https://tr.sputniknews.com/20211215/kilicdaroglu-imamoglu-ve-yavasin-cumhurbaskanligi-adayligina-karsi-degilim-1051799334.html
Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim
Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Sanayi Odası'nı ziyareti esnasında konuştu ve "İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim"... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T16:22+0300
2021-12-15T16:22+0300
2021-12-15T16:22+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
nureddin nebati
mansur yavaş
politika
ekrem imamoğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
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İstanbul Sanayi Odası'nı ziyareti eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı olduğunuzu söylemiştiniz, aynı fikirde misiniz?" demesi üzerine, "İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim, arkadaşların şu anda görevleri var ve şu anda çalışıyorlar. Başarılı bir süreci İstanbul ve Ankara'ya yaşatıyorlar" dedi.'Talihsiz bir açıklama'Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin “Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer. 1000 çalışanımız var. 1000 kişiyle beraber bütün varlığımı kaybederim" açıklamasının hatırlatılması üzerine de "Bakan Nebati'nin açıklaması talihsiz bir açıklama. Bakanlar ekonominin gidişini şahsileştirmezler" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211215/kurtulmus-hakkaniyetli-bir-asgari-ucret-tespiti-olacaktir-1051786438.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, nureddin nebati, mansur yavaş, politika, ekrem imamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)
Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Sanayi Odası'nı ziyareti esnasında konuştu ve "İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim" dedi.
İstanbul Sanayi Odası'nı ziyareti eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı olduğunuzu söylemiştiniz, aynı fikirde misiniz?" demesi üzerine, "İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim, arkadaşların şu anda görevleri var ve şu anda çalışıyorlar. Başarılı bir süreci İstanbul ve Ankara'ya yaşatıyorlar" dedi.
'Talihsiz bir açıklama'
Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin “Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer. 1000 çalışanımız var. 1000 kişiyle beraber bütün varlığımı kaybederim
" açıklamasının hatırlatılması üzerine de "Bakan Nebati'nin açıklaması talihsiz bir açıklama. Bakanlar ekonominin gidişini şahsileştirmezler" ifadelerini kullandı.