https://tr.sputniknews.com/20211215/lavrov-abd-rusyayla-diyalogu-gelistirme-istegine-sahip-1051775601.html
Lavrov: ABD, Rusya'yla diyalogu geliştirme isteğine sahip
Lavrov: ABD, Rusya'yla diyalogu geliştirme isteğine sahip
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, büyük fikir ve yaklaşım ayrılıklarına rağmen ABD'nin Rusya'yla diyalogu geliştirme isteğine sahip olduğunu ve Putin-Biden... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T01:18+0300
2021-12-15T01:18+0300
2021-12-15T01:18+0300
dünya
abd
rusya
vladimir putin
libya
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görüşme
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır'ın TeN TV kanalına verdiği röportajda Moskova ile Washington arasındaki gerilimli ilişkileri ve Libya'daki siyasi diyalog sürecini değerlendirdi.Yeni 'Soğuk Savaş' olasılığına ilişkin soruya Lavrov, "Olumsuz çatışma durumunu diyaloğa evriltmek gerekiyor. Amerikalılarla aramızda bu diyalog gelişiyor. 7 Aralık'ta Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile video konferans yoluyla 2 saati aşkın süre görüştü. Tüm büyük fikir ve yaklaşım ayrılıklarına rağmen ABD en azından böyle bir diyaloğu geliştirme isteğine sahip" yanıtını verdi.'Libya'daki seçimlere tüm güçler katılabilmeli'Libya'daki seçimlere de değinen Lavrov, "Tarih olarak 24 Aralık belirlendi. Umarım seçim bu tarihte gerçekleşir. Bizim için öncelik, seçimlerin belli bir tarihte yapılması değil, seçimlerin, tüm önde gelen siyasi güçlerin temsilcilerinin katılabileceği ve sonuçların herkes tarafından tanınabileceği şekilde sağlanması. Açık ve net şekilde şunu söyleyeyim ki, bu açıdan bakıldığında, ufak bir gecikme veya tarih erteleme olursa da bunda büyük bir sıkıntı görmüyorum" ifadelerini kullandı.Halihazırda seçimlere hazırlık kapsamında ortaya çıkan sorunların ortadan kaldırılmasının önemli olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı, "Bu sürecin katılımcılarının kapsayıcılığını ve aday listesini kastediyorum. Libya’daki seçim kurumlarının, bazı şahısların seçimlere katılmasını engelleme girişimi oldu, ardından bu kararlar revize edildi. Umarım herkes katılabilecek" diye konuştu.ABD ve AB'ye Libya'daki seçimlere karışmama çağrısıLavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Libya halkı adına konuşamam. Dahası ABD'nin bunu yapmaya hiç hakkı yok. 2011'de Libya devletinin yok edilmesinde yer aldılar. Dönemin Başkanı Barack Obama'nın dediği gibi, ABD arkadan liderlik yapmaya çalıştı. Öne ise Fransa gibi ülkeler sürüldü. Fransa'nın o sırada Muammer Kaddafi ile kendi hesabı vardı. Başka bir halkın, özellikle de Libyalıların geleceğini yeniden belirleme cesaretini üzerime alamazdım ve Amerikalılarla Avrupalılara kesinlikle bunu yapmaya çalışmalarını tavsiye etmezdim. Bırakın Libyalılar kendileri karar versinler."Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Libyalıların kendilerinin seçim sürecinin şeffaflığını ve temizliğini sağlaması gerektiğini ve Libya halkının yaptığı seçimin sonucunu tanıma cesaretini bulmaları gerektiğini savunacağız" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211211/rusya-libyayla-diplomatik-misyonlarin-yeniden-acilisini-gorusuyor-1051663533.html
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abd, rusya, vladimir putin, libya, joe biden, seçim, görüşme
Lavrov: ABD, Rusya'yla diyalogu geliştirme isteğine sahip
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, büyük fikir ve yaklaşım ayrılıklarına rağmen ABD'nin Rusya'yla diyalogu geliştirme isteğine sahip olduğunu ve Putin-Biden görüşmesinin bunun kanıtı olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır'ın TeN TV kanalına verdiği röportajda Moskova ile Washington arasındaki gerilimli ilişkileri ve Libya'daki siyasi diyalog sürecini değerlendirdi.
Yeni 'Soğuk Savaş' olasılığına ilişkin soruya Lavrov, "Olumsuz çatışma durumunu diyaloğa evriltmek gerekiyor. Amerikalılarla aramızda bu diyalog gelişiyor. 7 Aralık'ta Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile video konferans yoluyla 2 saati aşkın süre görüştü. Tüm büyük fikir ve yaklaşım ayrılıklarına rağmen ABD en azından böyle bir diyaloğu geliştirme isteğine sahip" yanıtını verdi.
'Libya'daki seçimlere tüm güçler katılabilmeli'
Libya'daki seçimlere de değinen Lavrov, "Tarih olarak 24 Aralık belirlendi. Umarım seçim bu tarihte gerçekleşir. Bizim için öncelik, seçimlerin belli bir tarihte yapılması değil, seçimlerin, tüm önde gelen siyasi güçlerin temsilcilerinin katılabileceği ve sonuçların herkes tarafından tanınabileceği şekilde sağlanması. Açık ve net şekilde şunu söyleyeyim ki, bu açıdan bakıldığında, ufak bir gecikme veya tarih erteleme olursa da bunda büyük bir sıkıntı görmüyorum" ifadelerini kullandı.
Halihazırda seçimlere hazırlık kapsamında ortaya çıkan sorunların ortadan kaldırılmasının önemli olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı, "Bu sürecin katılımcılarının kapsayıcılığını ve aday listesini kastediyorum. Libya’daki seçim kurumlarının, bazı şahısların seçimlere katılmasını engelleme girişimi oldu, ardından bu kararlar revize edildi. Umarım herkes katılabilecek" diye konuştu.
ABD ve AB'ye Libya'daki seçimlere karışmama çağrısı
Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Libya halkı adına konuşamam. Dahası ABD'nin bunu yapmaya hiç hakkı yok. 2011'de Libya devletinin yok edilmesinde yer aldılar. Dönemin Başkanı Barack Obama'nın dediği gibi, ABD arkadan liderlik yapmaya çalıştı. Öne ise Fransa gibi ülkeler sürüldü. Fransa'nın o sırada Muammer Kaddafi ile kendi hesabı vardı. Başka bir halkın, özellikle de Libyalıların geleceğini yeniden belirleme cesaretini üzerime alamazdım ve Amerikalılarla Avrupalılara kesinlikle bunu yapmaya çalışmalarını tavsiye etmezdim. Bırakın Libyalılar kendileri karar versinler."
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Libyalıların kendilerinin seçim sürecinin şeffaflığını ve temizliğini sağlaması gerektiğini ve Libya halkının yaptığı seçimin sonucunu tanıma cesaretini bulmaları gerektiğini savunacağız" değerlendirmesinde bulundu.