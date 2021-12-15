Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211215/kuzey-kibrista-simit-10-tl-oldu-satmaya-cekiniyoruz-1051803255.html
Kuzey Kıbrıs'ta simit 10 TL oldu: 'Satmaya çekiniyoruz'
Kuzey Kıbrıs'ta simit 10 TL oldu: 'Satmaya çekiniyoruz'
Kuzey Kıbrıs'ta, simit zamlanarak 10 TL’den satışa sunuldu. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T17:59+0300
2021-12-15T18:15+0300
kuzey kıbrıs
zam
simit
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051295562_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2ffdc711bb0823103bd532d9031c8c31.jpg
Kuzey Kıbrıs'ta 6 lira olan simite zam yapılarak 10 TL’den satışa sunuldu. Simitlere yapılan zam tepki çekti. Simit satan işletme sahibi İdris Avşar, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20211207/kuzey-kibrista-benzinin-litre-fiyati-10-lirayi-asti-1051506761.html
kuzey kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051295562_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a5f8430722e712db9a6233fed27cc39b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuzey kıbrıs, zam, simit

Kuzey Kıbrıs'ta simit 10 TL oldu: 'Satmaya çekiniyoruz'

17:59 15.12.2021 (güncellendi: 18:15 15.12.2021)
© AAAnkara Simidi
Ankara Simidi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AA
Abone ol
Kuzey Kıbrıs'ta, simit zamlanarak 10 TL’den satışa sunuldu.
Kuzey Kıbrıs'ta 6 lira olan simite zam yapılarak 10 TL’den satışa sunuldu.
Simitlere yapılan zam tepki çekti. Simit satan işletme sahibi İdris Avşar, şunları söyledi:
“Mesela bir öğrenci geliyor bir simit ve bir açma 20 TL derken zorlanıyorum, satmaya çekiniyorum. Esnaf olarak biz de zor durumdayız."
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
EKONOMİ
Kuzey Kıbrıs'ta benzinin litre fiyatı 10 lirayı aştı
7 Aralık, 00:16
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:15 Belçika istihbaratı PKK raporu yayınladı
18:14Doktoru tehdit etti, aile sağlığı merkezi camına 'Özür dilerim' yazısı asarak davadan kurtuldu
18:06AK Partili Yavuz: Bugünlerde milletimize ve ülkemize ihanet olarak gördüğüm stokçuluk peydah oldu
17:59Kuzey Kıbrıs'ta simit 10 TL oldu: 'Satmaya çekiniyoruz'
17:53AP binalarına Kovid-19 sertifikasını göstermeden giren milletvekillerine ceza verildi
17:52Adana’da halk ekmek kuyruğu: '3 günde bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle'
17:48Tanju Özcan: Millet İttifakı bir hata yaparsa aday çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım
17:45Batı medyası: AB üyesi birkaç büyük ülke Rusya'ya yaptırımlara karşı
17:42Brezilya'da politikacılar kozlarını boks ringinde paylaştı
17:29Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu adı AK Parti'ye yarıyor
17:21Kripto para dolandırıcılığında gözaltına alınan TFF üyesi Kerem Altıay istifa etti
17:14Çin Büyükelçisi Liu Shaobin: Olimpiyatların siyasallaştırılmasına karşı çıkıyoruz
17:11Rus Dışişleri: AB'nin Wagner'e yaptırımları, Afrika'daki eski kolonilere ilişkin histerinin ürünü
17:08Flört uygulaması Grindr milyonlarca euro ceza ödeyecek
17:04İtalya'da 10 bin yıllık kız çocuğu mezarı bulundu: 'Süslenmesi dönemin eşitlikçi doğasının kanıtı'
16:51Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun adaylık çabası beyhude
16:51Çay sunum şampiyonu: Önce çayı koyup üzerine su ekleyerek demlemeyin
16:48Çocuklarına işkence yapan babaya 34 yıl hapis cezası
16:43Dakar Rallisi'nde ilk kez iki Suudi kadın sürücü yarışacak
16:36İnce: Memleketi 19 yılın sonunda duvara toslattılar, şimdi olağanüstü hali konuşuyorlar