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https://tr.sputniknews.com/20211215/kripto-para-dolandiriciliginda-gozaltina-alinan-tff-uyesi-kerem-altiay-istifa-etti-1051801948.html
Kripto para dolandırıcılığında gözaltına alınan TFF üyesi Kerem Altıay istifa etti
Kripto para dolandırıcılığında gözaltına alınan TFF üyesi Kerem Altıay istifa etti
450 milyon liralık kripto para dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T17:21+0300
2021-12-15T17:21+0300
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
polis
gözaltı
gözlemci üye
dolandırıcılık
emniyet müdürü
kripto para
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TFF'den yapılan açıklamada, "Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na istifasını sunmuştur" denildi.Altıay'ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.Ne olmuştu?Trabzon merkezli yürütülen 450 milyon liralık kripto para operasyonunda, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan ikinci sınıf emniyet müdürü Kerim Altıay savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211212/kripto-para-platformu-bitrota-magdurlari-anlatti-cok-guzel-paralar-kazanacagimizi-soylediler-1051695671.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), polis, gözaltı, gözlemci üye, dolandırıcılık, emniyet müdürü, kripto para

Kripto para dolandırıcılığında gözaltına alınan TFF üyesi Kerem Altıay istifa etti

17:21 15.12.2021
© DHAKripto para dolandırıcılığında gözaltına alınan TFF üyesi Kerem Altıay istifa etti
Kripto para dolandırıcılığında gözaltına alınan TFF üyesi Kerem Altıay istifa etti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© DHA
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450 milyon liralık kripto para dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan ikinci sınıf emniyet müdürü Kerim Altıay, görevinden istifa etti.
TFF'den yapılan açıklamada, "Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na istifasını sunmuştur" denildi.
Altıay'ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Trabzon merkezli yürütülen 450 milyon liralık kripto para operasyonunda, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan ikinci sınıf emniyet müdürü Kerim Altıay savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştı.
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