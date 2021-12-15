https://tr.sputniknews.com/20211215/kilicdaroglu-imamoglu-ve-yavasin-cumhurbaskanligi-adayligina-karsi-degilim-1051799334.html

Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim

Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Sanayi Odası'nı ziyareti esnasında konuştu ve "İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim"... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T16:22+0300

2021-12-15T16:22+0300

2021-12-15T16:22+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

nureddin nebati

mansur yavaş

politika

ekrem imamoğlu

cumhuriyet halk partisi (chp)

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İstanbul Sanayi Odası'nı ziyareti eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı olduğunuzu söylemiştiniz, aynı fikirde misiniz?" demesi üzerine, "İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim, arkadaşların şu anda görevleri var ve şu anda çalışıyorlar. Başarılı bir süreci İstanbul ve Ankara'ya yaşatıyorlar" dedi.'Talihsiz bir açıklama'Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin “Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer. 1000 çalışanımız var. 1000 kişiyle beraber bütün varlığımı kaybederim" açıklamasının hatırlatılması üzerine de "Bakan Nebati'nin açıklaması talihsiz bir açıklama. Bakanlar ekonominin gidişini şahsileştirmezler" ifadelerini kullandı.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, nureddin nebati, mansur yavaş, politika, ekrem imamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)