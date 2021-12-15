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https://tr.sputniknews.com/20211215/kuzey-kibrista-simit-10-tl-oldu-satmaya-cekiniyoruz-1051803255.html
Kuzey Kıbrıs'ta simit 10 TL oldu: 'Satmaya çekiniyoruz'
Kuzey Kıbrıs'ta simit 10 TL oldu: 'Satmaya çekiniyoruz'
Kuzey Kıbrıs'ta, simit zamlanarak 10 TL’den satışa sunuldu. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T17:59+0300
2021-12-15T17:59+0300
2021-12-15T18:15+0300
kuzey kıbrıs
zam
simit
ekonomi
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Kuzey Kıbrıs'ta 6 lira olan simite zam yapılarak 10 TL’den satışa sunuldu. Simitlere yapılan zam tepki çekti. Simit satan işletme sahibi İdris Avşar, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20211207/kuzey-kibrista-benzinin-litre-fiyati-10-lirayi-asti-1051506761.html
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kuzey kıbrıs, zam, simit
Kuzey Kıbrıs'ta simit 10 TL oldu: 'Satmaya çekiniyoruz'
17:59 15.12.2021 (güncellendi: 18:15 15.12.2021)
Kuzey Kıbrıs'ta, simit zamlanarak 10 TL’den satışa sunuldu.
Kuzey Kıbrıs'ta 6 lira olan simite zam yapılarak 10 TL’den satışa sunuldu.
Simitlere yapılan zam tepki çekti. Simit satan işletme sahibi İdris Avşar, şunları söyledi:
“Mesela bir öğrenci geliyor bir simit ve bir açma 20 TL derken zorlanıyorum, satmaya çekiniyorum. Esnaf olarak biz de zor durumdayız."