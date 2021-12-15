https://tr.sputniknews.com/20211215/kripto-platformundaki-hata-kullanicilarini-kisa-sureli-trilyoner-yapti-1051781391.html

Kripto platformundaki hata kullanıcılarını kısa süreli trilyoner yaptı

Kripto platformundaki hata kullanıcılarını kısa süreli trilyoner yaptı

Kripto para ticaret platformu Coinbase'deki bir hata nedeniyle birçok kullanıcı, kısa süreliğine de olsa dünyanın en zengin insanı Elon Musk'tan daha zengin... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T09:38+0300

2021-12-15T09:38+0300

2021-12-15T09:37+0300

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Coinbase ve Binance sermayeli fiyat izleme sitesi CoinMarketCap, ilginç bir görüntülenme hatasına sahne oldu.Bakiyelerinin trilyonlarca dolar arttığını gören kullanıcılar, sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım yaptı.Ancak aksaklık sadece ekranda gözüken bir hata olduğu için şişirilmiş kripto para birimi satılamadı.Salı günü yaşanan kaostan sonra açıklama yapan Coinbase, “görüntüleme sorununun” çözüldüğünü duyurdu.CoinMarketCap, hatanın düzelmesinin ardından attığı tweette yaşananları tiye alarak, "Birkaç saat için trilyoner olmak nasıl hissettirdi" diye sordu.Kullanıcılar ise komik paylaşımlar yaptı. Ancak herkes bu aksaklığı komik bulmadı.Bazı kullanıcılar yaşananları bir güvenlik açığı olarak yorumladı.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kripto para, binance, coinbase