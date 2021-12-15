https://tr.sputniknews.com/20211215/kopeklerin-kazdigi-cukurdan-ceset-cikti-1051805812.html

Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı

Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi kırsalındaki dağlık ve kayalık alanda çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan ceset çıktı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T19:06+0300

2021-12-15T19:06+0300

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türkiye

köpek

ceset

çoban

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi'nin Mardin il sınırı yakınlarında koyunlarını otlatan çobanlar, köpeklerin bir çukuru kazıp içerisinden et parçaları çıkarttığını gördü. Köpeklerin yanına giden çobanlar, çukurdakinin bir ceset olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çukuru kazdı. Kazıda bütünlüğü bozulmuş bir ceset çıkartıldı. Cinsiyeti ve kimliği henüz belirlenemeyen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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köpek, ceset, çoban