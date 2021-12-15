Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211215/koronavirus-bilim-kurulu-bugun-toplaniyor-1051780532.html
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.30'da toplanıyor. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T09:16+0300
2021-12-15T09:16+0300
koronavirüs
sağlık bakanlığı
korona
fahrettin koca
sağlık bakanı
koronavirüs
koronavirüs bilim kurulu
koronavirüsle mücadele
koronavirüs aşısı
bilim kurulu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048559730_0:181:2996:1866_1920x0_80_0_0_c1c375922f0217eca8b1085c84b3a1b1.jpg
Video konferans yöntemiyle toplanacak olan kurul, toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.Bakan Koca, Türkiye'de Koronavirüs'ün Omicron varyantının 6 kişide tespit edildiğini söylemişti. Koca, İstanbul'da bir, İzmir'de 5 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini belirtirken, "Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211215/dso-omicron-varyantinin-hafif-semptomlar-gostermesi-salgini-bitirmeyecek-1051775236.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048559730_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_b8ada6a7d07bf0e88b9d76d85ab1acd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sağlık bakanlığı, korona, fahrettin koca, sağlık bakanı, koronavirüs, koronavirüs bilim kurulu, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı, bilim kurulu, korona sendromu, omicron

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

09:16 15.12.2021
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AA
Abone ol
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.30'da toplanıyor.
Video konferans yöntemiyle toplanacak olan kurul, toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Bakan Koca, Türkiye'de Koronavirüs'ün Omicron varyantının 6 kişide tespit edildiğini söylemişti. Koca, İstanbul'da bir, İzmir'de 5 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini belirtirken, "Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar" demişti.
Omicron varyantı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
KORONAVİRÜS
DSÖ: Omicron varyantının hafif semptomlar göstermesi salgını bitirmeyecek
01:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:33İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
10:32Malta, kişisel esrar kullanımını yasallaştıran ilk AB ülkesi oldu
10:27Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kürtçe kitap basılıyor, tiyatro da oynuyoruz, müzik de çalıyoruz
10:22Japonya'da 'fetal tedavi'de bir ilk: Anne karnındaki bebek kalp ameliyatı oldu
10:17Yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu: 31 bin litre kaçak içki ele geçirildi
10:16National Democratic Institute araştırması: 'Gençlerin gözünde siyasiler kendilerini dinlemiyor'
10:15Yeni Şafak: Sosyal medyadaki sokak röportajları kontrolden çıktı, ahlak, kural ve yasa tanımıyorlar
10:13Billie Eilish: Çocukken porno izlemek beynimi mahvetti
10:09Gürdeniz: Fransız Senato Başkanı 'Doğu Akdeniz Türk Denizi değil' diyor, Dışişleri MEB ilan etmiyor
10:01Tarihi dokunuş: İnsan yapımı araç Güneş'in atmosferine girdi
09:48Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
09:39AK Parti'den gençlik raporu: 'Z kuşağı' tanımı CHP ve HDP'nin
09:38Kripto platformundaki hata kullanıcılarını kısa süreli trilyoner yaptı
09:28Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Hatırlatma dozunu 6. ayınız dolar dolmaz yaptırın
09:25Erdoğan'ın danışmanı Ertem, raporu sundu: Yeni ekonomi modelinin ayrıntıları
09:19Uzmanlardan ikinci el araç uyarısı: 'Aldığınız araç pert çıkabilir'
09:16Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
09:14Hong Kong Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın: 2 yaralı, 160 kişi mahsur kaldı
08:53TikTok fenomeni model, 5 bin feet'te sevgilisiyle uçakta seks yaparken bayıldı
08:48Google'da 2021'de en çok arananlar açıklandı: Squid Game, iklim değişikliği ve ruh sağlığı