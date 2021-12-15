Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211215/lavrov-abd-rusyayla-diyalogu-gelistirme-istegine-sahip-1051775601.html
Lavrov: ABD, Rusya'yla diyalogu geliştirme isteğine sahip
Lavrov: ABD, Rusya'yla diyalogu geliştirme isteğine sahip
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, büyük fikir ve yaklaşım ayrılıklarına rağmen ABD'nin Rusya'yla diyalogu geliştirme isteğine sahip olduğunu ve Putin-Biden... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T01:18+0300
2021-12-15T01:18+0300
dünya
abd
rusya
vladimir putin
libya
joe biden
seçim
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1051082761_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_149bd7acfd41fd5f5c01f71d67826887.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır'ın TeN TV kanalına verdiği röportajda Moskova ile Washington arasındaki gerilimli ilişkileri ve Libya'daki siyasi diyalog sürecini değerlendirdi.Yeni 'Soğuk Savaş' olasılığına ilişkin soruya Lavrov, "Olumsuz çatışma durumunu diyaloğa evriltmek gerekiyor. Amerikalılarla aramızda bu diyalog gelişiyor. 7 Aralık'ta Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile video konferans yoluyla 2 saati aşkın süre görüştü. Tüm büyük fikir ve yaklaşım ayrılıklarına rağmen ABD en azından böyle bir diyaloğu geliştirme isteğine sahip" yanıtını verdi.'Libya'daki seçimlere tüm güçler katılabilmeli'Libya'daki seçimlere de değinen Lavrov, "Tarih olarak 24 Aralık belirlendi. Umarım seçim bu tarihte gerçekleşir. Bizim için öncelik, seçimlerin belli bir tarihte yapılması değil, seçimlerin, tüm önde gelen siyasi güçlerin temsilcilerinin katılabileceği ve sonuçların herkes tarafından tanınabileceği şekilde sağlanması. Açık ve net şekilde şunu söyleyeyim ki, bu açıdan bakıldığında, ufak bir gecikme veya tarih erteleme olursa da bunda büyük bir sıkıntı görmüyorum" ifadelerini kullandı.Halihazırda seçimlere hazırlık kapsamında ortaya çıkan sorunların ortadan kaldırılmasının önemli olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı, "Bu sürecin katılımcılarının kapsayıcılığını ve aday listesini kastediyorum. Libya’daki seçim kurumlarının, bazı şahısların seçimlere katılmasını engelleme girişimi oldu, ardından bu kararlar revize edildi. Umarım herkes katılabilecek" diye konuştu.ABD ve AB'ye Libya'daki seçimlere karışmama çağrısıLavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Libya halkı adına konuşamam. Dahası ABD'nin bunu yapmaya hiç hakkı yok. 2011'de Libya devletinin yok edilmesinde yer aldılar. Dönemin Başkanı Barack Obama'nın dediği gibi, ABD arkadan liderlik yapmaya çalıştı. Öne ise Fransa gibi ülkeler sürüldü. Fransa'nın o sırada Muammer Kaddafi ile kendi hesabı vardı. Başka bir halkın, özellikle de Libyalıların geleceğini yeniden belirleme cesaretini üzerime alamazdım ve Amerikalılarla Avrupalılara kesinlikle bunu yapmaya çalışmalarını tavsiye etmezdim. Bırakın Libyalılar kendileri karar versinler."Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Libyalıların kendilerinin seçim sürecinin şeffaflığını ve temizliğini sağlaması gerektiğini ve Libya halkının yaptığı seçimin sonucunu tanıma cesaretini bulmaları gerektiğini savunacağız" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211211/rusya-libyayla-diplomatik-misyonlarin-yeniden-acilisini-gorusuyor-1051663533.html
rusya
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1051082761_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_aa48061f1bec6c5ffe6a70c54b82f165.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, vladimir putin, libya, joe biden, seçim, görüşme

Lavrov: ABD, Rusya'yla diyalogu geliştirme isteğine sahip

01:18 15.12.2021
© SputnikRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, büyük fikir ve yaklaşım ayrılıklarına rağmen ABD'nin Rusya'yla diyalogu geliştirme isteğine sahip olduğunu ve Putin-Biden görüşmesinin bunun kanıtı olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır'ın TeN TV kanalına verdiği röportajda Moskova ile Washington arasındaki gerilimli ilişkileri ve Libya'daki siyasi diyalog sürecini değerlendirdi.
Yeni 'Soğuk Savaş' olasılığına ilişkin soruya Lavrov, "Olumsuz çatışma durumunu diyaloğa evriltmek gerekiyor. Amerikalılarla aramızda bu diyalog gelişiyor. 7 Aralık'ta Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile video konferans yoluyla 2 saati aşkın süre görüştü. Tüm büyük fikir ve yaklaşım ayrılıklarına rağmen ABD en azından böyle bir diyaloğu geliştirme isteğine sahip" yanıtını verdi.

'Libya'daki seçimlere tüm güçler katılabilmeli'

Libya'daki seçimlere de değinen Lavrov, "Tarih olarak 24 Aralık belirlendi. Umarım seçim bu tarihte gerçekleşir. Bizim için öncelik, seçimlerin belli bir tarihte yapılması değil, seçimlerin, tüm önde gelen siyasi güçlerin temsilcilerinin katılabileceği ve sonuçların herkes tarafından tanınabileceği şekilde sağlanması. Açık ve net şekilde şunu söyleyeyim ki, bu açıdan bakıldığında, ufak bir gecikme veya tarih erteleme olursa da bunda büyük bir sıkıntı görmüyorum" ifadelerini kullandı.
Halihazırda seçimlere hazırlık kapsamında ortaya çıkan sorunların ortadan kaldırılmasının önemli olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı, "Bu sürecin katılımcılarının kapsayıcılığını ve aday listesini kastediyorum. Libya’daki seçim kurumlarının, bazı şahısların seçimlere katılmasını engelleme girişimi oldu, ardından bu kararlar revize edildi. Umarım herkes katılabilecek" diye konuştu.

ABD ve AB'ye Libya'daki seçimlere karışmama çağrısı

Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Libya halkı adına konuşamam. Dahası ABD'nin bunu yapmaya hiç hakkı yok. 2011'de Libya devletinin yok edilmesinde yer aldılar. Dönemin Başkanı Barack Obama'nın dediği gibi, ABD arkadan liderlik yapmaya çalıştı. Öne ise Fransa gibi ülkeler sürüldü. Fransa'nın o sırada Muammer Kaddafi ile kendi hesabı vardı. Başka bir halkın, özellikle de Libyalıların geleceğini yeniden belirleme cesaretini üzerime alamazdım ve Amerikalılarla Avrupalılara kesinlikle bunu yapmaya çalışmalarını tavsiye etmezdim. Bırakın Libyalılar kendileri karar versinler."
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Libyalıların kendilerinin seçim sürecinin şeffaflığını ve temizliğini sağlaması gerektiğini ve Libya halkının yaptığı seçimin sonucunu tanıma cesaretini bulmaları gerektiğini savunacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Libya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
DÜNYA
Rusya, Libya'yla diplomatik misyonların yeniden açılışını görüşüyor
11 Aralık, 02:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:24Diyanet’ten personele zorla kitap aldırılması iddialarıyla ilgili açıklama: 'Kar amacı yoktur'
01:18Lavrov: ABD, Rusya'yla diyalogu geliştirme isteğine sahip
01:15Anadolu Efes 2 maç sonra kazandı
01:09TEM bağlantı yolunda TIR üstgeçide sıkıştı
01:01DSÖ: Omicron varyantının hafif semptomlar göstermesi salgını bitirmeyecek
00:56Prof. Dr. Ceyhan: Favipiravir çocukların Kovid-19 tedavi rehberinden çıkarılmalıdır
00:47Bakan Koca: Hekimliğin yüceltilmesini layık olduğu algının güçlendirilmesini amaçlıyoruz
00:43Çaldığı kredi kartıyla altın alıp alışveriş yaptı: ATM’den para çekince yakalandı
00:33Rusya'da Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklık yüzde 56.1'e ulaştı
00:33Bitlis'te 16 kilo eroin ele geçirildi
00:32Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in son vasiyeti: Beni annemin mezarının üstüne gömün
00:28Rusya: Karadeniz ülkeleri ortak projelerin önemini kaydetti
00:22İngiltere'de parlamentodan aşı pasaportuna onay
00:21Rusya Karadeniz Filosu yeni bir gemiyle güçlendiriliyor
00:10AB: Türkiye ile ortak çıkar alanlarında iş birliği yapmaya kararlıyız
00:04'Türkiye-Ermenistan normalleşmesi Rusya'nın arabulucuğu sayesinde mümkün oldu'
00:01Öldükten 4 ay sonra evinde cesedi bulundu
Dünİzmir'de tefeci operasyonu: 7 gözaltı
DünCumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçeleri Genel Kurul'da kabul edildi
DünAliyev ve Paşinyan, Michel ile üçlü görüşmede bir araya geldi