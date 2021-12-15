https://tr.sputniknews.com/20211215/koronavirus-bilim-kurulu-bugun-toplaniyor-1051780532.html
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.30'da toplanıyor. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T09:16+0300
2021-12-15T09:16+0300
2021-12-15T09:16+0300
koronavirüs
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korona
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Video konferans yöntemiyle toplanacak olan kurul, toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.Bakan Koca, Türkiye'de Koronavirüs'ün Omicron varyantının 6 kişide tespit edildiğini söylemişti. Koca, İstanbul'da bir, İzmir'de 5 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini belirtirken, "Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211215/dso-omicron-varyantinin-hafif-semptomlar-gostermesi-salgini-bitirmeyecek-1051775236.html
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.30'da toplanıyor.
Video konferans yöntemiyle toplanacak olan kurul, toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Bakan Koca, Türkiye'de Koronavirüs'ün Omicron varyantının 6 kişide tespit edildiğini söylemişti. Koca, İstanbul'da bir, İzmir'de 5 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini belirtirken, "Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar" demişti.