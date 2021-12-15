https://tr.sputniknews.com/20211215/kuzey-kore-kurucu-liderinin-kucuk-kardesi-kim-yong-ju-oldu-1051786793.html

Kuzey Kore kurucu liderinin küçük kardeşi Kim Yong-ju öldü

Kuzey Kore kurucu liderinin küçük kardeşi Kim Yong-ju öldü

Kuzey Kore’nin kurucu lideri Kim Il-sung’un küçük kardeşi Kim Yong-ju hayatını kaybetti. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T12:21+0300

2021-12-15T12:21+0300

2021-12-15T12:21+0300

kuzey kore

kim il-sung

işçi partisi

kim yong-ju

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Kuzey Kore devlet medyasında çıkan haberlere göre, bir zamanlar ülkenin iki numarası olarak gösterilen kurucu liderin küçük kardeşi Kim Yong-ju öldü. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim Il-sung’un torunu olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ölüm nedeniyle 'derin taziyelerini' ilettiğini ve taziye çelengi gönderdiğini aktardı. ,KCNA’nın yayımladığı taziye mesajında, "Kim Yong-ju, İşçi Partisi'nin çizgisini ve politikalarını uygulamak için özveriyle mücadele etti, parti ve devlet görevlerinde çalıştığı uzun yıllarda, sosyalist inşanın hızlanması ve Kore tarzı devlet düzeninin gelişmesine katkı sağladı" ifadelerine yer verildi. Haberde Kim Yong-ju’nun nerede ve ne zaman öldüğüne dair bilgi paylaşılmazken, Seul Birleşme Bakanlığı kayıtlarına göre Kim Yong-ju’nun 1920'de doğduğu belirtildi.

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kuzey kore, kim il-sung, işçi partisi, kim yong-ju