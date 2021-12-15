Kesilen ağacın kovuğunda buldu: Biberonla beslediği yavru sincap 'Mamut'u yanından ayırmıyor

© AA Esnaf Ayşe Doğan da Mamut'un, caddenin vazgeçilmezi olduğunu belirtti. Mamut'u çok sevdiklerini dile getiren Doğan, "Ona çok alıştık. Her gün birlikteyiz. Yabani bir hayvan gibi değil, çok dost canlısı. Bizim de dostumuz oldu. Onunla keyifli zamanlar geçiriyoruz" dedi.