Arkeolojik kazı ABD’de yer alan Denver Colorado Üniversitesi tarafından yapıldı. Araştırmacılar, ‘Neve’ lakaplı avcı-toplayıcı çocuğun mezarının deniz kabukları ve kartal pençesiyle süslendiğini belirtti.

‘Çocukların gömülmesi, onların tam insan olarak kabul edildiğini gösterir’

© Jamie HodgkinsDiğer taraftan, Neve’nin kalıntıları ilk olarak 2017 yılında Ligurya Alpleri yakınındaki Arma Veirana mağarasında keşfedildi ve sonraki yıllarda özenle kazıldı. Uzmanlar, erken Orta Taş Çağı dönemine ait çok az gömü bulunduğunu belirterek, yeni bulguların o dönemde yapılan cenaze törenlerinin eşitlikçi doğasının kanıtı olduğunu bildirdi.
Diğer taraftan, Neve’nin kalıntıları ilk olarak 2017 yılında Ligurya Alpleri yakınındaki Arma Veirana mağarasında keşfedildi ve sonraki yıllarda özenle kazıldı. Uzmanlar, erken Orta Taş Çağı dönemine ait çok az gömü bulunduğunu belirterek, yeni bulguların o dönemde yapılan cenaze törenlerinin eşitlikçi doğasının kanıtı olduğunu bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
Diğer taraftan, Neve’nin kalıntıları ilk olarak 2017 yılında Ligurya Alpleri yakınındaki Arma Veirana mağarasında keşfedildi ve sonraki yıllarda özenle kazıldı. Uzmanlar, erken Orta Taş Çağı dönemine ait çok az gömü bulunduğunu belirterek, yeni bulguların o dönemde yapılan cenaze törenlerinin eşitlikçi doğasının kanıtı olduğunu bildirdi.
© Jamie Hodgkins
NTV’nin aktardığına göre, Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, “Arkeolojik kayıtlarda ortaya konduğu gibi, insanların ölülerini ne kadar erken gömdüğünün gelişimi muazzam kültürel öneme sahip. Cenaze pratiği, geçmiş toplumların yapısına ışık tutar. Örneğin, çocukların gömülmesi, onların tam insan olarak kabul edildiğini gösterir” açıklamasını yaptı.

Alaska'daki 11 bin 500 yıllık mezarlara benziyor

Bununla birlikte arkeologlar, Neve'nin cenazesinin daha önce Alaska'daki Upward Sun River'da bulunan 11 bin 500 yaşındaki bebeklerinkine benzer olduğunu açıkladı.
Bu durum, bebeklerin tam kişiler olarak tanınmasının kökeninin Avrupa ve Kuzey Amerika'ya göç eden halklar tarafından paylaşılan atalardan kalma bir kültüre sahip olabileceğini düşündürüyor.
Diğer taraftan Arma Veirana, kuzeybatı İtalya'da sadece yerel aileler arasında değil, aynı zamanda kazıları sonucunda mağarayı ilk kez 2015 yılında arkeologların dikkatine sunan geç Buz Devri araçlarını açığa çıkaran yağmacılar arasında da popüler bir yer.
Araştırmacılar, bu nedenle ilk iki yılı mağaranın ağzına yakın bir yerde çalışarak 50 bin yıl öncesine ait aletleri ortaya çıkararak geçirdiklerini söyledi. Ancak mağaranın derinliklerinden gelen tortular ilgileniri çekti. Bu tortu katmanlarını mağaranın derinliklerinde keşfetmeye başladıklarında, ekip bir dizi delinmiş deniz kabuğu ortaya çıkarmaya başladı ve bu da kısa süre sonra antropolog Claudine Gravel-Miguel tarafından Neve'nin mezarının bir kısmının keşfedilmesine yol açtı.
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Öldüğünde sadece 40-50 günlüktü

Gravel-Miguel, "Mezar alanının yakınındaki a meydanda kazı yapıyordum ve etrafıma bakıp ‘bu tuhaf bir kemik’ diye düşündüğümü hatırlıyorum. Baktığımız kafatasının çok küçük bir insana ait olduğu kısa sürede anlaşıldı. Oldukça duygusal bir gündü” dedi.
Öte yandan, Neve'nin dişleri üzerinde yapılan araştırmalar, onun öldüğünde muhtemelen sadece 40-50 günlük olduğunu gösterdi. Aynı zamanda bilim insanları onun anne karnında stres yaşadını ve doğumdan 47 ile 28 gün önce dişlerinin gelişiminin geçiçi olarak durduğunu keşfetti.

İnsanlığın geçmişini anlamak için önemli bir zaman dilimi

Ayrıca dişlerin karbon ve nitrojen analizleri, Neve'nin annesinin hamileyken karasal bir diyetle beslediğini gösterdi. Arkeologların Neve'nin yaklaşık 10 bin yıl önce yaşadığını belirleyebilmeleri ise kalıntıların radyokarbon tarihlemesi yoluyla oldu.
Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden çalışmanın yazarı ve paleoantropolog Caley Orr, “Mezolitik dönem özellikle ilginç. Son Buz Çağı'nın sonunu takip ediyor ve Avrupa'da avcılık ve toplayıcılığın geçim sağlamanın birincil yolu olduğu son dönemi temsil ediyor. Yani, insanlığın geçmişini anlamak için gerçekten önemli bir zaman dilimi” değerlendirmesinde bulundu.
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