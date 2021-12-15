https://tr.sputniknews.com/20211215/koronavirus-bilim-kurulu-bugun-toplaniyor-1051780532.html

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.30'da toplanıyor. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T09:16+0300

2021-12-15T09:16+0300

2021-12-15T09:16+0300

koronavirüs

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korona

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Video konferans yöntemiyle toplanacak olan kurul, toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.Bakan Koca, Türkiye'de Koronavirüs'ün Omicron varyantının 6 kişide tespit edildiğini söylemişti. Koca, İstanbul'da bir, İzmir'de 5 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini belirtirken, "Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20211215/dso-omicron-varyantinin-hafif-semptomlar-gostermesi-salgini-bitirmeyecek-1051775236.html

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