Keanu Reeves, sosyal medyada komik paylaşımlara konu olan fotoğrafını açıkladı: Acıkmıştım

Matrix serisiyle ölümsüzleşen ve John Wick karakterine can veren ünlü oyuncu Keanu Reeves, 2010'da çekilen ve 'üzgün Keanu' başlığıyla sosyal medyada komik paylaşımlarda yer alan fotoğrafının çekildiği anı anlattı.57 yaşındaki ünlü oyuncu 'üzgün Keanu' fotoğrafında, bir bankta yalnız başına otururken derin düşüncelere dalmış halde sandviç yerken görülüyor. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, fotoğrafı hayatlarının en karanlık anlarına benzeterek çeşitli paylaşımlarda kullanıyor.Stephen Colbert'in The Late Show programında fotoğrafın çekildiği ana dair konuşan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:Reeves ayrıca, BRZRKR sanatçısı Ron Garney'nin bir çiziminde bu fotoğrafı referans aldığını bilmediğini söyledi.
Ünlü oyuncu Keanu Reeves, sosyal medyada 'üzgün Keanu' başlığıyla komik paylaşımlara konu olan fotoğrafın arka planını anlattı. Reeves, "Yalnızca bir sandviç yiyordum. Düşünüyordum. Başımdan geçen bazı olaylar vardı, acıkmıştım" dedi.
Matrix serisiyle ölümsüzleşen ve John Wick karakterine can veren ünlü oyuncu Keanu Reeves, 2010'da çekilen ve 'üzgün Keanu' başlığıyla sosyal medyada komik paylaşımlarda yer alan fotoğrafının çekildiği anı anlattı.
57 yaşındaki ünlü oyuncu 'üzgün Keanu' fotoğrafında, bir bankta yalnız başına otururken derin düşüncelere dalmış halde sandviç yerken görülüyor.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, fotoğrafı hayatlarının en karanlık anlarına benzeterek çeşitli paylaşımlarda kullanıyor.
Stephen Colbert'in The Late Show programında fotoğrafın çekildiği ana dair konuşan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Yalnızca bir sandviç yiyordum, dostum! Düşünüyordum. Başımdan geçen bazı olaylar vardı, acıkmıştım."
Reeves ayrıca, BRZRKR sanatçısı Ron Garney'nin bir çiziminde bu fotoğrafı referans aldığını bilmediğini söyledi.