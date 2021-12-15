https://tr.sputniknews.com/20211215/lavrov-filistin-israil-muzakerelerinin-yeniden-baslamasi-icin-ortadogu-dortlusu-derhal-toplanmali-1051805678.html

Lavrov: Filistin-İsrail müzakerelerinin yeniden başlaması için Ortadoğu Dörtlüsü derhal toplanmalı

Lavrov: Filistin-İsrail müzakerelerinin yeniden başlaması için Ortadoğu Dörtlüsü derhal toplanmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin ile İsrail arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması için Rusya, ABD, AB ve BM'den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü'ne... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T19:03+0300

2021-12-15T19:03+0300

2021-12-15T19:04+0300

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sergey lavrov

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filistin

ortadoğu dörtlüsü

müzakere

açıklama

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Mısır'da yayın yapan TeN TV'ye demeç veren Lavrov, Ortadoğu Dörtlüsü'nün uzmanlar düzeyinde bir görüşme yaptığını anımsatarak, "Durumun ciddiyeti, bakanlar düzeyinde toplantının gerekliliğini dikte ediyor. Washinton, farklı metotlarla hareket etmeyi ve bu konuyu bakanlar düzeyine çıkarmamayı tercih ederken bir yandan da Filistin ve İsral ile ikili diplomasiye devam ediyor. Eğer başarıyı garanti etselerdi, sanırım herkes memnun olurdu. Şu anda kolektif çabalara ihtiyaç olduğunu görüyoruz" dedi.Filistin halkının şimdiye kadar çok acı çektiğini ve yaşayabilir bir Filistin devleti kurma imkanını önleyen faktörlere yol açan bu durumun devam etmesine izin verilemeyeceğini belirten Lavrov, "Tüm yerel grupların katılımıyla Filistin'de birliği yeniden tesis etmek gerekiyor. Başta İsrail'in iskan faaliyetlerini genişletmeye yönelik eylemleri olmak üzere tek taraflı adımları destekleyemeyiz. Bu uygulamalar, Rusya, ABD, AB ve BM tarafından kınandı" diye konuştu.Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsünü değiştirme girişimleri, toprakların ve Filistin'deki evlerin zorla kamulaştırılması, bazılarının yıkılması gibi tek taraflı adımlar gördüklerini de kaydeden Lavrov, bu tür eylemler derhal son verilmesi gerektiğini vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20211214/filistin-yonetimi-bae-ve-fasin-israil-ile-sporda-normallesme-adimlarini-kinadi-1051741188.html

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ortadoğu, rusya, sergey lavrov, israil, filistin, ortadoğu dörtlüsü, müzakere, açıklama