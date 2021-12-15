https://tr.sputniknews.com/20211215/keanu-reeves-sosyal-medyada-komik-paylasimlara-konu-olan-fotografini-acikladi-acikmistim-1051784377.html

Keanu Reeves, sosyal medyada komik paylaşımlara konu olan fotoğrafını açıkladı: Acıkmıştım

Keanu Reeves, sosyal medyada komik paylaşımlara konu olan fotoğrafını açıkladı: Acıkmıştım

Ünlü oyuncu Keanu Reeves, sosyal medyada 'üzgün Keanu' başlığıyla komik paylaşımlara konu olan fotoğrafın arka planını anlattı. Reeves, "Yalnızca bir sandviç... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T11:02+0300

2021-12-15T11:02+0300

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yaşam

keanu reeves

sosyal medya

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Matrix serisiyle ölümsüzleşen ve John Wick karakterine can veren ünlü oyuncu Keanu Reeves, 2010'da çekilen ve 'üzgün Keanu' başlığıyla sosyal medyada komik paylaşımlarda yer alan fotoğrafının çekildiği anı anlattı.57 yaşındaki ünlü oyuncu 'üzgün Keanu' fotoğrafında, bir bankta yalnız başına otururken derin düşüncelere dalmış halde sandviç yerken görülüyor. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, fotoğrafı hayatlarının en karanlık anlarına benzeterek çeşitli paylaşımlarda kullanıyor.Stephen Colbert'in The Late Show programında fotoğrafın çekildiği ana dair konuşan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:Reeves ayrıca, BRZRKR sanatçısı Ron Garney'nin bir çiziminde bu fotoğrafı referans aldığını bilmediğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20211103/john-wick-4-cekimlerini-tamamlayan-keanu-reeves-dublorlerine-saat-dagitti-1050426531.html

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keanu reeves, sosyal medya, meme