https://tr.sputniknews.com/20211215/kripto-para-dolandiriciliginda-gozaltina-alinan-tff-uyesi-kerem-altiay-istifa-etti-1051801948.html

Kripto para dolandırıcılığında gözaltına alınan TFF üyesi Kerem Altıay istifa etti

Kripto para dolandırıcılığında gözaltına alınan TFF üyesi Kerem Altıay istifa etti

450 milyon liralık kripto para dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T17:21+0300

2021-12-15T17:21+0300

2021-12-15T17:21+0300

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

polis

gözaltı

gözlemci üye

dolandırıcılık

emniyet müdürü

kripto para

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TFF'den yapılan açıklamada, "Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na istifasını sunmuştur" denildi.Altıay'ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.Ne olmuştu?Trabzon merkezli yürütülen 450 milyon liralık kripto para operasyonunda, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan ikinci sınıf emniyet müdürü Kerim Altıay savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştı.

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türkiye futbol federasyonu (tff), polis, gözaltı, gözlemci üye, dolandırıcılık, emniyet müdürü, kripto para