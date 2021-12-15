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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretin belirlenmesi konusunda müzakerelerin sürdüğünü belirtti ve "Hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T12:15+0300
2021-12-15T12:47+0300
türkiye
ak parti
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politika
numan kurtulmuş
ekonomi
türkiye istatistik kurumu (tüik)
asgari ücret
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CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20211211/kurtulmus-devletin-kendisine-vermis-oldugu-turk-lirasini-gidip-dovize-yatirmak-bir-ahlaksizliktir-1051672926.html
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ak parti, türkiye, politika, numan kurtulmuş, ekonomi, türkiye istatistik kurumu (tüik), asgari ücret

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır

12:15 15.12.2021 (güncellendi: 12:47 15.12.2021)
© AANuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretin belirlenmesi konusunda müzakerelerin sürdüğünü belirtti ve "Hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır" dedi.
CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:
Çalışma Bakanlığımız beklentileri tespit etti. İşçi sendikalarının beklentileri geldi masaya. Hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır. Şu aşamada rakam söylemek doğru olmaz. Müzakere devam ediyor.
'Ekonomik OHAL iddiası', saçma sapan bir iddia, böyle bir şey düşünülemez.
Bir takım mallar olağanüstü pahalıdandı. hükümetin hassasiyeti vatandaşı korumak. Asgari ücret, memur zammı, burada geçen seneki dönemle kıyasladığınız önemli hale geldi.
TÜİK Avrupa'ya akredite olmuş tek resmi kurumdur. TÜİK ya da başka devlet kurumunun itibarını korumak zorundayız.
Matematik hesaplama ile yapıyor TÜİK. Resmi olarak TÜİK'e itibar etmek zorundayız. Devletin kurum ve kuruluşlarına olan güven ortada kalmazsa o zaman kime güveneceğiz?
TÜİK'in yöntemleri test edilmiş sınanmış yöntemlerdir. Resmi rakamı ortaya koyuyor.
Geçen hafta yaptığım konuşmada iki cümle çekildi, algı operasyonu konusunda ders olarak okutulmalı. Türkiye zor bir süreçte geçiyor. Tezgahı dağıtan ülkeler bir daha toparlayamıyor. Yani üretimi korumamız lazım. Bunun için de üreticilerin desteğe ihtiyacı var. Dolara olan ihtiyacı azaltmak için destek veriliyor. Devletin üretimi sürdür diye verdiği parayı dövize yatırırsan, kendince tedbir almaya çalışırsan bu devletin parayı sana niçin verdiğinin karşılığı değildir. Üretemez duruma gelirsen bunun hesabını kim verecek? Üretime destek için verilen paranın 'çıkarcı' olarak kullanılmasını kastettim. bunun üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştılar.
Yüksek faiz düşük kurdan gelir sağlayanlar da vardı. Bu ortamda kendisine verilen Türk parasını dövize yatırmak manipülasyondur. Stokçuların üzerine nasıl gidiliyorsa bunun da üzerine gidilmelidir.
Muazzam bir dolarizasyon eğilimi var. Hayat pahalılığı var. Yeni iş oluşturacağız. Ülkenin kalkınmadan pay almasını temin edeceğiz. İstikrar olursa ve manipülasyonu engellersek Türkiye'de döviz kuru belli noktaya gelecektir inşallah kısa bir süre içerisinde.
Toplumun bütün kesimlerine temas ediyoruz. İnsanlar kızıyor bağırıyor belki ama Ak Parti'den başka çözecek yok diyor.
(Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklaması) Samimiyetle adım atmaksa amaçları özür dilemeleri gerekir.
Avrupa'daki faşist partilerin zihniyetine benzer şekilde, yabancılara 'suyu şu kadara satarım' diyen belediye başkanınıza işlem yapın, açık şekilde özür dilenmezse, geniş muhafazakar kesimin oyunu almak olur amacınız.
Partilerin kimi aday göstereceğini söylemek bize düşmez. Bizim adayımız Erdoğan'dır. Karşı tarafın adayı meselesi, aday bulmakta zorlanmaktır. Öyle bir profil ortaya koymalılar ki, hem HDP'lileri memnun edecek hem de İYİ Partilileri memnun edecek böyle bir profil bulmak çok zor. Zor ama Kılıçdaroğlu kendi planı içinde doğru bir şekilde bunu götürdü, şahsi fikrim, CHP Genel Başkanı'nın aday olmasıdır.
Ayhan Bilgen'in çıkış öncesinde de HDP'de yüzleşmeler oldu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
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Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk Lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır
11 Aralık, 18:01
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