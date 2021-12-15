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Kediler hakkında neler biliyorsunuz?
Kediler hakkında neler biliyorsunuz?
15.12.2021, Sputnik Türkiye
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kedi, тесты, testler

Kediler hakkında neler biliyorsunuz?

17:50 15.12.2021 (güncellendi: 23:19 15.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girKedi-Yalta, Rusya
Kedi-Yalta, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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