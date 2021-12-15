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https://tr.sputniknews.com/20211215/keanu-reeves-sosyal-medyada-komik-paylasimlara-konu-olan-fotografini-acikladi-acikmistim-1051784377.html
Keanu Reeves, sosyal medyada komik paylaşımlara konu olan fotoğrafını açıkladı: Acıkmıştım
Keanu Reeves, sosyal medyada komik paylaşımlara konu olan fotoğrafını açıkladı: Acıkmıştım
Ünlü oyuncu Keanu Reeves, sosyal medyada 'üzgün Keanu' başlığıyla komik paylaşımlara konu olan fotoğrafın arka planını anlattı. Reeves, "Yalnızca bir sandviç... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T11:02+0300
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yaşam
keanu reeves
sosyal medya
meme
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Matrix serisiyle ölümsüzleşen ve John Wick karakterine can veren ünlü oyuncu Keanu Reeves, 2010'da çekilen ve 'üzgün Keanu' başlığıyla sosyal medyada komik paylaşımlarda yer alan fotoğrafının çekildiği anı anlattı.57 yaşındaki ünlü oyuncu 'üzgün Keanu' fotoğrafında, bir bankta yalnız başına otururken derin düşüncelere dalmış halde sandviç yerken görülüyor. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, fotoğrafı hayatlarının en karanlık anlarına benzeterek çeşitli paylaşımlarda kullanıyor.Stephen Colbert'in The Late Show programında fotoğrafın çekildiği ana dair konuşan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:Reeves ayrıca, BRZRKR sanatçısı Ron Garney'nin bir çiziminde bu fotoğrafı referans aldığını bilmediğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211103/john-wick-4-cekimlerini-tamamlayan-keanu-reeves-dublorlerine-saat-dagitti-1050426531.html
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keanu reeves, sosyal medya, meme

Keanu Reeves, sosyal medyada komik paylaşımlara konu olan fotoğrafını açıkladı: Acıkmıştım

11:02 15.12.2021 (güncellendi: 11:09 15.12.2021)
© Sputnik / Splash NewsÜzgün Keanu Reeves
Üzgün Keanu Reeves - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Splash News
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Ünlü oyuncu Keanu Reeves, sosyal medyada 'üzgün Keanu' başlığıyla komik paylaşımlara konu olan fotoğrafın arka planını anlattı. Reeves, "Yalnızca bir sandviç yiyordum. Düşünüyordum. Başımdan geçen bazı olaylar vardı, acıkmıştım" dedi.
Matrix serisiyle ölümsüzleşen ve John Wick karakterine can veren ünlü oyuncu Keanu Reeves, 2010'da çekilen ve 'üzgün Keanu' başlığıyla sosyal medyada komik paylaşımlarda yer alan fotoğrafının çekildiği anı anlattı.
57 yaşındaki ünlü oyuncu 'üzgün Keanu' fotoğrafında, bir bankta yalnız başına otururken derin düşüncelere dalmış halde sandviç yerken görülüyor.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, fotoğrafı hayatlarının en karanlık anlarına benzeterek çeşitli paylaşımlarda kullanıyor.
Stephen Colbert'in The Late Show programında fotoğrafın çekildiği ana dair konuşan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Yalnızca bir sandviç yiyordum, dostum! Düşünüyordum. Başımdan geçen bazı olaylar vardı, acıkmıştım."

Reeves ayrıca, BRZRKR sanatçısı Ron Garney'nin bir çiziminde bu fotoğrafı referans aldığını bilmediğini söyledi.
Ünlü Hollywood oyuncusu Keanu Reeves ve yapımcı Gard Hollinger, Harley-Davidson modeli temelinde motosikletler üreten kendi şirketleri Arch Motorcycle’i tanıtmak için fuara geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
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